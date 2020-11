Ministra Zaldívar dice que chilenos más ricos recibirán “un regalo” del Estado de US$ 1 millón con proyecto de retiro de la oposición: “Es absolutamente impresentable”

La ministra del Trabajo, María José Zaldívar, explicó con énfasis esta mañana sus declaraciones de ayer, en relación al beneficio estatal (“un regalo”) que recibirían algunos chilenos de rentas altas por el retiro de su segundo 10%, sin el correspondiente pago de impuestos.

“El regalo es el que van a recibir las personas de más altos ingresos en nuestro país que el Estado no les va a cobrar impuestos por sus recursos, pero que además le va a regalar a través de una franquicia tributaria una determinada cantidad de dinero si los recursos que retira los invierte en un APV”, dijo la secretaria de Estado.

En conversación con radio Duna, precisó que las personas de mayores ingresos del país durante el primer retiro recibieron “un regalo” del Estado de US$ 1 millón.

“Esto quiere decir que las personas de más altos ingresos de nuestro país no pagaron impuestos y recibieron una franquicia tributaria equivalente a US$ 1 millón. Y a nosotros como Ejecutivo nos parece que es absolutamente impresentable (…) Y podría ser otro US$ 1 millón si se aprueba el proyecto sin el pago de impuestos”, sostuvo.

La titular de Trabajo dijo que el Estado debe entregarles recursos a las personas que lo necesitan y no a los más ricos que no se han visto afectados por la crisis económica y que han mantenido los sueldos.

Tal como ayer, Zaldívar dijo que establecer que los retiros paguen impuestos no afecta a la gran mayoría de los chilenos.

“El 95% de las personas que retiró la primera vez no se van a ver afectada en la segunda. Peor nos parece que ese 5% más rico de nuestro país, que no pague impuesto, y que más encima esto acá está establecido en la ley, nos parece absolutamente impresentable”, agregó, insistiendo en que l gobierno no se opone a que haya un segundo retiro.

En ese contexto, acusó que hay personas que están tratando de desinformar porque no pueden explicar por qué hacen una política pública en la que se exime del pago de impuesto a las personas de más altos ingresos.

“Es algo que realmente es incomprensible”, dijo.