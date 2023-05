Juan Carlos Jobet critica nuevamente Estrategia Nacional del Litio y afirma que es “más bien un listado de ideas generales”

El exministro de Minería y Energía Juan Carlos Jobet, volvió a criticar la Estrategia Nacional del Litio que presentó el gobierno hace algunas semanas, y sostuvo que se trata más bien de un listado de ideas generales, ya que no tiene plazos ni metas específicas. Sus declaraciones se dieron en el marco de un seminario organizado por Pivotes y la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.

“Ésta es una estrategia que no es una estrategia. Es más bien un listado de ideas generales, salvo quizás el plan en Atacama. No es una estrategia en el sentido que no tiene plazos claros, no tiene metas específicas, no tiene recursos comprometidos, no tiene una secuencia de ejecución de las distintas partes. Habiendo pasado un año de gobierno, yo esperé algo más contundente”, dijo Jobet en el evento.

Y luego agregó que “ha sido un problema no sólo de este gobierno, sino que nos pasó a nosotros en el gobierno anterior y nos viene pasando con el litio hace tiempo: no es una estrategia que genere un consenso político transversal”.

El académico y exministro apuntó a generar un acuerdo amplio en torno al tema del litio.

“Cada gobierno, nuestro gobierno incluido (aludiendo a la anterior administración de Sebastián Piñera), ha hecho esfuerzos genuinos por avanzar en litio, pero nunca con el concurso de la oposición. En una industria que requiere inversiones a largo plazo, ése es un tremendo problema”, planteó el exministro. “Es muy importante que en Chile nos demos el tiempo de sentarnos en torno a una mesa y generar un acuerdo amplio y transversal respecto de qué queremos hacer en litio; de lo contrario, creo que va a ser imposible avanzar en el largo plazo”, planteó Jobet.

También aludió a las críticas que hizo el actual gobierno, cuando eran oposición.

“Es llamativo que este gobierno, cuando era oposición, criticó mucho nuestros esfuerzos por licitar CEOL (Contratos Especiales de Operación de Litio) porque no eran participativos y no habían generado acuerdo, y que ahora cometan el mismo error que nosotros cometimos -porque, lo digo humildemente, fue un error- al lanzar esta política. Sin ir más lejos, el gobernador de la región de Antofagasta dijo que no le habían preguntado sobre la estrategia, y las comunidades locales dijeron lo mismo. Increíble, me parece, habiendo sido testigo y protagonista de esa discusión en el pasado”, sostuvo.

El presidente de Pivotes, Bernardo Larraín, quién también participó en el evento, indicó que “la flexibilidad es exactamente lo que no se va a lograr con esta Estrategia Nacional del Litio, y desde la libre competencia tiene aristas muy relevantes”. Además apuntó a que se debería buscar atraer a las mejores empresas en la materia y no obsesionarse con elementos como el control mayoritario estatal de las inversiones.

Hace exactamente un mes, Juan Carlos Jobet, ya había sido crítico del anuncio del gobierno. En entrevista con Pulso, sostuvo que “esta estrategia tiene un sesgo estatista, no se sociabilizó con las comunidades y no tiene apoyo político transversal”.

Asimismo, el exsecretario de Estado, indicó que el anuncio del presidente Boric tiene graves fallas de diseño y reconoce como un error el que no se haya conversado con los diferentes actores antes de presentar la iniciativa. Jobet duda sobre las capacidades de Enami y Codelco para cumplir con los objetivos planteados por el Ejecutivo.