Líder de los empresarios dice que debieran estar prohibidas las reuniones en pubs, pero que la construcción no puede volver a cerrar

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, abordó esta mañana el escenario del comercio y el turismo luego que el gobierno decidiera extender por dos semanas la fase de Transición en la Región Metropolitana, algo que algunos consideraron insuficiente dado el nuevo brote de contagios.

En conversación con radio Duna, el dirigente gremial dijo que le parecieron bien las medidas que ha adoptado la autoridad, especialmente las restricciones de los fines de semana.

“Si bien es cierto afecta a algunos rubros de la economía, especialmente servicios, restaurantes y otros, pero también protege a la población”, sostuvo.

Sutil dijo que, más allá de las sanciones que han recibido algunos centros comerciales por no cumplir con el aforo y otras normas, el sector en general está acatando las disposiciones de la autoridad, y que está de acuerdo con las fiscalizaciones y sanciones.

El líder empresarial dijo que este segundo brote de contagios que amenaza a la población “hay que tomarlo con mesura” en materia de restricciones, con un aspecto relevante para la economía como lo es la recuperación del mercado laboral.

“Actividades esenciales como la Construcción no pueden volver a cerrar y creo que es hoy el momento de ir priorizando aquellas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, para mí, debieran estar totalmente prohibidos las reuniones en materia de fiestas, de pub y bares y eso no debiera no debiera estar bajo ningún concepto aceptado ni siquiera socialmente”, afirmó.

En ese punto, afirmó que en las denominadas empresas esenciales se ha demostrado que los protocolos y las formas de hacer las cosas en el peor momento de la crisis fueron efectivas y “creo que esas cosas sí hay que privilegiar”.