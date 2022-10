Máximo Pacheco: “Nuestro aporte al Fisco este año va a caer, pero no perdamos las proporciones... Es una empresa que genera US$17 millones al día al país”

Le atraen las enumeraciones a Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco desde abril. Por ello recita las ideas fuerza que trajo tras 12 días por Europa -estuvo en Ginebra, Zurich, Hamburgo, París y Londres- junto a un grupo de ejecutivos de Codelco, durante los cuales visitó clientes y trader, una fundición de alta tecnología en Hamburgo y participó en la London Metal Week. Esta es la lista. Uno, existe una brecha entre oferta y demanda de cobre: hoy se demandan 25 millones de toneladas al año, en los próximos años se requerirán otros 6 millones adicionales y nadie sabe de dónde saldrán esas toneladas. Dos, por lo mismo, la industria tiene fundamentos muy sólidos, pero el precio está afectado por la incertidumbre económica. Tres, la agenda de la minería está dominada por temas ESG (Enviroment, Social and Governance). “Si uno quiere hacer minería para el futuro, tiene que hacerlo de otra manera, en otro tipo de relación con el medio ambiente, las comunidades, la sociedad y una gobernanza distinta”, dice. Por eso, resalta el acuerdo anunciado el viernes: Codelco firmó un pacto con Colbún que permitirá que el 50% de su abastecimiento eléctrico al 2026 provenga de fuentes renovables. Hoy es el 25%. Cuarto: hay una tendencia a la desglobalización, como consecuencia del Covid. “El mundo empieza a tener más dudas de si efectivamente es una buena idea que la fábrica del mundo esté en un país. Por ejemplo, que China sea la manufactura del mundo”, ahonda. Otra constatación: “Codelco es una empresa extraordinariamente admirada y respetada en el mundo. Al mundo del cobre y el mundo minero le importa mucho lo que hace Codelco”. Y la última de la lista: “El litio es un gran tema (...) mucha, mucha pregunta y mucho interés por el litio, por lo que Chile representa”.

Pacheco, igualmente, debe responder por el corto plazo: el viernes, Codelco anunció una baja a la mitad de sus excedentes a septiembre -serán US$2.606 millones de enero a septiembre, 50,4% menos que en 2021- y un segundo ajuste de su producción anual esperada, la que en 2022 descenderá de los 1,5 millones de toneladas. Aquí responde por el corto, el mediano y el largo plazo.

¿Si la oferta global será incapaz de suplir la demanda, se anticipa, entonces, un ciclo de precios buenos?

Esa es mi conclusión. Se anticipa, a mediano plazo, un ciclo de precios muy bueno. Chile tiene el privilegio de tener un recurso que es fundamental para la transición energética, para la descarbonización y que es muy escaso.

¿Pero los nubarrones impiden que el precio suba más? Ha caído este año.

Evidente. La pregunta tuya es ¿por qué no sube el cobre con ese fundamento? No sube porque el cobre también es un activo financiero y es un termómetro de cómo los analistas y los inversionistas están mirando la economía futura. Y como el futuro de la economía se ve con varios nubarrones, con amenazas de recesión, una situación de Europa con mucha preocupación, la situación de China enfriándose, eso presiona a que el precio del cobre no pueda subir tanto como debiera subir por los fundamentos.

Dice que Codelco sigue siendo admirado, pero pierde participación. La producción global es de 25 millones de toneladas y la de Codelco, 1,5 millones. ¿Codelco ha perdido peso en la discusión a nivel global?

No, yo creo que Codelco tiene un peso reputacional y un peso de presencia, por dos razones. La comunidad minera internacional sabe que Codelco tiene las mejores y mayores reservas de cobre del mundo. Cuando tú tienes un mundo que está con un tremendo apetito por el cobre, lo primero que hace es mirar a quien tiene las reservas. Codelco las tiene y eso genera un peso específico para Codelco, que es muy gravitante. Y la comunidad minera también sabe que Codelco tiene una cartera de proyectos de inversión extraordinariamente robusta.

Eso, en el mediano plazo. En el corto plazo, Codelco volvió a bajar su proyección de producción para 2022. ¿Qué está pasando con la producción de Codelco?

Están pasando muchas cosas. La minería es un negocio que se caracteriza por ser de largo plazo y de alto riesgo. Hemos tenido un año, al igual que muchas de las empresas mineras del país y también de otros países, con dificultades operacionales. Con la mina Ministro Hales tuvimos un derrumbe de mina que nos obligó a meternos en otros sectores de menor ley a sacar el mineral, tuvimos problemas con la correa transportadora de Chuqui, con bajas temperaturas en invierno en Teniente, de agua.

Los excedentes cayeron 50% en relación al año previo.

Es verdad que nuestros excedentes y nuestro aporte al Fisco este año van a caer, pero no perdamos las proporciones. O sea, el nivel de Ebitda de esta compañía...

Casi US$5 mil millones a septiembre.

Exactamente. Esas son utilidades antes de impuestos, intereses, depreciación, que corresponde a US$17 millones al día. Es importante que la gente en Chile sepa que esta no es una empresa que se está ahogando ni que esté en extinción. Con las dificultades operacionales que hemos tenido, con la caída de precios que hemos observado, esta es una empresa que genera US$17 millones al día al país. Creo que eso habla por sí solo. ¿Tenemos un desafío? Sí. ¿Vemos tareas pendientes? Efectivamente. ¿Estamos trabajando muy duro para enfrentar los temas y dificultades? Definitivamente. Pero cuidemos la empresa porque su reputación, su prestigio en el mundo, es incomparable. Esta empresa continúa siendo el mejor negocio que tiene Chile y es la empresa más rentable que tiene el país.

Trabajadores en mina subteránea de Chuquicamata

Codelco producirá menos de 1,5 millones de toneladas este año. BHP proyecta una producción de 1,63 y 1,82 millones de toneladas para su año fiscal 2023. ¿BHP le arrebató el liderazgo a Codelco?

Definitivamente no. Es un tema que lo traté directamente con el CEO de BHP. Y estamos todavía muy lejos, por encima de la producción de ellos. Codelco sigue siendo el productor número uno de cobre en el mundo. El número que tú me estás dando considera cualquier minera en la cual participe como accionista y toda la producción de esa mina se le atribuye a ellos. Y eso no es así. La producción atribuida es la relevante, porque nosotros, por ejemplo, no podemos decir que toda la producción de El Abra es nuestra: somos dueños del 49% del Abra, entonces es el 49% de la producción.

Pero BHP controla todos los yacimientos que suma, aunque tenga socios. Es decir, uno podría decir que el poder de mercado de BHP es de 1.600.000 toneladas, pueden negociar esa producción...

Esa es una pregunta que tú debieras hacérsela al CEO de BHP y creo que él te va a responder lo que te acabo de decir: Codelco sigue siendo de lejos el productor de cobre más importante del mundo. Esa va a ser la respuesta mía y de todos los CEO de las empresas que participan en esta industria.

¿Cuándo se va a recuperar la producción de Codelco?

Aquí tenemos dos cuestiones distintas. Uno, ¿cuándo nosotros volvemos a tener 1. 700.000 toneladas que produjimos el año pasado? Eso no lo veo sucediendo en los próximos años tres-cuatro años próximos. Codelco tiene 50 años de vida y ha vivido en base al desarrollo de sus minas históricas. Lo que hoy estamos construyendo es el Codelco de los próximos 50 años. Entonces este es un momento histórico, porque el Codelco de los primeros 50 años empieza a dejar una producción y empieza a entrar en producción el Codelco de los próximos 50 años. Y en ese traslape se produce obviamente una caída, además por la entrada tardía de algunos proyectos estructurales. El 75% de la producción de aquí al 2030 va a salir de proyectos estructurales.

Refinación

Visitó una fundición de última generación en Hamburgo. ¿Se imagina una fundición de ese tamaño, de esa inversión en Chile?

Definitivamente sí. Chile necesita ampliar su capacidad de fundición. El gobierno lo ha dicho con todas sus letras. El Presidente Boric lo dijo en su discurso en el Día del Minero. Esto tiene que ver con una visión de la importancia de la política industrial. Como país necesitamos tener una cierta política industrial que señalice la importancia de que nuestros concentrados sean tratados en Chile, o por lo menos una parte de ellos

¿Aunque eso económicamente no sea tan atractivo ni rentable? Hay quienes dicen que no tiene mucho sentido hacer fundiciones aquí por los bajos costos de fundición que existen en China...

Eso yo creo que ya es la vieja escuela. Old school. No creo en eso. Yo creo que hemos estado en condiciones como país de ser perfectamente competitivos. Hay muy buenas razones desde el punto de vista ambiental, de transporte, de valor agregado, de desarrollo de talentos, geopolítico, para apoyar que en Chile podamos desarrollar y ampliar nuestra capacidad de fundición. Y eso también fue y va a seguir siendo una lección muy importante de mi viaje: nadie en el mundo discute que esa es una buena idea.

¿Y será rentable?

No hay ninguna razón para que no lo sea.

¿Y qué está haciendo Codelco?

El directorio este tema lo ha tratado. Hemos definido que nos interesa, en primer lugar, resolver el tema operacional de nuestras fundiciones y mejorar el trabajo de cooperación con otras fundiciones, para aprender cómo podemos mejorar las propias. Estamos participando en la discusión que hay hoy día en el país, liderada por el Ministerio de Minería, Economía, Cochilco, sobre la estrategia de fundiciones para Chile.

¿No hay plazo para resolverlo?

Tenemos cierto sentido de urgencia. Nuestro rol en el mundo es tal que, en estos temas, siempre tenemos algo que decir.

Litio

Decía que en su viaje le preguntaron por el litio. El litio está aportando más al Estado que el cobre estatal. ¿El litio hoy día es más atractivo para Chile que el cobre?

Yo creo que podemos caminar con los dos pies. En el mundo de la descarbonización y la transición energética son complementarios: el cobre es un gran conductor de electricidad y el litio es almacenador. No podemos estar en una posición más favorable. Tenemos cobre, tenemos litio y tenemos energía limpia y barata.

¿Codelco subestimó años atrás el peso que podía llegar a tener el litio, sin haber desarrollado sus proyectos?

Yo estoy muy orgulloso y me siento muy orgulloso de las cosas que hemos hecho como directorio en estos meses. Hemos conseguido que el Estado de Chile defina una política de reinversión del 30% de las utilidades para que esta pueda desarrollar proyectos. Hemos acordado el cese de operaciones de Ventanas, con una política ambiental. Hemos conseguido aprobar la construcción de una desaladora. Y, además, ahora hemos conseguido que, después de tres años en que teníamos en el Ministerio de Minería pendiente una definición respecto del CEOL (contrato Especial de Operación del Litio) del salar de Maricunga, el gobierno declare que acoge a tramitación nuestras solicitudes. Estas cosas no dependen solamente de Codelco.

Pero Codelco tiene desde el 2018 ese CEOL. Han pasado cuatro años y siguen en exploraciones. ¿Codelco no tuvo un sentido de urgencia sobre el tema del litio?

Codelco, para poder resolver el tema del litio, necesita de muchas cosas. Necesita efectivamente de exploración para confirmar que las reservas son de la magnitud y características necesarias, resolver qué tecnología vamos a usar y necesitamos también resolver problemas administrativos como el que acabo de mencionar.

¿Pedir que los derechos de Codelco en Maricunga se extiendan a todo el salar no afecta los derechos de otras empresas?

Yo me imagino que sí, pero aquí lo único que ha hecho el ministro de Minería es acoger a trámite la solicitud. Por lo tanto, tal como el propio subsecretario lo declaró, van a escuchar a todas partes para que finalmente el Ministerio de Minería tome una decisión.

¿Esta es una señal de que Codelco quiere ingresar al mercado del litio con fuerza?

Siempre hemos señalado que tenemos importantes reservas de litio. Siempre hemos señalado que vamos a definir todos los proyectos que sean de interés cuando corresponda. Este es un proyecto que, cuando ya estemos en condiciones, por los resultados de nuestras exploraciones, por el resultado de nuestro trabajo tecnológico, por nuestro trabajo del caso de negocio y, finalmente, por resolver los temas administrativos, vamos a tomar una decisión. Y que en esto el país no se equivoque. Esta es la empresa más importante de Chile, el mejor negocio de Chile. Y nosotros vamos a cuidarlo.