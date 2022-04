Iansa y firma brasileña dueña de arroz Tucapel dan pie atrás a venta de negocio de alimentos para mascotas

Empresas Iansa y Tucapel, firma operada por la brasileña Camil, dieron marcha atrás a la venta de la línea de negocios de alimentos para mascotas de la empresa chilena, según fue informado a la CMF.

“Las partes han acordado de común acuerdo no preservar en la transacción, firmando con fecha 6 de abril de 2022, un término y finiquito de ésta, dando por totalmente terminada la operación de venta”, dijo el gerente general de Empresas Iansa, Pablo Montesinos, a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Además, Montesinos indicó que “esta situación no tiene efectos financieros para la sociedad, ya que los resultados de la referida operación no habían sido contabilizados, mientras ésta no se hubiere materializado”.

En su momento, se informó que la operación llegaría a $37.000 millones. Esto al considerar la venta de las siete marcas de Iansa y de una planta productora de alimentos. La transacción se realizará a través de la filial de Empresas Iansa, Iansagro.

Además, la Fiscalía Nacional Económica había aprobado la operación: “Se recomienda aprobar la operación de manera pura y simple por no resultar apta para reducir sustancialmente la competencia”, dijo el organismo en un informe.

Sobre las razones de este anuncio, Empresas Iansa solamente se limitó a decir que “el cierre de la transacción estaba sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas”.