Ministerio de Hacienda anuncia que Hernán Frigolett dejará su cargo como director del SII

El Ministerio de Hacienda emitió un comunicado este lunes en el que informó la salida de Hernán Frigolett del cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII) a partir del próximo 8 de julio. Frigolett asumió este puesto en abril del 2022, en reemplazo de Fernando Barraza.

Según explicó la cartera, Frigolett asumirá otras funciones relacionadas con política económica y social, las cuales se darán a conocer más adelante. En su reemplazo asumirá en subrogancia el actual subdirector de Asuntos Corporativos, Javier Etcheberry.

Frigolett es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y Master of Science in Economics de University of London. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público, siendo Tesorero General de la República entre 2014 y 2018, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Antes ejerció varias jefaturas del Departamento de Cuentas Nacionales en el Banco Central entre 1986 y 1999.

Además, ha efectuado consultorías a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y la Cepal.

“El Ministerio agradece el desempeño de Frigolett en estos 27 meses como director del Servicio quien durante un período muy complejo logró sacar adelante las tareas tales como asistir el proceso de cambios en la normativa tributaria contribuyendo al crecimiento, a la certeza jurídica y el financiamiento de programas sociales para el desarrollo del país; asegurar e incrementar la recaudación de impuestos; reducir la evasión fiscal, fortaleciendo la fiscalización y promoviendo más y mejores servicios que faciliten el cumplimiento tributario; y fortalecer los procesos internos, tecnológicos y gestión de recursos, para mejorar la satisfacción de los contribuyentes, y avanzar en la modernización institucional”, expresaron desde Hacienda.

Etcheberry asumirá en su reemplazo hasta que finalice el concurso público en búsqueda de un nuevo director, cuya fecha de convocatoria aún no ha sido anunciada. El ingeniero industrial de la Universidad de Chile y Doctor of Philosophy - PhD, Industrial and Operations Engineering de la Universidad de Michigan, ya había ejercido como director del SII anteriormente, entre marzo de 1990 y enero del 2002.

Además, fue bi ministro de Obras Públicas y Transporte y Telecomunicaciones entre enero del 2002 y enero del 2005. Dejando dichas carteras, se desempeñó como presidente ejecutivo del Banco Estado hasta junio del 2006. “En el ámbito privado ha realizado consultorías y fue CEO de Klap (junio 2006 - febrero 2024) y de Tenpo (julio de 2019- mayo de 2020), ambas empresas de tecnología de pago”, detallaron desde Hacienda.