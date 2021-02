La mejor decisión de Bill Gates

¿Qué es lo que más le emociona para empezar el día?

Aprender nuevas cosas.

¿Cuál es el único hábito que le gustaría poder romper?

Me muerdo las gafas todo el tiempo sin siquiera darme cuenta.

¿Cuál es el principio que define su trabajo filantrópico?

Se trata de salvar vidas, tratar de asegurarnos de que más personas tengan las cosas que yo y otras personas, en los países ricos, damos por sentado. Mucha comida, buena salud, buenos baños. Es sorprendente la brecha que tenemos entre los países pobres y los países ricos.

¿Hay alguna persona que le haya inspirado a ser un mejor filántropo?

Oh, definitivamente Warren Buffett.

¿Tiene una creencia fundamental?

Creo en la innovación. Que para la mayoría de los problemas, existen soluciones innovadoras que pueden resolver ese problema.

¿Cuál es la mejor decisión que ha tomado?

Supongo que el casarme. O sea, fundar Microsoft funcionó, pero creo que la pondría como la número dos.

¿Cuál es la única cosa que quizás haría de otra manera?

Quizás no sería tan duro para presionar a los demás como lo hice conmigo. Cuando era joven, era un poco duro como jefe... Tal vez sería más sociable en la universidad. Espero que eso no impida que sucedan todas las otras cosas que sucedieron en mi vida. Pero era bastante monomaníaco cuando estaba en la universidad.

¿Qué invento le gustaría que se adoptara en todo el mundo?

Necesitamos energía limpia. Entonces, si podemos tener una forma milagrosa de producir electricidad que sea barata, ecológica y confiable, me encantaría haber sido útil para que eso sucediera.

¿Cuál es la única innovación tecnológica sin la que el mundo estaría mejor?

La forma en que funciona la criptomoneda hoy en día permite ciertas actividades delictivas. Sería bueno deshacerse de eso ... Probablemente debería haber dicho armas biológicas. Eso es algo realmente malo. No deberíamos tener tecnología para eso. Las armas biológicas son la respuesta correcta.

¿Cuál es el único secreto de su éxito?

Intento enmarcar los problemas aprendiendo muchos dominios diferentes… Ser analítico. Hay muchas cosas que entran en juego, pero es una forma de pensar los problemas.

¿Cuál es la única cosa que cree que todos deberían saber sobre el cambio climático?

Bueno, cualquiera que piense que es fácil debería saber que es difícil. Y cualquiera que piense que es imposible debería saber que es posible, pero difícil.

¿Qué es lo que todos deberían hacer para ayudar a resolver el cambio climático?

Su voz política probablemente esté en la parte superior de la lista. Hay muchas cosas que compramos -coches, carne, una variedad de productos-, pero debido al papel central del gobierno, hablar sería lo más importante.

¿Qué talento desearía tener?

Me avergüenza mucho no saber otros idiomas. Eso es horrible.

¿Quién es la persona que más le desafía a pensar de manera diferente?

Tengo mucha gente a mi alrededor (mi esposa, Warren Buffett, muchos científicos) a quienes les gusta encontrar fallas en mi forma de pensar o, ya sabes, decirme si me estoy entusiasmando demasiado con algo. Eso es de gran ayuda.

¿Qué hace para descansar del día a día laboral?

Leo. También juego tenis. Pero yo diría que la mayor cantidad de descanso la paso leyendo.

¿Qué creencia ha cambiado más a lo largo de su vida?

La idea de que las personas tienen diversos conjuntos de habilidades y que algunas personas que son extremadamente inteligentes, de alguna manera no tienen la misma capacidad para manejar a las personas o resolver diferentes problemas, y el hecho de que se necesita una combinación de personas para resolver problemas difíciles. Eso me ha abierto los ojos a lo largo de mi carrera.

¿Qué libro deberían leer todos?

Hay un libro de Hans Rosling llamado Factfulness que es liviano de leer y brinda una excelente visión del mundo, mostrando lo lejos que hemos llegado y, sin embargo, cuánto queda por hacer.

¿Cuál es la única lección que todos deberíamos aprender de esta pandemia?

Tienes que estar preparado para los malos acontecimientos y tienes que tener un gobierno que tenga la experiencia y la previsión necesarias de estar preparado para estas cosas. Ha sido una tragedia lo poco preparados que estábamos. Hay otras cosas, incluido el cambio climático, para las que tampoco estamos preparados.

¿Cuál es la idea más subestimada en la que debería centrarse la humanidad?

Mejorar la educación es lo más mágico, porque desbloquea un gran potencial para resolver otros problemas. Así que estaría en la cima de la cadena alimenticia.

¿Cuál es la única canción que puede escuchar una y otra vez?

Escucho a U2 una y otra vez. Escucho a Adele una y otra vez. Ni una sola canción, eso podría volverse un poco repetitivo. Pero de artistas como U2, no me canso.

¿De qué nos puede salvar la innovación?

El desastre climático se avecina. Necesitamos más de una innovación para evitarlo, pero es una de las pocas cosas que podría empeorar un poco la vida.

¿Cuál es la razón por la que es tan optimista?

Creo que ser optimista es algo genético. Tengo ambos: mi genética es optimista y mi experiencia de vida ha ido bastante bien ... Y luego tengo un marco analítico ... que confirma ese optimismo.

¿Cómo más desea que le recuerden?

Me encantaría que la Fundación [Bill y Melinda Gates] fuera recordada por algunas de estas cuestiones relacionadas con la salud mundial. No me importa si soy yo específicamente, sino la forma en que queremos que todos los niños tengan una oportunidad de salud y nutrición. Si pudiera lograrlo, sería memorable.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.