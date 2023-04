Ministra Jara por reforma previsional: “La propuesta de Chile Vamos no es dividir el 6%. Es incluso más a la derecha que la del expresidente Piñera”

Este martes está previsto que Chile Vamos presente su propuesta previsional al gobierno. Ya se han adelantado algunos temas que incluirá la proposición opositora. Ante este escenario, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, dijo que espera que haya un punto de encuentro para poder avanzar en la reforma de pensiones.

“Lo primero señalar que por fin haya podido presentarse una propuesta. Solo habíamos tenido críticas y no propuestas y eso es difícil para construir un acuerdo. Mañana la vamos a recibir en el Congreso y espero que esto sea la posibilidad de iniciar un diálogo. No me cabe duda de que en Chile Vamos también hay certeza de que si destinamos todo esto a capitalización individual, las pensiones no van a subir ahora. Van a subir en 40 años más. Qué hacemos con este millón 400 mil personas jubiladas de las AFP que requieren aumentar el monto de sus pensiones. Espero que podamos encontrar un punto en que nos juntemos y podamos resolver este tema”, dijo en conversación con 24H.

Y agregó que “un seguro social es la política pública más conveniente para la gran mayoría de la población. Espero que con Chile Vamos nos podamos encontrar. Hacer una reforma para que las pensiones no suban no tendría ningún sentido”.

Por otro lado, dijo que no hay ningún tema en la reforma previsional que esté vetado, y que lo que busca el proyecto es elevar las jubilaciones.

“Lo hemos dicho en esta discusión no hay ningún veto. Esta reforma es para subir pensiones de forma sustantiva, por lo tanto todas las propuestas que hagan que suban las pensiones son bienvenidas. Ya estamos trabajando mejoras en el proyecto de ley, y hemos concordado varias cosas en las cuales se puede mejorar. Es un debate que está avanzando, que es denso, pero que va a llegar a buen puerto. Tenemos que tener una actitud de optimismo moderado”, señaló la secretaria de Estado.

Sobre el destino del 6% de cotización adicional, no descartó un punto intermedio, pero sostuvo que la propuesta de la oposición está más a la derecha que la del expresidente Sebastián Piñera.

“La propuesta de Chile vamos no es dividir el 6%. Es incluso más a la derecha de la propuesta del expresidente Piñera. Es llevar el 6% a las AFP. En eso hay que ser bien claros, para ver el escenario en que nos movemos. Seguramente vamos a buscar algún intermedio que nos permita subir pensiones. Estábamos esperando su propuesta para analizar alternativas. Lo que nos ha dicho el presidente es que lo importante es que esto tenga efecto en la vida de las personas”, dijo Jara.