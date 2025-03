“Las fallas ocurren”: dichos de gremio de transmisoras por apagón masivo generan duras críticas en la Cámara

Una maratónica jornada de sesiones en el Parlamento vivieron este miércoles las distintas autoridades y actores del sector eléctrico nacional.Tanto el ministro de Energía, Diego Pardow, como la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, y el presidente del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), Juan Carlos Olmedo, comparecieron en tres ocasiones durante un mismo día en distintas instancias del Congreso, en el marco del apagón que afectó al país el 25 de febrero.

A las dos sesiones convocadas por las comisiones de Minería y Energía, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, se sumó una sesión especial en la Sala de la Cámara Alta, que concluyó poco antes de las 20 horas.

Sin embargo, otros actores también expusieron ante parlamentarios. Fue el caso de los directores ejecutivos de dos gremios de empresas que tuvieron roles claves durante el evento. Por una parte estuvo Camilo Charme, de Generadoras de Chile, y por otra, Javier Tapia, de Transmisoras.

Mientras el primero reiteró en gran medida la posición de las firmas de generación, que apoyaron en la ejecución del Plan de Recuperación del Servicio (PRS), afirmando que “las unidades de generación de nuestras empresas asociadas siempre estuvieron disponibles para la recuperación del servicio”, el segundo realizó una intervención que despertó duras críticas por parte de los diputados.

Tapia comenzó planteando que el episodio del apagón constituía “un paso atrás” para el sector, y realizó una suerte de mea culpa.

“Nos duele como asociación, porque estamos muy comprometidos y vamos a seguir estando comprometidos con las metas país que nos hemos propuesto. Nosotros reconocemos nuestra cuota de responsabilidad en partes de esta falla. Lo hemos dicho, esta falla tiene un inicio, una etapa de propagación y una etapa de recuperación, y en algunas de estas etapas nuestras empresas estuvieron involucradas. Efectivamente nosotros reconocemos esa responsabilidad”, indicó Tapia al inicio de su intervención.

Sin embargo, el representante gremial luego intentó explicar que los errores de los sistemas eléctricos son parte de la realidad, pero sus palabras generaron fuertes reacciones.

Así, Tapia planteó que “las fallas son comunes”, lo que “es aceptado por la normativa”, y aunque calificó la falla que protagonizó la línea Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar como “absolutamente extraña”, también aseveró que el evento era “consecuencia de las decisiones que hemos tomado como país (....) y de las decisiones que tomamos, y eso hay que tenerlo claro también: las fallas ocurren, han ocurrido en Chile, ocurren en el extranjero, efectivamente esta es una falla que muestra que ninguna red es infalible”.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar. El diputado republicano Benjamín Moreno, en tono calmo, criticó a Tapia por comparar los tiempos de respuesta del sistema con otros países, donde los tiempos de reposición demoraron más por causa de daños en la infraestructura de transmisión. “La comparativa es, por decir al menos, un poco engañosa”, reprochó.

El diputado de la bancada independiente-PPD Cristián Tapia, elevó el tono y emplazó a Tapia directamente. “Me extraña que usted diga que esto es algo normal”, lanzó y le recordó el antecedente sobre la intervención sin autorización que realizó Isa de los sistemas de comunicación, generando con ello el apagón. Eso sí, ahí tuvo duros términos para referirse a la responsabilidad de la empresa: “Yo creo que eso es grave. Eso es para poner en la frontera a ISA y devolverlo rápidamente a Colombia, porque es una falta de respeto y una irresponsabilidad tremenda”, dijo el diputado Tapia.

En tanto, la independiente-FA Marcela Riquelme fue la más dura contra el representante gremial. “Estoy indignada y creo que es una tremenda falta de respeto hacia los ciudadanos que el señor de las transmisoras eléctricas, el señor Tapia, exprese que esto es algo normal, bajarle el perfil a esta situación”, manifestó.

Incluso lo reprochó por el llamado a sacar lecciones de lo ocurrido. “Aquí no estamos en una clase de autoayuda para que nos digan que de las fallas hay que aprender, estamos en la Cámara de Diputados y representamos a millones de ciudadanos que esperan respuestas”, espetó.

En esa línea, Riquelme sostuvo que, aunque las investigaciones aún están en proceso, la intervención no autorizada y sin aviso de Isa “es para nosotros un indicio muy claro que esto no es una falla, sino que simplemente hubo una acción no autorizada por parte de la empresa Interchile”.

El representante de Transmisoras luego respondió a algunos emplazamientos. Primero, compartió la opinión de Isa Interchile sobre la falta de autorización y aviso de la maniobra el día del apagón. “La información que tengo yo es que básicamente los trabajos que se hicieron son trabajos no operacionales, y por eso no tuvo ninguna consulta sobre eso. Porque los trabajos no operacionales no son trabajos respecto a los cuales haya que hacer una consulta. Entonces, la empresa tiene su posición, el Coordinador tendrá su posición y esto será materia de la investigación que tiene que hacer la Superintendencia”.

Sobre el rol de Transelec y la caída de su sistema Scada, subrayó que “la posición de la empresa es que eso no tuvo una injerencia sustantiva en la recuperación del servicio, pero efectivamente eso es algo que tiene que demostrarse en algún minuto”.

El dardo de Olmedo

A su turno, el presidente del Coordinador, tuvo palabras directas a la hora de responsabilizar a Isa, apuntando a que la intervención realizada en sus instalaciones, “sin informar ni solicitar la autorización correspondiente al Centro de Control y Despacho, pudo ocasionar la falla”.

“La falta de comunicación y la omisión de la solicitud de trabajo que la empresa debía hacer, impidieron que el Coordinador pudiera tomar medidas operacionales o programar adecuadamente la fecha y la hora de intervención con el objetivo de minimizar los riesgos para el sistema eléctrico”, enfatizó Olmedo.