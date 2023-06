Marcel e invariabilidad tributaria: “La idea de tener un acuerdo duradero está en el espíritu de lo está planteando el gobierno”

El camino para lograr un pacto fiscal sigue su curso. La meta autoimpuesta por el Ejecutivo es lograr un acuerdo amplio en julio para insistir en el Senado y de esa manera se retome la tramitación legislativa de la reforma tributaria. Por esta razón, este jueves el ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez y el embajador de Chile ante la OCDE y secretario ejecutivo de los Diálogos por un Pacto Tributario, Francisco Saffie, se reunieron en las dependencias de Hacienda con representantes del Partido de la Gente (PDG), representados por los diputados Karen Medina y Rubén Oyarzo.

Al término del encuentro el ministro fue consultado por algunos planteamientos que han realizado diversos sectores políticos como Demócratas y RN que apunta a establecer o avanzar en algún tipo de invariabilidad tributaria por un plazo de 10 años y de esa manera terminar con las sucesivas reformas tributarias.

Para el secretario de Estado, “invariabilidad tributaria significa un compromiso jurídico por no modificar impuestos por una cierta cantidad de años, pero para eso hay que tener claro cuáles son los impuestos que van a existir, pero más allá de la formalidad de la invariabilidad, la idea de un pacto fiscal es que dure en el tiempo: no que sea por seis meses o 1 año o hasta que se apruebe otra ley tributaria”.

En ese sentido, el titular de Hacienda puntualizó que “la propia CPC planteó un horizonte de 10 años. Creo que la idea de tener un acuerdo que es duradero está en el espíritu de lo está planteando el gobierno”. De hecho, añadió que “se incluyan estos principios de un sistema tributario moderno apunta en esa dirección. Lo primero es ponerse de acuerdo en el contenido y después en la forma, si acaso eso lleva a algún tipo de invariabilidad jurídica o no”.

Natalia Aranguiz, socia y gerente de Estudios de Aurea Group sostiene que “si es un pacto tributario duradero en el tiempo se necesita que todas las fuerzas estén de acuerdo, y si eso es así si podría ser de largo plazo y dar certeza sobre el sistema tributario, porque independiente del color político que llegase al gobierno en el próximo período, sí apoya este pacto tributario no debiese retractarse, Si esto lo logra el ministro Marcel, sería muy positivo para el país”.

Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados, si bien dice que es una buena idea, “es difícil plantear que habrá invariabilidad tributaria, ya que eso dependerá de los próximos gobiernos”. No obstante, el experto menciona que “lo que sí es cierto es que cuando se habla de un pacto fiscal lo más probable es que el gobierno plantee algunos lineamientos para dar estabilidad hacia adelante. Lo que busca la oposición es que el tema tributario no vuelva de nuevo en los próximos años”.

Otro de los temas que abordó Marcel es la negativa que han mostrado en reiteradas oportunidades los sectores de centro derecha para subir impuestos. “Lo primero es sentarse a conversar. Ahí veremos exactamente lo que se plantea sobre los impuestos, pero el punto acá es salirse de la dinámica de discutir solo de impuestos, sino que de pacto fiscal. Y luego de eso veamos donde tenemos diferencias y coincidencias”, aseveró. En ese contexto añadió que “los pactos se construyen conversando no a través de declaraciones y creo que todo el mundo entiende que en necesario conversar, buscar entendimientos en un tema tan importante como el fiscal, porque hay que tener claro que, si los temas fiscales no lo dejamos bien resueltos ahora, no van a desaparecer, porque seguirá dando vuelta y seguirá generando incertidumbre”.

Marcel puso como ejemplo la discusión del royalty minero: Esta discusión tuvo cinco años de tramitación legislativa, en un momento parecía imposible, y, sin embargo, se conversó con la industria, con los parlamentarios, se fue encontrando el camino considerando no sólo la aplicación del impuesto, sino que el destino de los recursos. Ahora el sector minero tiene certidumbre sobre los impuestos que deben pagar”.

Próximas reuniones

Este viernes 16 de junio están invitados representantes de diversas organizaciones sociales: Hogar de Cristo; Fundación DKMS, Fundación Las Rosas, Teletón, Fundación Superación de la Pobreza, Asociación de Demencia Frontotemporal, Fundación Pro Bono, Good Neighbors Chile, Fundación Eres, Fundación Descúbreme, Fundación Infancia Primero, Comunidad de Organizaciones Solidarias, ChileMujeres y ComunidadMujer.

Si bien para el lunes estaba agendada una reunión con Renovación Nacional, (RN) este partido solicitó al ministro postergar la cita debido a que primero quieren realizar un encuentro con representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El martes 20, en tanto, se tiene previsto tener conversaciones con el Partido Demócrata Cristiano (DC).