Jeff Bezos quiere hacer pruebas de Covid-19 a los empleados de Amazon

El responsable ejecutivo de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, dijo que el gigante minorista por internet está desarrollando la capacidad para hacer pruebas de Covid-19 en un primer paso hacia un sistema de control regular de sus empleados a nivel mundial.

En una carta anual a los accionistas, el multimillonario y fundador de la empresa describió otros pasos que el gigante del comercio electrónico ha tomado para frenar el coronavirus, desde el cierre de servicios no esenciales, como Amazon Books, hasta la revisión de procesos en Whole Foods. El siguiente paso eran las pruebas de diagnóstico regulares para todo el personal, incluidos aquellos que no tienen síntomas, dijo. El jueves, Bezos señaló que su compañía había creado un equipo compuesto por científicos, gerentes e ingenieros de software para desarrollar la capacidad de pruebas internas, y esperaba construir su primer laboratorio de pruebas pronto.

“Las pruebas regulares a escala global, en todas las industrias, facilitarían el mantenimiento de la seguridad y ayudarían a que la economía vuelva a funcionar. Para que sea posible, nosotros como sociedad necesitaríamos mucha más capacidad de prueba de la que está actualmente disponible”, dijo Bezos en la carta, que ofrece una muestra inusual de la forma de pensar del hombre más rico del mundo y sus planes para la compañía que él fundó. En los últimos años, Bezos rara vez ha concedido entrevistas a los medios o ha comentado públicamente sobre eventos.

Amazon está trabajando para mantener las operaciones de comercio electrónico a medida que la pandemia de coronavirus enferma a los empleados e interrumpe las cadenas de suministro. Ante las críticas de que Amazon no estaba haciendo lo suficiente para proteger a los trabajadores en almacenes y en las rutas de entrega, Bezos escribió en marzo a los empleados, agradeciéndoles su trabajo y anticipando que la crisis del virus empeoraría antes de mejorar. Posteriormente recorrió un almacén de la empresa cerca de Dallas, donde posó para selfis con trabajadores.

Como es su costumbre, Bezos incluyó en la misiva una copia de su carta de 1997 a los accionistas. Es una forma de recordarle a la audiencia que la estrategia de Amazon de priorizar el pensamiento a largo plazo y la satisfacción del cliente sobre las ganancias a corto plazo ha dado jugosos frutos para los inversores.

El año pasado, Bezos argumentó en la carta anual que el crecimiento de Amazon había beneficiado a terceras partes que venden en su sitio. Muchos consideraron estos comentarios una respuesta a los críticos que dicen que Amazon ha acumulado demasiado poder de mercado y que debe escindirse.