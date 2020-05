Ministra del Trabajo critica proyecto para eliminar el decreto 3.500 que crea las AFP y ve “vicio constitucional”

Hoy la Comisión de Constitución del Senado comenzó a analizar el proyecto que elimina el decreto 3.500 que crea las AFP y nacionaliza los fondos de pensiones, presentado por senadores de oposición liderados por el senador Alejandro Navarro (Pro).

La primera invitada fue la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien recalcó que esta reforma constitucional tiene serios problemas: “en cuanto a la forma, debo señalar que hay consideraciones constitucionales a tener presente: la oportunidad; que se está torciendo la Constitución con este mecanismo, rompiendo su espíritu. Nos parece que este proyecto no es correcto, ni avanza en la línea de mejorar el sistema ni garantiza mejores pensiones”.

Explicó que discutir este tema no es oportuno cuando en el Senado se está debatiendo una ley para reformar el sistema de pensiones.

En segundo lugar, manifestó que hay una infracción flagrante a ley orgánica del Congreso en cuanto a que este proyecto propone al mismo tiempo cambios a la Constitución y a las leyes, lo que llamó “vicio constitucional”.

“Otro punto que puede ser un poco más debatible, es que con este proyecto se está “surfeando” nuestra Carta Fundamenta o se está haciendo un fraude a la Constitución porque se plantea a través de una modificación constitucional un cambio a una ley que es de exclusiva facultad del Presidente. ¿Es válido usar este mecanismo para un objetivo distinto?”, señaló Zaldívar.

Luego indicó que hay un problema de técnica legislativa en cuanto se quiere sentar en la Constitución, “que es la base del ordenamiento jurídico” aspectos que debieran ser más dúctiles como la edad de jubilación o la institucionalidad a través de la cual se manejaría el sistema de pensiones.

Y respecto de la idea de nacionalizar los fondos a una tasa de 2% anual, acompañó su exposición de un gráfico que mostraba el ejemplo de un trabajador que ha cotizado 1 UF desde enero de 1990 hasta el 15 mayo de 2020, y que hoy cuenta con 854 UF, de las cuales ha contribuido con 365 UF (43%) y obteniendo una rentabilidad de 489 UF (57%) considerando un retorno anual de 5,1%, mientras el fondo C ha superado el 7% anual.

“El tema de la nacionalización de los fondos es bien compleja”, manifestó al observar que el proyecto contempla un interés de 2% cuando los bonos de reconocimiento hoy tienen una rentabilidad de 4%, y el fondo C de 7,68%. “Resulta bastante expropiatorio para un trabajador ver así disminuido su fondo y establecido en la Constitución”, remarcó.

Al finalizar, el presidente de la Comisión, senador Alfonso de Urresti (PS) lamentó sus declaraciones: “No me parece correcto que la ministra hable de fraude constitucional. Si a usted no le parece el proyecto, está en su legítimo derecho, pero le pediría no usar este tipo de palabras porque carga la discusión de un tono distinto”.