Mercado Libre anuncia inversión histórica en Chile

Poco a poco, Chile comienza a tomar fuerza en el ecosistema MELI, que es como denomina Mercado Libre a su conjunto de empresas. Las cifras lo dejan claro. En los últimos tres años, la operación en Chile aumentó 10 veces, convirtiéndose en el país que más creció y en el cuarto de relevancia, tras Brasil, México y Argentina. Hoy uno de cada tres paquetes que se envían por comercio electrónico es de Mercado Libre.

El sitio recibe en Chile mensualmente más de 100 millones de visitas, es decir, 25 veces más que el mall más visitado en Chile y realiza un millón de envíos por semana. “Si uno se imagina que en una casa hay cuatro personas, estamos hablando que casi el 90% de las casas chilenas probablemente recibirá un paquete de Mercado Libre. A eso se suma que 14 millones de chilenos tienen nuestra aplicación instalada en sus celulares, lo que nos da un potencial de crecimiento importante”, señala Alan Meyer, director general de Mercado Libre para Chile, Perú y Ecuador.

Este crecimiento ha llevado a la compañía a acelerar su plan de inversiones en el país. “Mientras vemos que el comercio pareciera retroceder, nosotros seguimos avanzando. Estamos creciendo a doble dígito y eso nos tiene bien entusiasmados y nos ha llevado a acelerar inversión. Este año vamos a invertir más de US$ 420 millones, la inversión más grande de nuestra historia”, y agrega que “mientras algunas industrias están en discusiones tributarias, en discusiones de reformas, nosotros, siendo una empresa con origen latinoamericano que ha trabajado 100% enfocada en la región durante ya casi 24 años, hemos aprendido que Latinoamérica es un continente convulso, que cada cierto tiempo cada país tiene sus dificultades y sus crisis económicas, políticas, pero hemos aprendido a apostar y a creer en nuestra mirada de largo plazo y más aún cuando vemos que el camino de resolución de conflictos es un camino democrático de conversación y de acuerdo”, enfatiza Meyer.

Santiago 31 de Mayo de 2023 entrevista al director general de Mercado Libre Alan Meyer agencia Foto: Juan Farias / La Tercera

Una parte muy importante de esta inversión estará destinada a seguir fortaleciendo la logística, para tener una mayor expansión geográfica y seguir bajando los tiempos de despacho. Hoy más del 90% de sus entregas se realizan en menos de 48 horas y más de la mitad en 24 horas. La meta es llegar cada vez más rápido y a todo el país, principalmente a las zonas más extremas, como Arica, que tiene más compras por habitantes que la media. Otro ítem tiene que ver con la propuesta de valor agregado en envíos gratis: velocidad.

Este plan de inversión también va acompañado de mayor dotación. Este año Mercado Libre espera incorporar a cerca de 600 personas, principalmente en las áreas de logística y tecnología, las que se sumarán a un equipo de 2.000 colaboradores en las distintas unidades de negocio: Mercado Libre, Mercado Pago y Portalinmobiliario.com, es decir, un aumento del 30% en un año.

También habrá una inversión muy fuerte en financiamiento, donde el foco estará puesto en poder seguir ofreciendo productos en cuotas sin interés, así como en préstamos a emprendedores que quieren vender sus productos en la página y que necesitan fortalecer sus sistemas. Mercado Libre ofrece 35 millones de productos de 35 mil empresas, pymes y emprendedores, que representan el 80% de las ventas de la plataforma.

-¿A qué atribuye el crecimiento que ha tenido Mercado libre en Chile?

“Creo que lo más extraordinario que ha hecho Mercado Libre es cumplir sistemáticamente con lo que se compromete a hacer, pasando por pandemias, por cyber mondays, por clausuras por Covid, por toda las dificultades que se puedan presentar. Estar sistemáticamente cumpliendo nuestras promesas ha generado una confianza que ha sido muy importante, hemos visto una fidelización permanente de Mercado Libre y proyectamos que este año vamos a llegar a más de 4 millones de chilenos”.

El retail y Mercado Libre

El comercio electrónico explica hoy alrededor del 15% del total de las ventas retail en Chile. Según analistas del sector, su crecimiento ha ido golpeando al retail tradicional. Al respecto, Alan Meyer señala que si bien el retail chileno llegó temprano al e-commerce, con una penetración bastante adelantada para la región, “la propuesta de valor que tienen empresas como Mercado Libre ha sido superior frente a la reconversión de actores más tradicionales en Chile. Sinceramente, hemos subido la vara, subido el estándar. Antes nadie ofrecía envíos gratis, envíos en el día, en los cybers tenías que esperar un mes a que te llegará el paquete y nadie te ofrecía cuotas sin intereses. Mercado Libre, al subir el estándar, generó una situación competitiva, y para no perder participación de mercado, los retailers tuvieron que seguirnos. Y mientras tanto, nosotros estamos pensando en cuál es el próximo paso para subir el estándar”.

-Un exdirector de Falabella dijo a Pulso que el comercio electrónico tiene un tope porque la gente sigue comprando mucho en los locales y que en la medida que logren hacer un sitio bueno, Mercado libre no les podrá pegar...

“Estoy de acuerdo que hay un tope, es el 100%. Nadie puede tener más del 100% de participación, pero hemos visto que en países como China, el e-commerce está llegando al 50% y si lo comparas con el 15% de Chile, se ve muy lejos, pero ya está llegando en los meses peaks al 50%, ya se ha duplicado la participación online en los últimos tres o cuatro años. Yo estoy convencido que habrá una convivencia entre el comercio físico y el e-commerce”.

Alan Meyer agrega que aún hay mucha tela por cortar y que la batalla radica en quién entrega la mejor experiencia de usuario a los clientes. “Vemos que el comercio físico, por la necesidad de bajar sus costos y ser rentable, se vuelve cada vez más transaccional, más frío -menos vendedores, cajas automáticas-, mientras que el comercio electrónico, aprovechando la tecnología, puede volverse un lugar más cálido, más cercano y más colaborativo, que genera una relación con los usuarios de más largo plazo”.

Negocio financiero

“Este es un mall de pasillo infinito y no sólo exclusivo para un segmento de la población, sino que para todos”, señala el ejecutivo al explicar la importancia que ha tenido en su desarrollo el negocio financiero, en el cual están presentes con Mercado Pago.

Hoy son el principal emisor de tarjetas de prepago, con el 40,5% de participación de mercado de entidades no bancarias y 2,3 millones de tarjetas. “Había mucha gente que no estaba bancarizada, que no podía comprar por internet, por tanto, ésta es también una forma de ir llegando a todo Chile”.

Otro producto, en materia de inversión, fue la reciente puesta en marcha de la posibilidad de comprar las principales criptomonedas a través de la aplicación de Mercado Libre. En ella, los usuarios pueden adquirir, vender y guardar las dos criptomonedas más populares a nivel global: bitcoin (BTC) y ethereum (ETH). Meyer comenta que este nuevo servicio ha tenido una buena recepción y que, de hecho, la curva de adopción de esta solución es la más rápida de la región.

En el negocio del crédito, donde también están presentes, están enfocados en dar capital de trabajo a los vendedores presentes en su marketplace. “Estamos llegando a 5.800 vendedores, el 60% de ellos nunca en su vida había tenido una oferta crediticia de un banco, ni de un retail, ni Fintech, ni de Banco Estado, porque no tenía información en el sistema. Nosotros lo estamos haciendo y nos damos cuenta que más del 80% de ese crédito termina en capital de trabajo”.

Se trata de pequeños créditos que se otorgan dependiendo de la capacidad de venta. El 80%-90% está entre $50 mil y $10 millones, con condiciones financieras que califican de muy competitivas, ya que no hay costos fijos ni de administración.

La cuenta digital de Mercado Libre ya es usada por 44,5 millones de personas, en siete países y el objetivo es ser la opción número uno de servicios financieros digitales en Latinoamérica, en los próximos años.

-¿Cuál es el próximo desafío?

“El desafío digital es el desafío más analógico que existe. El desafío real tiene que ver con ir a trabajar con quienes no están digitalizados, con quienes no tienen herramientas, sistemas ni conocimientos. Cómo me constituyo en un acelerador no sólo de comercio electrónico, sino cómo incluimos a categorías, a personas, a tamaños de empresa, a regiones que históricamente han estado subrepresentados”.

-¿Con quién compite hoy Mercado Libre?

“A largo de estos casi 30 años de historia del comercio electrónico, siempre hay una tensión de competencia con competidores de fuera, que están buscando cómo llegar de mejor manera con mejores productos, mejores tiempos, mejores medios de pago a Chile, y creo que esa es una sana tensión competitiva. Nosotros estamos en ese club de las 100 marcas principales en el mundo -según Kantar BrandZ- y somos una de las diez empresas de más rápido crecimiento, según Financial Times, aún cuando estamos sólo en Latinoamérica. Hay 148,2 millones de usuarios latinoamericanos activos y, a diferencia de lo que piensan a veces afuera, cada país tiene su individualidad, sus necesidades y sus dificultades.