José Pakomio es el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio por los próximos dos años

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) tiene nuevo presidente. Se trata de José Pakomio, quien asumió el puesto este viernes en el marco de la asamblea anual de socios del gremio. Pakomio fue vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso (CRCP). Como vicepresidente, asume Kenneth Werner y como tesorero, Carlos Dumay.

En la asamblea, Pakomio aseguró: “Hoy, la CNC comienza a escribir una nueva historia: en la conformación de mi lista mezclé tradición y futuro; legado y renovación. Porque, en efecto, la historia nos ha enseñado en innumerables ocasiones que las hojas en blanco no terminan bien; yo no estoy partiendo desde cero. Es precisamente el trabajo de todos quienes me han antecedido, el que hoy tiene a la CNC en el sitial de incidencia que todos gozamos y del que nos sentimos tremendamente orgullosos. La reputación de nuestra Federación es un tesoro que debemos proteger a toda costa y que no dudaré en defender”.

El nuevo presidente de la CNC además hizo un llamado a los socios a impulsar políticas públicas y acciones gremiales que fomenten el crecimiento económico que garantice el desarrollo sostenible de los asociados y de la sociedad.

Y agregó: “gestión gremial, seguridad y delincuencia, regiones y descentralización, emprendimiento e innovación, turismo y comercio exterior son nuestros ejes programáticos y que, gracias a cada conversación y reunión con los asociados en este tiempo de campaña, pudimos afinar y convertir en acciones conjuntas que implementaremos en el corto y mediano plazo. Y qué mejor espacio que la gran CNC para trabajar por Chile en cada uno de estos retos”.

Además de votar por el nuevo presidente, vicepresidente y tesorero, se eligieron doce consejeros de libre elección y cuatro de socios empresa, cinco directores de libre elección y uno de la zona norte y otro de la sur.

La instancia quedó conformada por su expresidente, Ricardo Mewes, Walter Aránguiz Aldea, director Cámara de Comercio de Los Ángeles, Isabel De Gregorio Rebeco, gerenta de la división de Personas, Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Transbank, Héctor Guerra Muñoz, presidente de la Asociación Gremial de Empresas de Recursos Humanos (Agest), Alejandro Lama Lama, presidente de la Cámara de Comercio de Chillán Ñuble y Ricardo Schliebener Carriel, presidente de Empresas de Servicios Financieros (EFA).

Los acompañan como director de la zona norte Antonio Sánchez Espinoza, quien es presidente Cámara de Comercio de Antofagasta y como directora de la zona sur, la presidenta Cámara de Comercio de Coyhaique, Daissy Mondelo Duhalde.

En tanto, entre los consejeros de libre elección para el período 2023-2025 se encuentran Cynthia Perisic Ivandic, de la Asociación de Logística de Chile (Alog), Carlos Dumay Perlwitz, de la Cámara Nacional de Comercio Automotriz (Cavem), José Ignacio Dougnac, de la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila), Loreto Rosende Martinez, de la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios (ACOP), entre otros.

Por su parte, como consejeros representantes socios empresa para el período 2023-2025 fueron nombrados Marco Antonio Alvarez Mesa de Equifax, Isabel de Gregorio Rebeco de Transbank, Tomás Platovsky Mingo de Falabella y Tomás Sahli Lecaros de The Singular Hotels.

Finalmente, electos en el Tribunal Supremo para el período 2023-2025 fueron Mario Casannello Munita y Patricio Larrañaga Katalinic.

El nuevo presidente

Pakomio es MBA en Administración y Dirección de Empresas en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, cuenta con diplomados en diversas casas de estudio de Chile, enfocando su especialización en la innovación y administración de empresas.

Es CEO y cofundador de Eastern Island Eco Lodge, único hotel nativo sustentable de Isla de Pascua; también es dueño de la Sociedad Hotelera Rapa Nui, la que se enfoca en el desarrollo inmobiliario y además, presidente ejecutivo de la Fundación MIT Rapa Nui, organización dedicada a la prevención del cáncer.

Es nieto de José Abimereca Pakomio , uno de los principales impulsores del Consejo de Ancianos y también pionero en la creación de los primeros negocios de la industria del turismo y la construcción de la isla, e hijo de José Pakomio Languitopa, fundador de la Cámara de Turismo de Rapa Nui.

Con doce años de trayectoria gremial, fue vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio desde el 2022 y presidente de la Cámara Regional de Comercio de Valparaíso (CRCP) desde el 2021, principal gremio del comercio de la Región, del que es socio hace ya ocho años.

En su calidad de presidente de la CRCP, Pakomio integró el directorio de la Corporación Municipal para la administración del Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso, fue consejero asesor de la Red de Asistencia Digital Fortalece PYME Valparaíso de la PUCV y del Comité Ejecutivo Regional de CORFO. En la CNC presidió la Comisión de Reforma de Estatutos y participó activamente en la Comisión de Cámaras Regionales en su calidad de vicepresidente del gremio.