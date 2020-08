Isapres deberán devolver más de US$ 70 millones en excedentes a los afiliados

En el marco del proceso extraordinario instruido en junio pasado por la Superintendencia de Salud, en los próximos días y hasta septiembre próximo, las seis isapres abiertas deberán devolver a sus afiliados los excedentes acumulados durante el primer semestre del año.

Según consignó la misma Superintendencia, se trataría de $55.191 millones (equivalente a US$ 72 millones) en excedentes aculados entre enero y junio de este año, y que se repartirían entre más de 1,5 millones de afiliados.

El proceso de devolución se inició este miércoles en el caso de Cruz Blanca, mientras que Colmena, Banmédica, Vida Tres y Consalud, darán marcha al proceso él próximo 20 de agosto. Nueva Masvida, en tanto, es la única isapre que lo hará el 30 de septiembre.

En términos desagregados la isapre Colmena, es la que con concentra la mayor cantidad de excedentes a devolver con $15.714 millones (US$ 20 millones) . En orden le siguen: Banmedica, con $11.476 millones (US$15 millones); Cruz Blanca, con $9.695 millones (US$ 12 millones); Consalud, con $9.568 millones (US$12 millones); Nueva Masvida, con $6.851 millones (US$ 9 millones) y Vida Tres, con $1.685 millones (US$ 2 millones).

Del total de los excedentes que deberán devolver las aseguradoras privadas el 63% (664.389) serán a hombres, y que el 37% (395.370) a mujeres.

En tanto, las tres cerradas (Fundación, Isalud y Cruz del Norte), entregarán en conjunto $200 millones.

Del proceso como tal, el superintendente de Salud, Patricio Fernández dijo que esto responde a que “la pandemia del Covid-19 ha provocado serias dificultades económicas a miles de familias chilenas” por lo que “era muy necesario regular en favor de ellas y entregar esta ayuda. Además, son dineros (excedentes) que las personas han ido acumulando durante el primer semestre de este 2020”.