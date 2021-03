Impacto de cuarentenas en el mercado laboral: ofertas de empleo caen 25% tras anuncio de confinamiento

El mercado laboral se venía recuperando. Desde el punto más bajo de la crisis que fue julio de 2020 ya se han creado poco más de un millón de empleos de los 1,8 millones perdidos. Sin embargo, durante los últimos meses se fue ralentizando esa tendencia, y en el trimestre terminado en enero se crearon menos de 100 mil plazas laborales, dando cuenta de cómo las medidas de confinamiento afectan la creación de empleo.

Esto porque más allá de las restricciones de funcionamiento que suponen estas medidas, es un hecho que éstas también afectan la búsqueda de empleo. Según datos de Trabajando.com, en promedio, cada vez que se anuncian cuarentenas masivas, la oferta de empleo cae 25%. Si bien la cifra aunque sigue siendo negativa, se contrasta con la dinámica del año pasado, en que la plataforma detectó que los anuncios hacían caer los anuncios en un 80%.

De acuerdo a su análisis, “la semana pasada, cuando se iniciaron las primeras cuarentenas para varias comunas de la Región Metropolitana, las ofertas laborales cayeron un 24%. Es decir, pasaron de 917 a 697 anuncios.

Entre los sectores más afectados, el informe menciona que el comercio, es uno de los más impactados, más allá de los que están deprimidos constantemente desde el inicio de la pandemia como entretención, educación, hotelería y turismo.

A esto se suman las industrias que están desafiadas por nuevos modelos de atención y trabajo como la financiera y las comunicaciones, pero esto no es por cuarentenas sino por modelo.

25/02/2021 COMERCIOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA CIERRAN SUS PUERTAS EN CALLE ESTADO FOTO: DANIEL ARAYA MARTIN

Teletrabajo y rubros esenciales

Desde Trabajando.com, el gerente general, Ramón Rodríguez, explica que las ofertas de teletrabajo se han mentenido constantes, sin embargo, no alcanzan a compensar la caídas de los rubros presenciales. “Hay que ser conscientes que no todos los trabajadores pueden desarrollar teletrabajo (comercio, pymes, operaciones, fábricas) y aún hay empresas que no tienen las condiciones digitales para operar o pueden operar muy superficialmente”, menciona.

Añadió que los trabajos llamados esenciales tuvieron un leve repunte. “A modo de ejemplo, el miércoles 24 de marzo las ofertas de empleo cayeron en casi un 25% producto de lo inminente del paso a cuarentena total en la RM, los días posteriores (jueves y viernes) se recuperó paulatinamente la oferta laboral en un 5%. Esta recuperación se vio en especial en rubros que no se ven afectados por las cuarentenas, ya que son considerados actividades esenciales”.

Pese a estas cuarentenas que afectan el mercado laboral Rodríguez, señala que “la tendencia de las ofertas sigue al alza, pese a los efectos de los anuncios masivos de cuarentena. Esto nos muestra que estamos frente a un mercado laboral que sigue recuperándose y que reacciona visiblemente mejor que el año pasado a las circunstancias sanitarias. Estamos más y mejor preparados y eso es una muy positiva señal para la industria y la economía”.