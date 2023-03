Meta estaría planeando una nueva ronda de despidos

Meta Platforms, la compañía propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram, que a finales de 2022 anunció un recorte de 11.000 empleos, estaría planeando una nueva ronda de despidos que afectaría a miles de trabajadores y que podría producirse esta misma semana, según informa Bloomberg.

Según fuentes conocedoras no identificadas, esta nueva ronda de recortes vendría impulsada por objetivos financieros, después de una desaceleración en los ingresos por publicidad de la compañía, que habría solicitado a directivos y vicepresidentes listas de empleados que pueden ser despedidos.

En este sentido, una las fuentes indicó que los encargados del plan esperan tenerlo listo antes de que Mark Zuckerberg se tome una baja por paternidad por su tercer hijo, lo que puede ser inminente.

A mediados de febrero, el diario ‘Financial Times’ anticipaba que Meta estaría preparando una nueva ronda de recortes de empleo en el mes de marzo.

A principios de febrero, Meta informó de que obtuvo un beneficio neto de US$ 23.200 millones en 2022, lo que supuso una caída del 41% respecto del resultado anotado un año antes, mientras que sus ingresos anuales sumaron un total de US$ 116.609 millones, un 1,1% menos que en 2021, lo que supone la primera caída anual de la facturación de la empresa.

De cara a 2023, la directora financiera de Meta, Susan Li, expresó si confianza en que los ingresos totales del primer trimestre oscilen entre US$ 26.000 y US$ 28.500 millones, mientras que calcula que gastos totales para todo el año estarán en el rango de entre US$ 89.000 y US$ 95.000 millones, frente a la anterior perspectiva de entre US$ 94.000 y US$ 100.000 millones.