Ministro Cerda y nuevos cargos en el Banco Central: “No nos vamos a apurar en tomar buenas decisiones”

Tras la renuncia de Mario Marcel al cargo de presidente del Banco Central para integrase al gabinete del gobierno del presidente electo Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que la designación del nuevo titular del instittuto emisor, si bien es facultad de la actual administración, aún no existe una definición al respecto.

La salida de Marcel,quien asumirá como ministro de Hacienda, no sólo implica que dejará la presidencia del organismo, sino que también su cupo como consejero.

El Consejo del Banco Central se compone de cinco miembros los cuales son nominados por el Presidente de la República y deben ser aprobados por el Senado, y dentro de ellos es el Presidente quien define cual de ellos será el titular del instituo emisor.

Respecto a la definición de estos nuevos cargos Cerda señaló que “nosotros quisiéramos hacerlo lo antes posible,pero obviamente no nos vamos a apurar en tomar buenas decisiones”.

El presidente del Banco Central, Mario Marcel) y el ministro Rodrigo Cerda, durante la Cuenta Publica Presidencial 2021

En entrevista con T13 Radio precisó que “estamos gobernando y tratando de gobernar hasta el último día, eso es lo que hicimos e con la PGU, de hecho legislamos hasta el último día de sesiones legislativas, y aquí va a ocurrir lo mismo con el resto de la cosas, incluido lo que corresponde al Banco Central”.

“Aquí corresponde que el Presidente tome una decisión acerca de quién es el próximo presidente o presidenta del Banco Central y lo mismo con un consejero que tenemos que enviarlo al Senado para que se apruebe”, añadió.

Cerda renoció que pese a que no existe un límite legal para que el gobierno realice la nominación del nuevo consejero “la verdad es que tiene que ser ratificado por el Senado y ya no tenemos sesiones del Senado seguramente hasta la primera semana de marzo, pero obviamente nosotros si queremos ir tomando decisiones,, despejando cualquier incertidumbre, nosotros sabemos que el Banco Central es una institución muy robusta, hoy dia tenemos un presidente subrogante y no vemos problemas ahí, pero sí quisiéramos obviamente ir despejando con claridad lo que va a ocurrir hacia adelante”.

Conversaciones con nuevo gobierno

Tal como había adelantado el Presidente Sebastián Piñera, Cerda indicó que de todos modos se está en conversaciones con el futuro presidente para definir esos cupos.

“Más que negociación es converdacion, nosotros estamos conversando, creo que siempre es bueno que conversen las administraciones, nosotros acá en Chile hemos tenido un periodo de transición relativamente largo, y en ese sentido permite al nuevo presidente que forme bien a sus equipos, pero también es bueno mantener conversaciones para que sea lo más fluido posible el proceso, pero efectivamente las decisiones las toma la administración que en este caso va a estar hasta el 11 de marzo”, afirmó.

Marcel dejará su cargo oficialmente este miércoles.