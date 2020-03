Los grandes empresarios tienen un nuevo líder: Juan Sutil gana las elecciones y se convierte en el nuevo presidente de la CPC

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ya tiene un nuevo líder. Esto, porque, tal como ya se anticipaba, Juan Sutil, se transformó en el máximo líder del empresariado, tras la salida de su antecesor Alfonso Swett.

Así, el candidato de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), con el apoyo de cinco de las seis ramas que integran la multigremial y de varios expresidentes logró imponerse con 60 a favor, por sobre su contrario, el candidato de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Ricardo Mewes, quien logró sacar 12 votos a su favor.

El recientemente nombrado nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para el período 2020-2022, Juan Sutil. Además de ser el vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) es un empresario y principal accionista del holding agroindustrial Empresas Sutil.

En entrevista con La Tercera PM cuando Juan Sutil todavía era candidato, él mismo dijo que “no me gusta que me estigmaticen con el cartel del tipo duro, porque nunca lo he sido. Soy directo, que es distinto y transparente. Los duros son los que golpean la mesa y yo jamás lo he sido”.

Pero con más de 30 años en el rubro, quienes conocen a Juan Sutil, lo describen como un perfil considerablemente distante al del hasta ayer timonel de la CPC, Alfonso Swett.

El exministro de Agricultura, José Antonio Galilea, dice que “el carácter y la personalidad de Juan, hacen que un trabajo en generación de redes en el mundo político no le resulte nada complicado”. Y es que tal parece que su postura firme frente a los desafíos, fue lo que lo terminó catapultando como el nuevo mandamás del conglomerado empresarial.

Juan Sutil participa actualmente en 37 empresas agrícolas. Mientras que el grupo de Empresas Sutil, abarca a la compañía matriz de Banagro, Coagra, Sutil & Cía, Pacific Nut, Frutícola Olmué, Abrantes y Sutil Family Wines.

Sutil es casado y padre de cuatro hijos, dos de ellos ligados al negocio agroindustrial.