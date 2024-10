La carrera a la CPC por ahora tiene solo dos nombres: Susana Jiménez y Juan Armando Vicuña

Oficialmente, ayer en el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) no se habló de nombres ni de candidaturas para la elección de su futuro presidente o presidenta. En una inusual reunión-almuerzo, pues casi siempre estos encuentros semanales son desayunos, la directiva de la multigremial de los empresarios definió el cronograma de los comicios para definir al sucesor (o sucesora) de Ricardo Mewes.

Y allí se estableció que el próximo 12 de noviembre es el plazo para que las ramas que integran la confederación presenten sus respectivas postulaciones para la presidencia y la vicepresidencia. Y exactamente un mes después, el 12 de diciembre, se reunirá el Consejo Nacional para elegirlos. Esto, porque tres días después, el 15 de diciembre, expira el mandato de dos años a la cabeza de la CPC de Mewes, el primer presidente proveniente de la rama del comercio en los 90 años de historia de la multigremial.

“Tiene que asumir la mejor persona. (…) No nos olvidemos que tenemos todavía un año complejo, es un año de elecciones, vamos a tener cambio de gobierno también dentro del periodo. Entonces, tenemos que ser muy responsables de buscar a la mejor persona para que pueda llevar adelante un periodo complejo”, se atrevió a señalar su actual presidente a la salida del encuentro.

Eso, en lo oficial. Porque extraoficialmente sí se habló de nombres y de candidaturas para la futura presidencia y de cómo debiera llevarse a cabo el proceso.

Y de acuerdo a cinco fuentes consultadas, hasta ahora la carrera tiene sólo dos nombres: Susana Jiménez y Juan Armando Vicuña. Claro, eso es hoy, pues falta un mes aún para presentar a los postulantes. Pero si la elección fuera mañana, la competencia sería entre la economista y el empresario de la construcción. Ahora, no necesariamente podría ser una competencia, pues también existe la posibilidad de una alianza.

Vicuña: “Estoy disponible”

Ya en junio se lanzaron las primeras señales respecto a los eventuales nombres que podrían formar parte de la carrera por presidir la CPC. Pero así como se levantaron, se fueron cayendo.

Pese a que era el nombre más mencionado, el hoy vicepresidente de la Sofofa y gerente general de Vapores, Oscar Hasbún, se restó del proceso. Lo mismo ocurrió con los presidentes de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, y de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, quienes prefirieron continuar a la cabeza de sus respectivos gremios.

El único nombre que se ha mantenido desde ese momento es el de Jiménez, hoy vicepresidenta de la CPC, que llegó junto a Mewes en representación de la Sofofa, donde era consejera.

En el camino se sumaron otros posibles postulantes, como el también consejero de Sofofa y presidente de Empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa, a quien trataron de convencer de ocupar el cargo. Pero aunque hasta hace pocos días se barajó, finalmente también optó por seguir en su tarea actual.

En agosto, quien fuese presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, cumplió su periodo y dejó su cargo en manos de Alfredo Echavarría. Pero parece que la actividad gremial le interesó, porque le fue planteada la posibilidad de ir por la CPC. Y dijo estar disponible: “Así es”, responde ante la consulta de Pulso. Pero deja en claro que aún falta tiempo como para oficializarlo. Sin embargo, cree que puede representar los intereses del empresariado en el difícil momento actual. “Los empresarios no la estamos pasando bien en estos tiempos. Son tiempos difíciles y yo sé lo que es ser empresario en estos tiempos, sé lo que es enfrentar la permisología, sé lo que es que los bancos no te presten plata (...) Como exmarino, sé que hay que ponerle el pecho a las balas”, agregó.

En busca de consenso

Actualmente, Susana Jiménez -quien esta semana estaba fuera de Chile- tiene el respaldo de quien fuera su compañero de lista hace dos años, el actual presidente, Ricardo Mewes. Y tendría asegurado el apoyo de tres gremios: su rama de origen, la Sofofa; la Asociación de Bancos, y la Cámara Nacional de Comercio. Vicuña tendría el de su propio gremio. Minería y agricultura no habrían dado a conocer hasta ahora sus preferencias.

En todo caso, estos apoyos deben ser ratificados oficialmente por cada uno de los consejos de las seis ramas, lo que todavía no ocurre.

Ahora, varias de las fuentes consultadas coincidieron en que lo mejor que podría ocurrir es que se diese una lista de consenso para los comicios, de manera que no se viese división en la CPC. Y por ello, una de las alternativas que se baraja es que Jiménez y Vicuña fueran en dupla, la primera como presidenta y Vicuña como vicepresidente. “Podría ser. Se pueden ver varias alternativas, pero lo importante es que sea lo mejor para el empresariado”, dijo el hoy past president de la Cámara de la Construcción.

Para una fórmula como esta, eso sí, debiese existir una conversación previa entre ambos, para evaluar si existe sintonía y una estrategia común para llevar adelante a la CPC, dijo una de las fuentes. Vicuña admitió que está dispuesto a esa conversación para buscar la fórmula más adecuada y que más ayude a la multigremial: “He conversado muchas veces con Susana y creo que es una excelente profesional, una muy buena economista, y tiene todos los méritos y capacidades como para asumir un desafío como este”, añadió. “Ella genera más consenso como presidenta que Vicuña como vicepresidente”, dice un influyente dirigente gremial.

Ahora, varios consultados hicieron hincapié en que esta no es una carrera corrida, puesto que si no se logra consenso en torno a estos nombres o no convencen del todo, los gremios podrían seguir buscando otros candidatos, aunque hasta ahora no hay otros que hayan dejado entrever su interés.