La escasez global de chips “está lejos de terminar” mientras aumentan los tiempos de espera

Hace 4 horas Tiempo de lectura: 8 minutos

Algunos compradores están intentando realizar nuevos pedidos y están recibiendo fechas de entrega para 2024, afirmó Ian Walker, director de operaciones del distribuidor de componentes electrónicos Princeps Electronics Ltd., que ayuda a las empresas a encontrar chips. En la foto se puede ver como un trabajador inspecciona chips semiconductores en la planta de la empresa de envasado de chips Unisem (M) Berhad en Ipoh, Malasia, el 15 de octubre del 2021. REUTERS / Lim Huey Teng

Después de un año de crisis, algunos clientes están descubriendo que se necesitan más meses de los esperados para obtener las piezas necesarias. in and in Seoul