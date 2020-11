Proyecto del gobierno por retiro del 10%: Senadores ingresan indicaciones para acotar iniciativa que votan en Comisión

En paralelo al requerimiento que el gobierno ingresó el domingo al Tribunal Constitucional por la reforma constitucional de la oposición que autoriza un segundo retiro de 10% de las AFP (ver página 8), avanza rápido el proyecto del gobierno que permite el mismo objetivo, pero con otras condiciones: un retiro máximo de 100 UF en lugar de 150 UF, con obligación de restituir los dineros y con exclusión de las rentas más altas. Este martes se votará esa iniciativa en general y en particular en las comisiones unidas de Hacienda y Trabajo del Senado y en caso de ser aprobada, el miércoles se votará en la sala.

El mismo día se votaría en la sala del Senado la reforma de los diputados de oposición, pero antes que la propuesta del Ejecutivo, según dijo el presidente de la Comisión de Hacienda, Jorge Pizarro (DC).

Hasta el cierre de esta edición, el proyecto del gobierno podría ser aprobado en general en las comisiones unidas, ya que cuenta con los cuatro votos de los integrantes de ChileVamos (Coloma, García, Galilea y Van Rysselberghe), y del senador Pizarro. “Se posibilitará la aprobación en general y se rechazará lo particular. Si el retiro es voluntario, no se le pueden poner condicionamientos. Y esa es la razón por lo cual desde la oposición hemos dicho que no estamos de acuerdo con ello, y seguramente con la mayoría que tenemos, vamos a rechazar los condicionamientos”, remarcó el senador DC.

Los senadores Carlos Montes (PS) y Ricardo Lagos (PPD) anticiparon ayer que se restarán de esta iniciativa. “Voy a votar en contra de este proyecto”, indicó el primero. “Yo no voy a concurrir a aprobar un proyecto de estas características, para que después se diga que estamos aprobando un proyecto lleno de restricciones”, dijo el segundo.

Algunas voces en el Congreso creen que la senadora Carolina Goic (DC) también daría su voto a favor. En caso de ocurrir esto, el proyecto lograría 6 votos y con ello la mayoría para aprobar la idea de legislar, ya que ambas comisiones suman 10 senadores. En la votación en particular, la oposición ya ha anunciado que rechazarán los límites y el reintegro propuesto por el Ejecutivo.

Las indicaciones

Algunos parlamentarios ya han ingresado indicaciones para la votación que se realizará este martes en comisiones unidas del proyecto del gobierno. Los senadores José Miguel Durana (UDI) y David Sandoval (UDI) buscan que el monto máximo de retiro sean 120 UF, y no lo que plantea el gobierno en la iniciativa de 100 UF. También quieren evelar el umbral de exclusión del retiro a quienes tengan rentas altas, desde las 100 UF que plantea el gobierno a UF120. Además, los dos senadores UDI pretenden acotar el plazo para la entrega de los montos retirados, desde los 60 días hábiles que propone el gobierno para el pago de la segunda mitad del monto, a 10 días hábiles. En el gobierno se han abierto a esas modificaciones. Durana y Sandoval proponen, por último, que el reintegro de dineros sea voluntario. El senador Iván Moreira (UDI) también ingresó una indicación con este último cambio y propone que el monto máximo a retirar sea de UF150 y que el plazo de pago baje a 20 días hábiles.

Apuestas para la sala

La reforma constitucional de oposición y el proyecto del gobierno se votarán, así, el mismo día y por ahora ninguna tiene los votos totalmente asegurados. La primera requiere de 3/5 de los senadores en ejercicio para ser aprobada, lo que se traduce en 26 votos, pero la oposición cuenta con 24 senadores. Así, requerirían al menos dos votos del oficialismo.

El proyecto del Ejecutivo, en tanto, necesita mayoría simple: 22 votos para conseguir el visto bueno en sala. Chile Vamos cuenta con 19 senadores y, por lo mismo, requiere tres votos de la oposición.

En caso de que sea rechazado el proyecto de oposición, lo más probable es que el del gobierno sea aprobado, según señalan algunos parlamentarios de oposición, ya que hoy esperan eliminar todos los temas con los que no están de acuerdo.

En el primer retiro del 10%, cinco senadores oficialistas otorgaron sus votos para la reforma. Tres de ellos son los UDI Sandoval, Moreira y Durana; y los dos restantes son los RN Juan Castro y Manule José Ossandón.

¿Cuál es la postura que tienen ahora? Moreira dice que “el retiro del 10% va sí o sí, vía reforma o vía proyecto de ley y mi compromiso de apoyar ese retiro se mantiene inalterable”. Por su parte, el senador Ossandón señala que aprobará ambas iniciativas. El senador Sandoval comenta sobre la iniciativa del Ejecutivo: “Esperamos que el proyecto que al final todos queremos sea corregido, mejorado, perfeccionado (...) Y ese es el camino que esperamos de aquí al miércoles aclarar para que en definitiva podamos resolver sobre los dos respectivos proyectos”.

El senador Durana dice que apoyará el proyecto del gobierno solo si no es un autopréstamo y su devolución es voluntaria, si se reduce el plazo para los pagos, e idealmente que sea universal. Y si el gobierno no modifica su posición, “lo más probable es que se presente el curioso escenario de que termine aprobándose los dos proyectos”, pronosticó Durana.

En el caso de que ambas iniciativas sean aprobadas, la reforma constitucional de oposición pasaría a su tercer trámite en la Cámara de Diputados y el proyecto del gobierno pasaría a su segundo trámite en la Cámara Baja. De todas maneras, ayer el senador Jorge Pizarro señaló que en caso de aprobarse la reforma constitucional de oposición, “no debiéramos seguir viendo el otro proyecto (del gobierno) porque se cae por su propio peso”.