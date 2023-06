Los negocios familiares que esperan a Richard von Appen, el expresidente de la Sofofa

14 Diciembre 2022

Nunca se fue, por lo que no es técnicamente un regreso. Richard von Appen siguió en directorios de las empresas de su familia durante sus dos años al mando de la Sofofa, pero delegó más. Ahora podrá volver de lleno a un grupo portuario que factura más de US$ 800 millones al año y que opera en 16 países. Esos negocios formaban parte de un mismo grupo, con sus primos Von Appen Burose, pero fueron reestructurados hace cinco años, separando la gestión y los patrimonios de las dos ramas familiares. Richard preside Ultramar, un descentralizado holding con negocios en tierra que controla con su padre y sus dos hermanas. Sus primos Dag y Per, junto a sus dos hermanas, controlan Ultranav.