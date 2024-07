Las definiciones y citas clave de Etcheberry en sus primeras semanas en el SII

El 4 de junio, Javier Etcheberry expuso ante la Comisión de Hacienda del Senado su visión sobre el proyecto que busca reducir la evasión y elusión. “Comentarios al Proyecto de Ley que dicta normas para asegurar el cumplimiento tributario”, se llamó su presentación que tenía 14 páginas. A algunas personas que siguieron esa discusión les llamó la atención lo profunda y bien documentada que estaba esa presentación.

Un mes después para algunos llegó la respuesta: fue nombrado como director del Servicio de Impuestos Internos (SII) en calidad de subrogante. Y el 8 de julio ya estaba sentado en las oficinas del piso 6 de Teatinos 120 reemplazando a Hernán Frigolett.

En prácticamente dos semanas desde que asumió el cargo, Etcheberry se ha vuelto a interiorizar del quehacer del servicio que dejó hace 23 años, luego de estar desde 1990 a 2002, bajo las administraciones de Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos.

A sus 77 años, llega puntualmente a las 8 de la mañana y su jornada se extiende hasta cerca de las 19 horas. Hasta el momento sólo arribó con una secretaria de confianza para que le ordene su agenda. Por ahora, no ha querido hacer cambio e incluso ha mantenido a la jefa de gabinete que tenía el ahora exdirector Hernán Frigolett: Alicia Viteri. Quienes lo conocen dicen que su estilo es primero analizar cómo funcionan los equipos, lo que no significa que en algún momento quiera hacer modificaciones.

Se ha reunido por separado con las áreas clave del funcionamiento del SII. En esa lista se incluye a la subdirección de Fiscalización, Normativa, Jurídica, Asistencia al Contribuyente, Tecnología de la Información. En esos encuentros delineó lo que espera de cada una de esas áreas en línea con los énfasis que quiere instalar en el SII. Pero además también ha tenido reuniones semanales con todos los subdirectores.

De manera formal tuvo un encuentro con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la subsecretaria, Heidi Berner, pero con Marcel tiene línea directa y su conversación es casi a diario.

Informe de Jorratt

Si bien estaba citado para que asistiera a la Comisión de Hacienda a exponer la metodología utilizada para el cálculo del cumplimiento tributario, la sesión se postergó debido a que el propio director quería tener más tiempo para poder revisar las cifras y la metodología antes de poder entregar una visión fundamentada sobre ese informe.

Incluso fue algo que en su primera aparición en público en un seminario organizado por Clapes-UC lo esbozó: “No se sabe bien cuál es la evasión… el número mismo lo tengo que ver. He estado conversando con (Michel) Jorratt y con otros actores para tener números consensuados. Al país le hace bien que en materias técnicas tengamos consensos. Entonces me voy a jugar porque haya consenso entre las personas especializadas”.

Y luego añadió que no tenía meta de reducción de la evasión, porque primero debía revisar los números. “Lo que sí quiero es que bajemos la evasión, informalidad y la criminalidad de manera importante. No se sabe bien cuál es la evasión… el número mismo lo tengo que ver”. Sin embargo, el jueves en entrevista con radio Duna se puso como meta “el tratar de volver a cifras de evasión que tuvimos al final del gobierno del presidente Lagos”.

El informe que hizo el exdirector del SII, Michel Jorratt, por encargo de Frigolett, para estimar la evasión y elusión en el IVA y el impuesto de primera categoría, cuyos resultados siguen generando polémica. Dicho informe arrojó que la tasa de incumplimiento tributario del IVA sería del 18,4%, lo que es equivalente a una brecha promedio del 1,8% del PIB. En el caso del impuesto corporativo, la brecha ascendería al 4,7% del PIB, debido a un incumplimiento tributario del 51,4%, que fue uno de los datos más cuestionado por los expertos.

Para ver este tema ya se ha juntando en dos oportunidades con Jorratt, quien lideró ese trabajo junto a la subdirección de Estudios. Una donde estuvo presente también Frigolett y otra que se desarrolló el miércoles donde estuvo presente el equipo de estudios del SII.

Javier Etcheberry, director subrogante del SII. director subrogante del SII.

Para comenzar a buscar un consenso en torno a esas cifras, fuentes que conocen la interna afirman que Etcheberry invitó a los investigadores del Centro de Estudios Públicos (CEP), Fernando Bastidas, Gabriel Ugarte y Rodrigo Vergara, quienes realizaron un análisis del informe de Jorratt concluyendo que la tasa de evasión sería al menos entre 8 y 10 puntos porcentuales menores a las informadas por el SII para los años 2018 y 2019, respectivamente. De esta manera el incumplimiento tributario para el impuesto de primera categoría sería del 42,1% y 38,3%, para cada uno de esos años. Esto porque para 2018, el SII estimó una tasa de incumplimiento tributario del 50,1%, y para 2019, del 48,3%. Se espera que la cita se concrete durante los próximos días.

Quienes conocen este tema sostienen que la idea que busca Etcheberry con esa invitación es lograr un consenso en torno a una cifra para descomprimir el clima adverso que ha tenido ese informe y de esa manera poder dejar de “hablar” de las cifras y poder comenzar a trabajar con ese tema ya “cerrado”. A ello se suma que este tema ha sido también una piedra de tope para que avance el proyecto de cumplimiento tributario, que actualmente está en la Comisión de Hacienda del Senado y se espera que se vote el lunes 22 en general.

“Recién estoy llegando y no he visto en profundidad el tema. Tuve una reunión con Michel Jorratt. En esa reunión no vi que las grandes empresas eran las únicas que evadían. Hay mafias que consiguen facturas falsas, hay muchas formas de evadir. Tuve una reunión en que me contó los avances y no vi que estuviera muy concentrada en las grandes empresas la evasión”, señaló también en radio Duna.

En ese sentido, argumentó que “puedo dar otras cifras sobre el porcentaje de evasión. Cuando llegamos el 90 medimos la evasión completa y era como un 33%, después de una serie de medidas, y a fines del gobierno de Eduardo Frei era un 24%. El presidente Lagos prometió bajarla al 20%, y al final de su gobierno la evasión había bajado del 24% al 18%. Dicho por el mismo Michel Jorratt es hoy superior a la que había a fines del gobierno del presidente Lagos”, señaló.

Reuniones con PDI, fiscal e Interior

Otro de los temas donde quiere poner énfasis es aportar a combatir el crimen organizado y el lavado de activos. Por ello, ya se reunió con el director nacional de la PDI, Eduardo Cerna; con el fiscal nacional, Ángel Valencia, y con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y ya tiene en agenda juntarse con el director general de Carabineros.

Por el lado de las entidades fiscalizadoras y recaudadoras se reunió con el Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, y espera tener encuentros con Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

“Voy a colaborar y con mucha fuerza voy a usar todas las atribuciones del SII, para tratar de apoyar la lucha contra la delincuencia”, dijo en Duna.

En ese contexto, añadió que el SII puede colaborar con la PDI y la Fiscalía en equipo. “El SII tiene mucha información sobre todos los contribuyentes. Puede colaborar con los equipos especializados de la PDI o la Fiscalía, con distintas autoridades que tienen que ver con el tema. En el pasado colaboramos mucho con la justicia. Nosotros los ayudamos. Es tan grave el problema, que no hay que pensar que cada institución va a resolver las cosas por su cuenta, hay que trabajar en equipo”, aseveró en esa misma entrevista.

Para Etcheberry es clave para este objetivo el contar con el secreto bancario y por ello ha defendido su incorporación en el proyecto de evasión. “Hay que respetar la privacidad, pero eso no significa que los bancos puedan ser una capilla para los evasores. La información tiene que ser usada solo para fines de fiscalización tributaria. Debe haber sistemas muy cuidadosos que impidan que la información se filtre o se use para otras cosas”.

Otro de los temas que ha relevado es el salir más a terreno a fiscalizar. “Hay que usar la modernidad y también estar en terreno. Creo que han perdido la costumbre de estar en terreno. Hay actores que saben que es poco probable que vayan (del SII) y por tanto se saltan las normas”, planteó Etcheberry.

Los funcionarios

Uno de los flancos que siempre ha sido complejo para los directores del SII es la relación con los funcionarios. Y por ahora, el inicio que ha tenido Etcheberry es positivo. Esto, porque tanto la presidenta de la Asociación de Funcionarios del SII, Evelyn Apeleo, y de la Asociación de Fiscalizadores del SII, Paola Tresoldi, calificaron de buena manera la primera reunión que tuvieron.

“La presencia fiscalizadora adaptada a los tiempos es importante la apoyamos”, planteó Apeleo. Mientras que Tresoldi acota que si bien comparte la idea de estar más presentes en “la calle” considera que no se debe descuidar la mirada más estratégica que ha tenido el servicio durante los últimos años.