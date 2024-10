La Fiscalía Nacional Económica (FNE) expuso en su requerimiento una decena de conversaciones a través de WhatsApp y Confide, una plataforma que ofrece mayor privacidad y confidencialidad al eliminar los mensajes una vez que son leídos. Estas conversaciones involucraron a los tres principales operadores de casinos: Dreams, Enjoy y Marina del Sol. La FNE cita un diálogo persistente entre Jaime Wilhelm, exgerente general de Dreams; Henry Comber, expresidente del directorio de Enjoy; y Nicolás Imschenetzky, ex presidente del directorio de Marina del Sol.

En el marco de la contratación de la nueva presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juego (ACCJ) Nicolás Imschenetzky solicitó a Jaime Wilhelm una reunión. Para coordinar el encuentro, fijado para el 4 de octubre de 2021, Jaime Wilhelm y Nicolás Imschenetzky, utilizaron Confide.

Mensajes de WhatsApp y Confide, teléfonos apagados y un apretón de manos: la colusión de los casinos, según la FNE

Para esa reunión de octubre, la FNE describe que “Wilhelm solicitó a Nicolás Imschenetzky tomar diversos resguardos para que pudiera ingresar a las oficinas de Dreams sin ser detectado”. Imschenetzky dijo: “tuve que apagar mi teléfono y estacionarme afuera (…) a 50 metros del edificio”. Entonces, salió “a buscarme en una camioneta blanca, el gerente de finanzas de Dreams [Claudio Tessada]; me subo a la camioneta, me pregunta si el teléfono está apagado, le digo que ‘sí’”.

Ante la FNE, Tessada reconoció haber recogido en su camioneta a Nicolás Imschenetzky y que aquello era necesario porque “Claudio Fischer estaba preocupado justamente de esto de que estábamos a dos semanas de las licitaciones y no quería que lo vieran junto con Nicolás Imschenetzky”. Se estacionaron en el subterráneo del edificio, subieron a través del ascensor a las oficinas de Dreams en el piso 7, y que al ingresar a la sala de reuniones se encontró con Jaime Wilhelm. Después de unos minutos ingresó Claudio Fischer.

En ese encuentro, Wilhelm reiteró su clara renuencia a competir en las licitaciones que se avecinaban y, además, reveló que a Dreams y Enjoy no les era conveniente postular por más plazas dada la fusión que se encontraban negociando y que más tarde fracasaría por la investigación de la FNE. “Sería ridículo llegar a una licitación que nos hagamos daño y que hagamos ofertas locas y que nos destruyamos económicamente nuestras compañías”, dijo Wilhelm según testificó Imschenetzky, quien se acogió a la delación compensada.

Según el requerimiento, Imschenetzky solicitó a los presentes en la reunión en esa reunión confirmar que ésta no era únicamente la posición de Dreams, sino también de Enjoy y de la compañía que resultara de la fusión, a lo que Jaime Wilhelm respondió: “Mira, de los Enjoy no te preocupes, eso lo veo yo”. Dada aquella confirmación, Nicolás Imschenetzky reconoció que expresó “bueno, si la verdad es que, si ustedes no van a postular en ningún lado más, dejémoslo así”

En ese momento, el presidente del directorio de Marina del Sol relató que se dio la mano con Claudio Fischer. “Y ahí Claudio Fischer se para y dice ‘Bueno, ahora podemos estar más o menos todos tranquilos’ y me extiende la mano. Entonces yo le digo, le vuelvo a insistir, le doy la mano a Claudio y le dije ‘les recuerdo, yo en el fiscal específicamente de Enjoy no confío’. En Enjoy nunca he confiado (…) Tenía claro que estaba en un acuerdo con Dreams de no competir, pero también tenía que saber si estaba Enjoy en esa reunión o no; y saber si este acuerdo se…cómo hacíamos para que esto se respetara”.

Antes de esa fecha, el 1 de septiembre de 2021, Imschenetzky envió un mensaje de audio al gerente general de la compañía:

“Esto solo para ti, porfa, para que lo escuchí y lo pensí… Conversación con los otros dos muñecos [Henry Comber y Jaime Wilhelm]: uno [Henry Comber] ratificó que por las condiciones de la empresa ellos solo iban a proteger lo de ellos. Y… con el otro [Jaime Wilhelm] estuvimos hablando ahí, pa allá, pa acá… y le dije: mira hueón, yo tengo un par de hueas, pero no quiero hacerlo, porque de verdad, hay un proyecto que le tengo pánico. Entonces el hueón me preguntó si tenía que ver con competirle a él y yo lo miré y le dije: ‘adivina po hueón’ y me dijo: ‘no, no, no hueón. Nico, si tenemos que ordenar esta cuestión (sic).

El gerente general le respondió: “Es lo lógico. Sino, todos pierden (sic)”.

“El repuesto”

En una conversación por WhatsApp entre Henry Comber y un director de Enjoy el 15 de octubre de 2021 −a dos días de la primera audiencia de recepción de ofertas de la Licitación 2020−, y utilizando un lenguaje subrepticio, el primero explica que tendría una conversación con “Marriott” −aludiendo a Jaime Wilhelm−, agregando que “el repuesto para el helicóptero” −aludiendo a Claudio Fischer− no se encontraría en Santiago ese día.

Henry Comber escribió: “Igual ya había hablado con Marriott como a las 10pm. Quedamos de hablar mañana. El repuesto para el helicoptero parece que no viene a Santiago. Estábamos viendo como hacer para solucionar eso (sic)”.

En el requerimiento la FNE también detalló la conversación por WhatsApp que tuvo Henry Comber con el gerente general de Enjoy el 18 de octubre de 2021, luego de la presentación de ofertas para la licitación de las plazas de casinos.

Según el escrito, el gerente general de Enjoy a la época consultó a Comber con qué sensación se había quedado, a lo que este respondió transmitiéndole su satisfacción, al haber postulado en un valor inferior en $500 millones anuales a lo inicialmente proyectado para el casino de Antofagasta.

Sin embargo, Henry Comber agregó que “[a]hora si abren los sobres y todos fueron a cero… mala cueva no mas pero nosotros hicimos todo lo que debíamos hacer (sic)”, lo que -según la FNE- “deja en evidencia su conocimiento del cartel y del comportamiento previsible de sus contrapartes de ofertar montos excesivamente bajos”.