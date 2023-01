La Sofofa se acerca a tener su primera presidenta en 140 años: Rosario Navarro postula con el apoyo de grandes grupos

Señal de los tiempos, la Sofofa, el poderoso gremio de los industriales chilenos, podría tener su primera presidenta en 2023, cuando cumple sus 140 años de historia. Este lunes, mediante una carta enviada a los consejeros de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la empresaria y directora de empresas Rosario Navarro oficializó su candidatura a presidir el gremio que hoy dirige Richard von Appen, cuyo período al mando de la organización concluye en mayo próximo.

Mediante un correo enviado a los consejeros del organismo, el secretario general informó que al gremio llegó una carta oficializando la candidatura de Rosario Navarro, directora de Sonda, la empresa tecnológica que fundó su padre, Andrés Navarro, a la presidencia de los industriales. Hasta la semana pasada, los integrantes del gremio debatían sobre el mejor nombre para suceder a Von Appen en mayo. Entre los nombres que concitaban mayor respaldo se mencionaban a Gonzalo Said, director de Scotiabank y miembro del clan Said Handal, accionistas de Embotelladora Andina; Óscar Hasbún, gerente general de CSAV, un ejecutivo clave del grupo Luksic, y Heriberto Urzúa, director de Forus y Empresas SB, entre otras empresas. Todos ellos, sin embargo, habían declinado su postulación. Pero también sonaba Rosario Navarro, quien, según varios consejeros, estaba activamente promoviendo su postulación. Un reportaje de Pulso de este domingo detallando las conversaciones aceleró las cosas y este lunes todo decantó en favor de Navarro.

Gonzalo Said, director de Embotelladora Andina y Scotiabank.

La carta enviada ayer a los consejeros de la Sofofa tiene el respaldo de Gonzalo Said y Óscar Hasbún, quienes se mostraron, además, disponibles a acompañar a Rosario Navarro en la dirección del gremio de manera explícita. Varios consejeros interpretaron ese compromiso como una manifestación expresa a participar en la mesa directiva de la eventual presidenta del gremio. La mesa directiva de la Sofofa cuenta, además de la presidencia, con dos vicepresidencias y un secretario general, quienes integran además el comité ejecutivo en el que participan otros ocho consejeros de la Sofofa. La Sofofa tiene 60 consejeros electivos e igual número de consejeros provenientes de asociaciones y federaciones empresariales, quienes forman su consejo general. La presentación conjunta de la candidatura de Navarro manifiesta, según un consejero, la expresión de un liderazgo más colectivo que individualista, además de viabilizar su éxito en los comicios de mayo.

Óscar Hasbún, gerente general de Compañía Sud Americana de Vapores (CSAV).

Al respaldo de Hasbún, uno de los representantes del grupo Luksic, y de Said, integrante de otra familia de extendidos intereses empresariales, se sumaría el de otros grupos, como los Matte. Navarro participó activamente en la gestión de Bernardo Larraín Matte, quien dirigió la Sofofa entre 2018 y 2021. Por ello, consejeros consultados opinan que la candidatura de Navarro tiene altas posibilidades de sumar el apoyo mayoritario en las próximas elecciones de la Sofofa. Desde 2015 que no hay una elección competitiva: tanto Bernardo Larraín como Richard von Appen no tuvieron competencia y se transformaron en postulaciones de consenso que resultaron ganadoras por una gran mayoría de los consejeros. La apuesta de Navarro sería seguir el mismo camino.

Rosario Navarro Betteley, de 47 años, es consejera del gremio electa para el período 2021-2025, pero está en el consejo general desde 2017. Miembro del directorio de Sofofa Hub, es también socia de la consultora de gestión Idemax y directora de ComunidadMujer, entre otras actividades, y desde hace semanas habría socializado sus intenciones por competir por el mando del gremio. “Se está reuniendo con gente y viendo las necesidades de Sofofa”, subrayaba un consejero la semana pasada. “Está activa”, revela otro.

Licenciada en Estética de la Universidad Católica, Navarro es también directora suplente de Empresas Lipigas, la empresa que controlan las familias Yaconi y Santa Cruz. También es miembro del directorio de los Colegios Dunalastair desde hace más de una década. Antes fue directora de comunicaciones de la Universidad Andrés Bello. “Rosario ha desempeñado un papel importante representando diversas voces de los ámbitos de negocios y causas sociales, construyendo una estrecha red colaborativa entre empresas, académicos, científicos y agentes en los sectores público y privado”, la presenta la página web de ComunidadMujer.