Letelier y lo que espera del gobierno sobre el 6% previsional: “Que dejen de lado su defensa de las cuentas individuales”

Esta semana la Comisión de Trabajo del Senado comenzará a analizar el proyecto de pensiones que establece una cotización adicional de 6% a cargo del empleador. La pandemia la dejó en pausa desde marzo, y ahora el gobierno enfrenta posiciones divergentes con propuestas de ChileVamos por un lado, y de la oposición por otro. El presidente de la instancia, senador Juan Pablo Letelier (PS) cree que la solución es tomar el planteamiento de la oposición de destinar el 6% completo a un seguro colectivo, y no insistir con dividir este porcentaje entre colectivo e individual.

La categórica votación que obtuvo la opción Apruebo, ¿podría tener algún impacto en la discusión de la reforma previsional en el Senado?

-Permítame decirlo de otro modo. Después del triunfo rotundo del Apruebo el Presidente Piñera dijo que la reforma de pensiones es una prioridad para su gobierno. Entonces le recordaría tres cosas.

¿Cuáles?

-Uno, que desde marzo a la fecha no ha llegado ninguna indicación a la Comisión de Trabajo para mover el proyecto. Dos, no ha dado ninguna respuesta a la oposición que presentó una propuesta hace 6 meses, que da mejores beneficios y sustentabilidad al sistema. Y tres, que después del primer retiro del 10% dijo que era partidario de avanzar hacia un modelo mixto de pensiones, de hacer cirugía mayor. En ese contexto, los invito a dejar de lado su atrincheramiento ideológico en defensa de modelos fracasados como son las AFP e isapres, y se abran a de una vez por todas a crear un pilar de seguridad social, que es la condición necesaria para mejorar las pensiones en serio, si se quiere avanzar porque la gente dijo el domingo a su forma, es que no quieren más abusos, no quieren más AFP. En el nuevo escenario el gobierno debe decir si quiere reforma o no.

Pero en vista de que se va a escribir una nueva Constitución, ¿es eficaz seguir discutiendo el proyecto?

-Esta reforma no es contradictoria con el necesario debate constitucional que habrá sobre seguridad social, que debería estar consagrada en la Constitución como un derecho. Es evidente que cuando se establece ello como principio, va a incidir en el modelo de pensiones que puede haber en el país. Eso no quita que, en paralelo, porque se puede mascar chicle y caminar a la vez, que más allá del proceso constituyente se avance en mejorar las pensiones y se avance hacia un modelo mixto con cirugía mayor, lo cual no se ha hecho hasta ahora porque el oficialismo se resiste.

El gobierno está analizando distintas propuestas que puso Chile Vamos sobre la mesa, ¿qué debería suceder con ello tras el plebiscito?

-Si ni el gobierno ni el oficialismo reaccionan, probablemente deberían ir a un otorrino.

¿Qué espera como reacción?

-Que dejen de lado su defensa de las cuentas individuales. Esto es simple, hay que generar un pilar de seguridad social consistente con el 6% de cotización adicional como mínimo, y hacer una transformación radical de cómo se administra el 10% de contribución de cada trabajador para poner fin al abuso de esa industria. Esas son las dos tareas que hay que hacer. Ello va a ocurrir igual, la diferencia es que si lo hacemos pronto, a los pensionados de hoy les van a mejorar los ingresos, si lo siguen dilatando, estamos hablando de 4 años perdidos para esos pensionados.

Paralelamente, en la Cámara se votaba el segundo retiro del 10%, ¿cómo conversa con esta reforma?

-Quien gobierna tiene que evaluar los diferentes debates y definir por dónde se va. Es el gobierno el que no ha mandado ninguna indicación, y la Cámara está en su debate; por el momento son líneas separadas.

¿No le hace ruido que haya un segundo retiro porque hay gente que quedará sin fondos?

-El problema no es si me hace ruido, sino que es el gobierno quien debe ir al otorrino, escuchar y tomar la iniciativa. Si su iniciativa es hablar de 3 y 3, o 2-2-2, es que no entienden nada. Si son gobierno que gobiernen y hagan las cosas en serio.

¿Qué va a pasar con la reforma de pensiones en la Comisión?

-Hemos puesto el proyecto este miércoles como señal de que hay que tomar decisiones, está en tercer lugar de la tabla en esta ocasión. Pero la próxima reunión estará en el primer lugar de la tabla.

Y en otro plano, como presidente de la Comisión de Trabajo y autor de este proyecto ¿estaba informado que el gobierno retiraría el veto sobre la tutela laboral?

-No, es un reconocimiento anticipado a su derrota porque hoy se iba a rechazar el veto. Esto ha sido una pérdida de tiempo para los trabajadores del sector público y municipales y, a la vez, un triunfo de ellos que han bregado por este reconocimiento para proteger sus derechos fundamentales.

¿Qué debería pasar ahora?

-Que se promulgue la ley. Espero que esta semana el gobierno publique esa ley.