Informe de Confianza Financiera 2022: angustia y ambición son las principales emociones que genera el dinero en las emprendedoras

El Informe de Confianza Financiera 2022 de Fundadoras que mostró cómo es la relación de las emprendedoras con el dinero. El estudio abarcó cuánto hablan las emprendedoras femeninas de dinero, cómo se perciben ellas en el mercado, sobre sus ahorros e inversiones y la relación que tienen con éste. Sobre este último punto, se afirmó que la angustia y la ambición son las emociones que más genera el dinero.

El informe fue desarrollado con información de varios focus groups y una encuesta realizada a alrededor de 500 mujeres. Las mujeres analizadas tienen entre 25 y 55 años y son, en su mayoría, madres que trabajan desde su casa y que tienen un emprendimiento o quieren emprender.

De acuerdo al estudio, un 70% de las emprendedoras en Chile hablan de dinero como un tema cotidiano en diferentes ámbitos de su vida, el 18,62% sólo habla del tema para lo relacionado a su negocio y un 3% no habla de dinero.

Lorena Gallardo, CEO de Fundadoras indicó que “este estudio nos permitió confirmar que en general las mujeres tienen una peor relación con el dinero que los hombres. Culturalmente las mujeres hemos sido animadas a ahorrar “un poquito”, a ganar lo suficiente y a no hablar de dinero. Queríamos ver cuánto ha afectado esa predisposición cultural al ecosistema emprendedor femenino.”

Asimismo, los resultados arrojaron que las emprendedoras hablan más de dinero con su pareja (54%), seguido por conversar con otras emprendedoras sobre el tema (19%), con su familia (13%) y, por último, las personas que no hablan de dinero (5%).

Conforme a la relación con el dinero, un 61% asegura preocuparse por el dinero varias veces al día, un 19% sólo cuando escasea y un 6,4% admite que no le preocupa. Por otra parte, un 55% considera que su relación con el dinero es “conflictiva” y un 40% que es “armoniosa”.

En ese sentido Gallardo explicó que “lo que vemos es que las personas sí hablan de dinero es cuando están más cortos de plata, cuando hay que apretarse el cinturón, pero cuando hay tranquilidad financiera se vuelve un tabú. Genera vergüenza o culpa tener dinero, como si tenerlo fuera algo malo.”

En la misma línea, añadió que “hemos visto que muchas mujeres tienen una relación negativa con el dinero. Les da miedo, lo ven como algo malo, inalcanzable. “No hablo de plata”, “es mala educación hablar de dinero”, “me da vergüenza cobrar”, son algunas de las frases que escuchamos más seguido de lo que nos gustaría. Para poder generar dinero, primero debemos tener una relación sana y positiva. No podemos multiplicar o hacer crecer algo que nos da miedo, que nos es indiferente. Es importante que las mujeres cambiemos nuestra mentalidad y nos demos cuenta que el dinero nos permite mantener a nuestra familia, generar empleo, generar bienestar a ti y a otros.”

Sobre la percepción de las consultadas, un 68% se siente más identificada como “emprendedora” y sólo un 32% se siente identificada como “empresaria”. En la misma línea, las mujeres creen que para poder autodenominarse empresarias deben tener una mentalidad diferente y mayor facturación.

“Los hombres se sienten mucho más cómodos presentándose como empresarios que las mujeres. En Chile, se ha normalizado decir “ciudadanos y ciudadanas”, “emprendedores y emprendedoras”, pero nunca se habla de “empresarios y empresarias”. Las autoridades y la población en general suele referirse al “empresariado” o a “los empresarios”. Como si no existieran negocios exitosos liderados por mujeres en nuestro país”, comentó la CEO.

En cuanto al ahorro e inversión, casi el 40% no ahorra, pero las que sí lo hacen, sólo ahorran el 10% de sus ingresos. Asimismo, casi un 80% nunca ha solicitado un crédito bancario para su negocio. Además, el 50% no posee una cuenta bancaria para su empresa. El 30% respondió que comparte los ingresos en su hogar y el 27% es el ingreso principal. Sólo un 11% no aporta dinero al hogar.