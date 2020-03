Jorge Desormeaux: “La principal contribución del Banco Central está por el lado de fortalecer el mercado del crédito”

Una evaluación positiva a lo realizado por el Banco Central tiene el exvicepresidente de esa institución, Jorge Desormeaux. Dice que fue “prudente y oportuna”, pero anticipa que, a su juicio, no habrá nuevos recortes. Desdramatiza el hecho que la decisión del ente rector de reducir en 75 puntos base la tasa de interés, llevándola a 1% no haya sido unánime. “Si hay cinco consejeros no es para que tengan la misma opinión”. Y añade que “algunos habrán querido ser más cautelosos y preocupados de que el tipo de cambio no se debilite adicionalmente y otros más agresivos con las medidas de estímulo, no me preocupa. Nuestra tasa de política es extraordinariamente expansiva”.

En cuanto a las medidas de liquidez, el economista señaló que “son la principal contribución del Banco Central”, porque “la disponibilidad de crédito o el aumento de los spread de crédito eso sí es una amenaza.

¿Qué le pareció la decisión del Banco Central?

-Es una decisión prudente y oportuna. La verdad es que en el pasado siempre hemos hecho gala de que no tenemos la necesidad de seguir a la Reserva Federal, pero en esta ocasión la economía chilena es vulnerable. El Banco Central (BC) con su reducción de 75 puntos base lo que quiere hacer es minimizar el impacto sobre el tipo de cambio y la inflación, considerando que la Fed redujo su tasa en 150 puntos base en dos semanas. Lo que ha hecho el BC es prudente y va a contribuir a defender mejor a la economía chilena de las actuales circunstancias.

La decisión de bajar la tasa de interés en 75 puntos base no fue unánime, ¿Qué le parece esa situación? ¿La magnitud de la reducción fue la correcta?

-Estas cosas suelen suceder. Cuando hay cinco consejeros no es para que tengan la misma opinión. Algunos habrán querido ser más cautelosos y preocupados de que el tipo de cambio no se debilite adicionalmente y otros más agresivos con las medidas de estímulo, no me preocupa. Nuestra tasa de política es extraordinariamente expansiva.

¿Ve espacios para nuevos recortes?

-Como siempre cuando hay nueva información se van modificando las decisiones. Mi impresión es que la Fed llegó hasta aquí, no creo que avance a tasas negativas. El Banco Central consideró que lo prudente era bajar la mitad de lo que hizo la Fed, porque su misión junto con preocuparse de la inflación y la economía tiene una responsabilidad con la estabilidad financiera. Mi impresión es que el Banco Central no contemplará nuevas bajas en un futuro inmediato.

Junto con reducir la tasa de interés, el BC lanzó medidas para inyectar liquidez, ¿qué le parecieron?

-Estas medidas buscan fortalecer el crédito. El entregarle financiamiento a la banca condicionado que ellos entreguen colocaciones a las empresas, es un mecanismo que se ha usado en otras partes del mundo. Me parece que el uso de bonos cooperativos como colaterales elegibles para operaciones de liquidez es correcta y ayudará a reducir los spread que tienen los bonos corporativos. De la misma manera, me parece valiosa la compra de bonos bancarios. Hoy día uno de los grandes riesgos de un deterioro de la actividad, en todo el mundo, es el estrechamiento de la condiciones financieras y el incremento de los spread de créditos. La principal contribución de las decisiones del BC está por el lado de fortalecer el mercado del crédito.

¿Son más importantes estas medidas de liquidez que la baja de la tasa de interés?

-Se tienen que analizar en conjunto, pero hoy día el nivel de la tasa de interés no es un problema para las empresas chilenas. La disponibilidad de crédito o el aumento de los spread de crédito, eso sí, es una amenaza.

Algunos economistas han señalado que esta crisis es de mayor envergadura que la subprime, ¿comparte ese diagnóstico?

-No. Hay gente importante que ha dicho eso, pero yo discrepo. Una crisis del sistema financiero tiene un impacto de larga duración. La actual crisis tendrá un impacto que ha sido severo, que se ha extendido por todo el planeta, pero una vez que esté controlado el virus habrá una recuperación relativamente rápida. Esta será una recesión corta y debiéramos tener una recuperación en el segundo semestre. Hoy día (ayer) tuvimos una mala noticia con los datos de China. La caída de la actividad fue mayor a la que esperábamos y eso significa que si bien ese país tendrá una recuperación, la caída es tan grande que su crecimiento estará en torno 2%.

En ese sentido, ¿cuál es su estimación de crecimiento de Chile?

-Es un poco temprano para hacer juicio, pero si la proyección estaba entre 1% y 1,5% es razonable fijar un sesgo a la baja.