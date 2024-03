Hugo Rubio, gerente general de BTG Pactual Corredores de Bolsa: “El riesgo de Chile cambió, esto lo vimos desde el estallido social”

Con volúmenes aún bajo los registrados en años previos, y con sólo un par de acciones que están impulsando a la Bolsa, Hugo Rubio, gerente general de BTG Pactual Corredores de Bolsa, sostiene que el rally que tiene al Ipsa en un nuevo récord de 6.643,76 puntos aún podría cobrar más fuerza. A su juicio, hay factores locales e internacionales que podrían seguir impulsando al selectivo, aunque advierte que la situación del país no volverá a los niveles preestallido social, y que hoy el riesgo país es distinto.

Según Rubio, “aunque los últimos 12 meses no han estado mal en la Bolsa, quisiera ver que los volúmenes fueran significativamente más altos. El año pasado los volúmenes cayeron un 25%, y este año están marginalmente más abajo, aunque ayuda que en el último año el mercado ha estado bien. Las perspectivas han estado un poco más animadas”.

¿Quiénes están impulsando hoy el mercado?

-Hay un poco de todo. Por ejemplo, en la acción de Latam vemos una alta participación del sector retail. Y, por el otro lado, tienes una participación de institucionales grandes. Hemos visto más flujo de extranjeros comprando en Banco de Chile, y hemos empezado a ver compras de institucionales en centros comerciales. Pero hay una parte que falta, que entre más dinero a fondos mutuos. Hay una competencia real entre renta fija y renta variable; cuando tienes tasas del 7% o 9% en money market con un riesgo muy bajo, pues para las personas no les parece tan atractivo entrar a renta variable. Pero cuando el Banco Central baje más la tasa, quizás ahí sí puede ser que inversionistas retail entren.

Entonces, ¿el rally del Ipsa continuará?

-Creo que sí, el Ipsa no está caro. Hemos tenido un buen desempeño en los últimos 12 meses, sin embargo mucho del rally ha estado concentrado en cinco o seis empresas, como Latam, Enel Chile, Banco de Chile. Esas empresas son las que más han pesado en este movimiento del Ipsa. No hemos visto lo mismo en todas las compañías. Por ejemplo, en el sector retail el consumo está débil, eso le pegó a Cencosud, pero también la gente se ha decepcionado un poco porque pagarán solo el dividendo mínimo, y en los últimos tres años nadie paga el dividendo mínimo en Chile. Los controladores han continuado sacando recursos y diversificando su riesgo, repartiendo dividendos por sobre lo normal. Tal vez Cencosud tiene la cautela de ver qué pasará con los vecinos, la situación en Argentina es un reto importante. Y Falabella, por su parte, ha tenido un buen desempeño, pero eso ocurrió porque sufrieron bastante y ahora rebotó, y también fue bienvenido el cambio en la presidencia del directorio.

¿Es decir que no esperan que el rally impulse a todas las empresas del selectivo?

-Yo esperaría que sea un poquito más amplio. Por ejemplo, los bancos ya han tenido un rally bastante importante. Mucho del movimiento de tasas de interés ya está en sus precios, pero creo que todavía hay un poco de margen para subir. Pero sí espero que haya un rally más amplio. Si la economía se empieza a acelerar, vamos a ver un rally significativo en la mayoría de las empresas que tengan exposición al mercado chileno.

Bajo esa perspectiva, ¿en cuánto estima que cerrará el Ipsa a fin de año?

-Oficialmente no tenemos un dato, no jugamos con el target del Ipsa. Pero lo que debiéramos ver y creo que puede ser, es que el Ipsa llegue arriba de los 7.000 puntos. Pero me gustaría ver también un rally del peso chileno. A mí me llama la atención que en el tipo de cambio no se vea reflejado el rally tan importante que hemos tenido en el cobre.

¿Las valorizaciones de las empresas Ipsa en los 7.000 puntos, se recuperan a niveles normales, o no volveremos a ver los ratios preestallido social?

-El entorno cambió, tenemos que ser bien honestos, el riesgo de Chile cambió, esto lo vimos desde el estallido social. Los múltiplos que llegamos a tener, como en Falabella, que transaba en 24 veces las utilidades, no los vamos a tener otra vez. Tasas de interés de casi el 2%, los márgenes que teníamos, las hipotecas fondeadas por los fondos de pensiones. Creo que eso no lo recuperaremos, pero que podamos llegar por lo menos a la media de lo que habíamos tenido en los últimos años, eso pudiera ser. Ese es otro riesgo.

¿Qué tendría que pasar para que los chilenos vuelvan a ahorrar e invertir en Chile?

-Hay dos factores. Primero, de las economías latinoamericanas, el chileno sigue siendo el que más tiene invertido en su país. En los demás países la gente ha diversificado más su riesgo. Parte de lo que pasó en Chile fue que los inversionistas comenzaron a diversificar sus riesgos. La realidad es que Chile fue un país muy noble en términos de crecimiento económico y de la oportunidad de desarrollo que dio a la gente, pero creo que lo que se necesita es que haya un poco más de estabilidad para que dejen de salir. En general, los chilenos aún tienen mucho de sus recursos invertidos en el país, y simplemente están aplicando una teoría de portafolio donde quieren diversificar un poquito el riesgo, por eso no ha aflojado el tipo de cambio.

¿Cuáles son los riesgos que ven para el mercado y la economía?

-Hay que ver lo que ocurra con las reformas. Están los impuestos a las ganancias de capital, pero también el alza a los ingresos sobre los $4 millones. Ahora, obviamente un riesgo que tenemos en Chile viene por el lado de los commodities, aunque yo creo que está algo acotado. Y creo que algo que hay que monitorear es lo que ocurre con el sector salud, el problema de las isapres no es menor. Es el sistema de salud del país, y la realidad es que no les han dejado subir los costos. Es duro para ellos, la inflación de los servicios médicos es muy distinta al resto.

¿Y riesgos a nivel global?

-Hay que ver lo que ocurre con China. Hay dos puntos geopolíticos complicados, como Rusia y Ucrania, que ya llevan dos años en conflicto, y obviamente las diferencias entre el bloque de China contra Occidente es algo que es necesario monitorear. No sabemos qué pueda hacer dicho país con Taiwán, siendo esta nación un líder en la fabricación de semiconductores. Pero China es un país con problemas, nadie sabe qué hay de fondo con Evergrande, de qué tamaño son los hoyos. Ahí hay un problema grande, y la población china ha dejado de crecer. Son de los temas que hay que ver. Y respecto de las elecciones a nivel global, tenemos un mundo bastante más confrontacional, las elecciones en Estados Unidos van a ser muy sucias.

La nueva plataforma de BTG Pactual

“Un catalizador para el mercado accionario podría ser la migración de inversionistas retail desde los instrumentos de renta fija hacia acciones o fondos de inversión de renta variable a través de plataformas digitales”. Con esas palabras define Hugo Rubio la plataforma digital Mercados en Línea, de BTG Pactual, que desde ahora se transforma en BTG Pactual, pasando a ser un proveedor de servicios financieros digitales.

La actualización conservará las funciones de la plataforma anterior, pero cambia el diseño de interfaces. Adicionalmente, se creó la herramienta AutoInvest, donde un equipo de especialistas decide la asignación de inversiones de acuerdo al perfil de cada cliente, manteniendo así las inversiones optimizadas en todo momento.

Con esto, la nueva plataforma de BTG Pactual promete acceso a acciones locales, depósitos a plazo y fondos gestionados. Así, se contará con más de 300 productos disponibles.