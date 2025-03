Las remuneraciones del directorio de SQM no sufrieron mermas pese a las pérdidas de 2024

El directorio de SQM recibió dietas en 2024 un poco mayores que en 2023, pese a que la firma registró pérdidas en su último ejercicio. En sus últimos estados financieros, SQM reportó un gasto asociado al directorio -por remuneraciones, participación en utilidades y los comité de directores- que ascendió a US$ 7,65 millones en 2024. Al 31 de diciembre de 2023, los ocho directores de SQM habían recibido US$ 7,51 millones.

SQM perdió US$ 404 millones en el último ejercicio. Pero la remuneración asociada a utilidades en SQM no se vio afectada, por un cambio aprobado en abril de 2024.

Si bien la última junta de accionistas mantuvo la dieta fija en UF 800 para el presidente, de UF 700 para el vicepresidente y de UF 600 para los otros seis directores, modificó la manera de definir el pago variable. Si antes al directorio le correspondía un porcentaje de “la utilidad líquida total de la sociedad que se obtenga durante el ejercicio comercial”, en 2024 se estableció como una porción de la “ganancia antes de impuestos de la sociedad”.

Y aquel cambio permitió que la mesa no viese mermados sus pagos, aunque SQM tuvo en 2024 pérdidas finales, fue por un factor contable: en el primer trimestre del año pasado, SQM reconoció un gasto por impuestos por US$ 1.106 millones por divergencias tributarias, derivadas del impuesto por royalty a la minería, con el Servicio de Impuestos Internos para los ejercicios 2011 a 2022. Y aquello derivó en pérdidas finales. Pero el resultado asociado a la remuneración de sus directores fue positiva: la ganancia antes de impuestos de SQM alcanzó a US$ 974 millones en 2024, menores que los US$ 2.807 millones del año previo. Su resultado operacional siguió estando en azul.

El presidente de SQM, Gonzalo Guerrero, y el vicepresidente, Patricio Contesse, reciben el 0,12% de la ganancia antes de impuestos y el resto de los directores percibe el 0,06% de las utilidades antes de impuestos.

La mesa la completan Hernán Büchi y Gina Ocqueteau por el grupo Pampa, de Julio Ponce; Ashley Ozols, Georges De Bourguignon y Xu Tieying, electos por la china Tianqi; y el ex Moneda Antonio Gil por los minoritarios de la serie B.