La Bolsa de Santiago acentúa sus pérdidas en medio de tensión política tras el duro revés del gobierno en el TC

La Bolsa de Santiago se desentiende de la tendencia global y sufre una dura caída a esta hora en medio de la tensión política generada luego que el Tribunal Constitucional no acogiera el requerimiento del gobierno para bloquear un tercer retiro del 10%, lo que supone un durísimo revés político para el presidente Sebastián Piñera.

El IPSA, principal indicador de la plaza local, operaba en torno a los 4.839 puntos a eso de las 13:45 hrs. cuando se supo la información del TC; y a esta hora ya se ubica en los 4.797 unidades, lo que implica un fuerte retroceso de 1,38% en relación a la jornads previa.

Paz y Multifoods son las acciones más castigadas del mercado local, con pérdidas que superan el 5%.

El arduo debate en torno a los retiros de fondos desde las AFP se ha convertido en factor de las acciones en los últimos días. La semana pasada, de hecho, las acciones cayeron ante la inquietud que provocaron algunas manifestaciones y disturbios, en protesta precisamente contra la decisión del gobierno de recurrir al TC para bloquear dichos retiros.

Hay más. La Asociación de Aseguradores de Chile solicitó al Tribunal Constitucional que, en el marco del requerimiento presentado la semana pasada por el gobierno en contra del proyecto del tercer retiro, el cual fue aprobado por el Congreso, se decreten audiencias públicas en las que el gremio pueda plantear su postura. Ello debido a que, a diferencia de las dos iniciativas anteriores, ahora se incluyó la posibilidad de que se puedan hacer retiros de las rentas vitalicias.

“El IPSA se derrumbó con la noticia respecto a que el TC no acogió el recurso del Gobierno. Por lo tanto, está dando luz verde y diciendo que el proyecto del Congreso no es inconstitucional. El punto es por qué cae el IPSA, porque en esta instancia para el Gobierno sería muy difícil aplicar un veto que anule el proyecto por los efectos que habría respecto al descontento social y las consecuencias de esa acción no son para nada buenas”, dijo Guillermo Araya, de Renta 4.

El tema político ha opacado totalmente el extraordinario desempeño del precio del cobre, que sigue en busca de sus máximos históricos, y de las expectativas en torno a la recuperación de la economía, de la mano de los menores contagios y la exitosa campaña de vacunación.

El efecto, a juicio de Germán Guerrero, de MBI, es por la falta de institucionalidad, no por el hecho del 10%. “De alguna manera, aquí se hizo un golpe de Estado blando, donde el presidente hace rato no gobierna, sino que los políticos populistas en un año lleno de elecciones. Creo que hay temor a que se gobierne de esta manera y en este escenario con pandemia”.