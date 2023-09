Máximo Pacheco sobre la producción de Codelco: “Este será el peor año del quinquenio 2023-2027″

Un crudo análisis de los desafíos presentes y futuros que enfrenta Codelco realizó este miércoles el presidente del directorio de la estatal, Máximo Pacheco. En el marco de un seminario organizado por Clapes UC, el directivo hizo un repaso de cómo algunas decisiones adoptadas por administraciones anteriores, como el desarrollo simultáneo de los proyectos estructurales de la minera, incidieron en la situación actual que enfrenta la compañía. Pero también defendió el rol que la estatal ha cumplido, respondiendo a las exigencia del controlador, por un lado, y a la vez generando desarrollo para el país.

“Nos beneficiamos de las buenas decisiones que se tomaron. Todo lo que pasa en Codelco fueron decisiones que se tomaron hace años, es muy difícil cambiarle el giro a la empresa en un par de años. Estos son proyectos que demoran mínimo 10 años. Sufrimos por aquellas decisiones que se postergaron y nos golpean muchas de las que se descartaron, no ayer sino que hace 10 o más años, porque nada aquí se hace de un año para otro”, planteó en una reflexión inicial sobre el momento actual que atraviesa la empresa.

Sin embargo, ahondó en la dura caída de la producción por la que atraviesa la minera, que a julio de este año acumula una caída anual de 102.200 toneladas toneladas de cobre fino, alcanzado las 808.900 toneladas de producción, su nivel más bajo para el período en los últimos 20 años. “Nos da un tremendo dolor de cabeza la caída de producción, porque este negocio se basa fuertemente en su rentabilidad. Y el costo de la producción depende obviamente del volumen de producción, por nuestra estructura de costos, donde 70% u 80% de nuestro costo es fijo”, dijo en la instancia.

Pacheco también recordó que la ley del mineral que enfrentaba Codelco en 1990 -año en que se desempeñó en la minera- era de 1,4%, mientras que a 2022 la cifra descendió a 0,66%. El sinceramiento, eso sí, vino acompañado de una proyección más halagüeña.

“En resumen, ¿nos preocupa la caída de producción? Sí. ¿La producción va a seguir cayendo? No. Este será el peor año del quinquenio 2023-2027, y desde 2024 en adelante irá aumentando paulatinamente nuestra producción hasta retomar el nivel de 1.700.000 toneladas el año 2030″, sentenció.

En su presentación, Pacheco explicó en los 51 años de vida de Codelco, se han entregado Fisco US$ 168 mil millones en excedentes, pero que, a diferencia de la minería privada, no ha recibido la capitalización necesaria para reinvertir en sus proyectos. “Para financiar esas inversiones, debemos recurrir a recursos propios y principalmente debemos endeudarnos. Nos dicen que no generamos utilidades, y sí generamos, muchas, pero esas utilidades el dueño las retira completas”, antes de recordar que el actual gobierno permitió reinvertir el 30% de las utilidades en estos años.

“En 52 años de historia, a Codelco el dueño le ha entregado sólo 3,2%, sólo US$3.150 millones, de los casi US$ 100 mil millones de inversión de capital que ha hecho entre 1971 y 2022. Si se nos hubiera aplicado la misma regla que a las empresas privadas, la deuda de Codelco podría ser una quinta parte de la actual”, remarcó.

Reformulación de proyectos estructurales

Pacheco también abordó el retraso de los proyectos estructurales de Codelco, asegurando que “tenemos que apurar el tranco de nuestros desarrollos mineros, de nuestra planificación minera”.

Aunque en sus palabras enfatizó que desde 2010 “Codelco no fue capaz de secuenciar los proyectos”, remarcando que “no es una buena idea enfrentar megaproyectos en forma simultánea”, también comentó que las iniciativas están siendo sometidas al proceso de reformulación exigido por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) cuando éstos superan en un 10% los montos de inversión informados, o presentan retrasos en los plazos de ejecución.

“Por normas de Cochilco, nosotros necesitamos presentar una reformulación. Los proyectos estructurales están hoy día en proceso de reformulación”, indicó. El nuevo costo dependerá de esa reformulación, dijo. “Lo fundamental es que ya pasamos la línea de no retorno, porque lo que hemos invertido es de tal magnitud, y lo que falta por invertir es tanto menos, que la rentabilidad marginal de lo que falta por hacer, que es la decisión que tenemos que tomar, es altísima”.

Por ello descartó de plano paralizar alguna de las iniciativas. “Hay gente que dice por qué no contratan una auditoría externa para que evalúe si los proyectos estructurales hay que suspenderlos o cancelarlos. Primero, tenemos auditorías internacionales y las hacemos regularmente. Vienen gurús y expertos de todo el mundo a evaluar nuestros proyectos, y yo no he leído ningún informe de ninguno de estos expertos independientes que postule la idea de cancelar, suspender o abandonar los proyectos”, afirmó.

Valor de Codelco: US$40.000 millones

En el seminario de Clapes, Jason Fairclough, analista del Bank of America, estimó que Codelco tendría un valor empresa de alrededor de US$40 mil millones. Dicho cálculo, explicó, corresponde a múltiplos similares a otras mineras enfocadas a un sólo mineral, empresas denominadas “pure plays”. A ello sumó que el carácter 100% estatal de la compañía, “algo inusual” en la industria minera, incluso considerando el caso de China, afirmó Fairclough.

También detalló que la estimación del valor de una empresa pasa tanto por el valor de las acciones más la deuda de una compañía, pero como Codelco no cotiza en bolsa, eso dificulta el ejercicio. “Si usamos un múltiplo de cobre puro, como el Southern Copper y el de Freeport, obtendríamos un valor empresarial de alrededor de US$40 mil millones, un poco más de la mitad de esto es deuda neta”, explicó.

Fairclough también se refirió al desafío que enfrenta Codelco para ingresar a la industria del litio y cuestionó si aquello no afectaría a la empresa, embarcada en varios proyectos estructurales atrasados. “¿Debería Codelco agregar otro producto básico en litio? Para mí serían complicaciones adicionales”, lanzó.