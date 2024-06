La historia de las zapatillas de Federer, el club de los tres billones, y los scooters

La firma de zapatillas On lanzó la semana pasada un spot comercial en el que anuncia la llegada de la actriz y cantante Zendaya como nueva embajadora de la marca. La unión no resulta extraña si se piensa en la última película de la actriz “Challengers”, donde interpreta a una joven promesa del tenis que sufre una lesión que le impide seguir jugando

Y si bien On nació como una empresa de zapatillas de running hoy su relación con el tenis es muy profunda gracias a Roger Federer. Justamente, el arribo del tenista suizo a la marca es una fascinante historia dividida en tres partes.

La primera: Federer tenía contrato con Nike y en 2018 el suizo pidió una renovación por diez años más, a cambio de unos 300 millones de dólares. Pero la marca, al ver que la estrella del tenis ya tenía 37 años, no accedió a la petición. Eso sí, el helvético tenía una carta secreta: la marca Uniclo estaba desesperada por ficharlo y accedió a las mismas condiciones pedidas a Nike.

Pero Uniclo no es una marca de zapatillas. De hecho, Federer seguía usando Nike.

La segunda: el también suizo Olivier Bernhard creó unas revolucionarias zapatillas de running altamente resistentes a carreras largas. Fue a vender su idea a Nike, pero fue rechazado. Finalmente, él mismo creó la marca On Running.

La tercera: Roger Federer posteó en Instagram una imagen corriendo con zapatillas On Running. Atentos, el departamento de marketing de la marca le hizo llegar otro par de zapatillas en agradecimiento. Federer, en agradecimiento, llamó a Olivier Bernhard y le contó que no tenía zapatillas para tenis. De este modo, el tenista se hizo accioista de On Running y diseñó sus propias zapatillas de tenis.

El club de los “tres billones”

Una nueva empresa se sumó a este club de los “tres billones” que hasta ahora tenía dos miembros: Apple y Microsoft. Se trata de la empresa Nvidia, la fabricante de chips para inteligencia artificial, que se ha transformado en la estrella del mercado.

Cuando Apple se convirtió en la primera empresa de la historia en alcanzar la valoración de 3 billones, en julio del año 2023, el mercado pensó que nadie más podría alcanzar esa marca, al menos por mucho tiempo. Y cuando nadie esperaba que alguien más entrara a este club, Microsoft dio la sorpresa y sólo 7 meses después de Apple no sólo alcanzó los 3 billones, sino que también la desplazo del primer lugar, ubicándose como la empresa más valiosa del mundo.

Que se sumara un tercero a este club no es estaba en los planes de nadie, pero Microsoft tenía un arma secreta: Nvidia, empresa de la cual es uno de sus dueños principales. El exponencial desarrollo de la IA gatillado por Open AI y su chat GPT, ha convertido en Nvidia en la empresa que todos quieren. Y, por ende, su padre, Microsoft, salió ganando.

Polémica por scooters

Las Condes comenzó una fiscalización a los usuarios de scooters eléctricos, quienes están obligados a usar el casco siempre, usar luces reflectantes y no circular a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Quienes no cumplan estas normas tendrán que pagar multas que van desde los 95 a los 195 mil pesos.

Las medida ha causado polémica porque hasta ahora las personas transitaban con bastante libertad por la comuna, ya que se ha convertido en una manera muy eficiente de moverse por la ciudad y limpia.

Lo de casco no ha sido un problema, ya que la mayoría de las personas lo usa. Lo que sí ha causado discusión es la prohibición de transitar por la veredas. Ahora tienen que andar por las ciclovías y, si no hay, por la calle.