La columna de Juan Ignacio Eyzaguirre: “Siguiente”

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 3 minutos

28 Junio 2023 Fachada del Palacio de La Moneda Foto: Andres Perez

"Boric no es Macrón, brillante intelectual con precoces logros profesionales y políticos. Tampoco es Trudeau, nacido en 24 Sussex Drive cuando su padre era Primer Ministro. No es Kennedy, héroe de guerra, graduado de Harvard y premio Pulitzer. Por el contrario, como a cualquiera le podría haber pasado, su falta de comprensión de cifras y errores no le hacían mella".