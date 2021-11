José Luis Daza: El economista ateo y liberal que llega desde EE.UU. para afinar el programa económico de Kast

Vive desde 1979 fuera de Chile y viaja todos los años para Navidad desde su departamento en Manhattan a la antigua casa familiar en Vitacura donde se reúne con su madre y sus cuatro hermanos. Nacido en Buenos Aires en 1958, el economista José Luis Daza Narbona creció al alero de una familia diversa, tolerante y que mezcló el origen masón de su padre abogado y el perfil ateo y liberal de su madre arquitecta.

“El Jose”, como le dice su familia en la intimidad, está marcado por el desarraigo que le significó vivir en varios países debido a la carrera diplomática de su padre, Pedro Daza Valenzuela, quien fue embajador de Chile en Suiza, Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay, la OEA y la ONU, bajo el régimen de Augusto Pinochet. Daza Valenzuela militó en sus inicios en el Partido Radical y luego fue uno de los fundadores de Renovación Nacional.

José Luis Daza es hoy una de las cartas claves que el comando del candidato José Antonio Kast integró a su equipo económico esta semana para afinar su programa de cara a la segunda vuelta presidencial. Al economista también se sumaron Soledad Arellano, Patricio Rojas, Claudio Lucarelli, Sebastián Claro y Sylvia Eyzaguirre. Y es hermano de Paula Daza, la subsecretaria de Salud estrella del gobierno de Sebastián Piñera, que coincidentemente también anunció este viernes que colaborará con el abanderado de Republicanos, con un permiso sin goce de sueldo.

Sus cercanos aseguran que las tratativas para integrar al candidato a doctor en Economía de la U. de Georgetown comenzaron en la segunda quincena de octubre, luego que destacó las virtudes de las propuestas económicas del candidato republicano. “Curiosamente, el Kast conservador es el más moderno de los candidatos en temas económicos. Entiende la importancia de la flexibilidad, de la eficiencia, de los incentivos, de tener una economía abierta. La importancia del Estado de derecho. Comparto con él la idea de un Estado fuerte, efectivo, pero pequeño, capaz de cumplir con los objetivos que se le fijan, sin que estos sean solo un listado aspiracional para sentirse bien. Me atrae su enfoque en ayudar a los más pobres. Comparto la idea de tener impuestos bajos que fomenten el trabajo, la inversión y la innovación, para poder crecer. Es curioso, pero el único candidato que he oído preguntar sobre blockchain es Kast. Por eso, pese a mis serias reservas en temas de valores, voy a votar por él si pasa a la segunda vuelta”, afirmó a mediados de octubre en una entrevista con Pulso.

Quienes conocieron esas conversaciones, aseguran que Daza habría enfatizado en la necesidad de ajustar el programa económico sobre la base de tres puntos: solvencia y credibilidad fiscal a toda prueba, con números realistas; asumir que Chile habló y que existe un problema de distribución del ingreso que se debe abordar; y generar una agenda procrecimiento potente, más allá de la propuesta de rebaja de impuestos, a la vez que trabajar con estimaciones de expansión creíbles y conservadoras.

“Daza es un gran baluarte, un economista de gran experiencia analítica y práctica, posiblemente la persona que más sabe sobre inversión extranjera en Chile, y que le agrega un montón de credibilidad a una campaña que lo necesitaba en el plano económico”, afirma el economista de la Universidad de California, Sebastián Edwards.

Ateo y liberal

Su historia familiar ha marcado su perfil profundamente liberal en lo económico y en lo valórico. “Mi posición con respecto a Kast es más compleja. Estoy en absoluto desacuerdo en sus posiciones en temas valóricos, pero es quien mejor interpreta mi visión sobre la economía. Soy liberal, totalmente ateo. Pienso que una de las señales de que avanzamos hacia un mundo más digno, más humano, empático, es la legalización del matrimonio homosexual, y que la eutanasia es una decisión profundamente individual donde el Estado, los políticos, los burócratas no deben meterse. No soy nacionalista; vibro con los equipos de Chile en todos los deportes, pero también vibro con la riqueza cultural y de experiencias que representa interactuar con gente de todos los países del mundo. Es una de las razones por las que vivo en New York”, afirmó en la misma entrevista de mediados de octubre.

Según cercanos a su entorno familiar, Daza -casado en segundas nupcias con la economista de origen venezolano Tania Reif- vive permanentemente conectado a lo que sucede en Chile, aún cuando casi toda su vida ha vivido fuera del país. En su corta estadía en Chile, pasó parte de su etapa escolar en el Grange School, e incluso estudió un año de medicina en la UC.

Pero su conexión con Chile va más allá de su familia. Un conocedor de su trayectoria relata que siempre ha colaborado con el país desde el extranjero. Lo hizo durante la administración de Patricio Aylwin, ayudando a Eduardo Aninat en la refinanciación de la deuda de Chile, cuando era representante del Banco Central en Asia, con base en Tokio. Y también con Nicolás Eyzaguirre en su primer período como ministro de Hacienda, cuando Chile se encontró con los mercados financieros cerrados por los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. “Su padre les inculcó el servicio por el país, independiente del político que gobierne”, explica un cercano a Daza.

A nivel local mantiene una estrecha relación con los socios de Moneda Asset Management, Pablo Echeverría y Fernando Tisné, quienes lo invitaron el año pasado a reintegrarse al directorio de Moneda Administradora General de Fondos (estuvo entre 2007 y 2014), donde comparte con ellos y con Sebastián Edwards, René Cortázar, Pablo Turner y Pedro Pablo Gutiérrez. También está en el directorio de la matriz. Ambas realizan sesiones de directorio todos los meses y en ellas Daza interviene activamente y entrega mucha información sobre lo que acontece en los mercados internacionales. En Moneda destacan que Daza es el chileno que más alto ha escalado en el círculo de los bancos de inversión en Wall Street, donde fue jefe de Estudios de Mercados Emergentes de JP Morgan y de Deutsche Bank. “Es un gran economista. Debe ser la persona en Chile que más conoce, en la práctica, la relación de las políticas públicas y su impacto en los mercados financieros internacionales, de tasas de interés. Tiene mucha experiencia sobre lo que sucede en América Latina, mercados emergentes y en otras partes del mundo. Es muy estudioso y se actualiza permanentemente”, dice un ejecutivo financiero.

La misma fuente, quien destaca su experiencia de varios años al mando de su gestora de inversiones QFR y su paso por la banca de inversión, asegura que Daza puede ayudar a dotar de credibilidad al programa económico de Kast. “El programa de Kast hoy no es coherente ni realista. José Luis va a inyectar la credibilidad y el realismo que se necesita para esta etapa, el hacer que las cosas cuadren en algo coherente frente a los mercados financieros”, coincide el socio de una administradora de fondos local.

En el mercado señalan que su negocio QFR Capital Management, que fundó junto al argentino David Sekiguchi en EEUU, tuvo un mal año en 2013. A comienzos de 2021, Daza contó -en entrevista con Pulso- que ahora su firma era, básicamente, el family office de él y sus socios, y que habían devuelto todo el dinero de los aportantes que tenía el hedge fund.

“Su gran experiencia en los mercados internacionales y emergentes, adquirida en su negocio de hedge fund, lo hace un experto difícil de encontrar para una tarea como es un programa económico de gobierno”, concluye un cercano al economista. El académico de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón, destaca a Daza como un gran y exitoso profesional que tiene gran conocimiento de lo que ocurre en los mercados internacionales. “Creo que con Daza y el equipo de economistas integrados esta semana a su comando, Kast está privilegiando lo técnico por sobre sus convicciones valóricas”, afirma.

En la misma línea, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, valora la integración de economistas serios, de experiencia y con mirada de largo plazo a los comandos. “Daza conoce muy bien cómo razonan los inversionistas, cómo nos miran desde afuera, por lo que puede ser un gran aporte”, sostiene Lehmann.