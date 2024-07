Ministra del Trabajo asegura que “estamos muy cerca de poder llegar al acuerdo” en reforma previsional

“Esta no es una reforma de un gobierno, sino que es una reforma del país. Y creo que lo que falta hoy día es muy poco, es muy poco. Estamos muy cerca de poder llegar al acuerdo”.

Así se refirió en Chilevisión este domingo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, a la reforma previsional que impulsa el gobierno en el Congreso.

“Las últimas semanas se han vivido tensiones importantes precisamente porque cada vez que se ha estado por llegar a acuerdo, en el gobierno del presidente (Sebastián) Piñera también así ocurrió, en definitiva, en el último minuto, se cayó. No me acuerdo cómo es el dicho, pero es como en la puerta del horno...”, dijo la ministra, refiriéndose a la frase “en la puerta del horno se quema el pan”.

“Y tuvimos bastantes turbulencias, o tensiones más bien dicho, pero que creo que han sido superadas, y nos permiten mirar el futuro cercano con bastante optimismo”, añadió la ministra del Trabajo.

Jara insistió en que hay 14 puntos con los cuales ya tienen acuerdo con la oposición. Sin embargo, hay un punto adicional donde aún no hay acuerdo. “Y lo medular que ha sido la distribución de la cotización (del 6% adicional), ha sido el problema, pero estamos en vías de solución. Lo veo con bastante optimismo, no obstante las tensiones de los últimos días, que además son normales, porque como le comentaba... Lo que ha pasado en experiencias anteriores, es que se está a punto de llegar (a un acuerdo) y queda la escoba, por decirlo de alguna manera”, puntualizó.

La ministra Jara afirmó: “Creo que hemos dado pasos importantes. Y que esto además se ha podido realizar en otras circunstancias, en otros acuerdos. Este primero de julio, el lunes de la semana pasada, partió el sueldo mínimo a $500 mil, beneficiando a 850 mil personas. El 26 de abril partieron las 40 horas. Y este primero de agosto parte la ley Karin contra el acoso y la violencia en el mundo laboral. Y todas esas leyes las podemos trabajar bien. Sabemos que pensiones es un tema más difícil, por algo ha estado tanto tiempo en la agenda pública. Pero estamos muy cerca. Y yo creo que ahora es donde todos tenemos que poner a Chile por delante”.

Consultada por sus declaraciones del último tiempo y si podrían trabar la negociación, al haber dicho Jara que “no puede ser que el país esté secuestrado por un grupo económico en función de sus intereses exclusivos y no de los pensionados. Entonces creo que esto tiene que cambiar”, la ministra del Trabajo respondió: “Mire, yo creo que sería insólito que una frase fuese la que marcara el éxito o no de una reforma que lleva diez años en el país pendiente. Pero no solo lo señalé porque lo pienso así, sino que porque también he visto los efectos de esto en la negociación política”.

Agregó que “lo mejor que podemos hacer es ser bien transparentes en esto. Sin duda, esta campaña que se ha hecho, por ejemplo, con dinero de los cotizantes, porque se hace a través de la Asociación de AFP, que se financia con los traspasos de aportes que les hacen las AFP, quienes a la vez se financian con las comisiones que nos cobran a los afiliados; ha sido una propaganda que ha estado un poco centrada en la desinformación. Lo que decíamos: se habla de un 6% que es tuyo, que hoy día no existe. Que además no lo van a poner los trabajadores, lo van a poner los empleadores. Entonces, tiene otros objetivos esto, que es que no hayan cambios”.

Jara dijo que “las utilidades de las AFP el año pasado, por ejemplo, crecieron, respecto del año anterior, en un 17%. Estamos hablando de un resultado del ejercicio que creció un 17% entre 2022 y 2023. Tienen un ingreso seguro desde nuestro sueldo. En cambio, nuestros fondos de pensiones han tenido rentabilidades que han venido bajando cada década de forma importante. Y ahí lo que tenemos que hacer es reformar la industria. Esto es más amplio que las AFP”.