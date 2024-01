Javier Milei afirma que si el IPC de enero es menor al de diciembre sería para festejar

Luego del primer mes de gestión de Javier Milei, en diciembre, la inflación en Argentina llegó a un 25,5%, lo que dejó el 2023 con un IPC anual de 211,4%. Fue además el país de la región con el mayor IPC a 12 meses. Para enero, el jefe de Estado indica que sería una buena señal que se replicara la cifra de diciembre, a lo que en su momento tildó como “un numerazo”, esto si se tomaba en cuenta la dinámica inflacionaria que venía desde el Gobierno de Alberto Fernández.

En declaraciones para radio radio Rock and Pop, el mandatario reveló que “enero es un mes estacionalmente muy complicado por el tema de las vacaciones, por lo tanto replicar el mismo número sería un buen dato”, indicó, y agregó que bajar del 25,5% presentado en diciembre, sería para “festejar”.

El jefe de Estado destacó que ahora el problema son los salarios, por ser muy bajos, y no es un problema de precios. “El populismo no salió gratis”, acusó Milei, culpando a los Gobiernos por exacerbar el consumo, y no potenciar el ahorro y la inversión. A esto señaló que ahora se necesitan ingresos doce veces mayor a lo actual.

“Creer que esto se arregla con papelitos de colores, es de un infante”, agregó, y explicó que “cuando el déficit supera los 4 puntos del PIB, estás en riesgo. A mí me dejaron 17 puntos de déficit. Hay gente que prefiere el sistema de política económica de Massa, por eso estamos como estamos. En el caso nuestro, el 56% de la gente eligió un cambio de política económica”

Por otro lado, Milei indicó esperar buenos resultados luego del DNU y la Ley Ómnibus. “cuando mirás el impacto de esas reformas, nosotros mejoraríamos 90 puntos en el ranking, eso se parecería a países como Alemania”, añadió.

Sobre el mercado cambiario, el presidente del vecino país señaló que espera se estabilice la economía una vez que se “limpie” el sobrante monetario y que se “saneé” el Banco Central, para lo que indicó que se necesita tiempo, ya que no hay “magia”. " Es un trabajo serio poner de pie a la Argentina”, expresó.

La inflación ha sido un verdadero dolor de cabeza para los consumidores en Argentina. En 2023 fue el país donde más subió el IPC en todo Sudamérica, superando a Venezuela, que está en el segundo lugar. Los argentinos conviven con una de las cinco inflaciones más altas del mundo, según estadísticas generales.