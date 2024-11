Mujeres en el sector energético: Avances en oportunidades y liderazgos

El foro Chile Energy Transition Summit 2024, The Net-Zero Circle, de IN-VR, y moderado por Patricia Garip, corresponsal en Latinoamérica de Americas Quarterly, partió desde la base de que las mujeres tienen un rol crucial en el avance hacia un sistema energético más sostenible. Francisca Valenzuela, jefa de la Oficina de Género y Derechos Humanos del Ministerio de Energía, aseguró que la igualdad de género no solo es un derecho fundamental, sino también una ventaja competitiva para la transición energética. “La inclusión femenina laboral beneficia a la productividad y crecimiento del producto interno bruto de un país como también a la innovación social, esencial para transformar el sector energético hacia modelos más limpios y resilientes”, comentó.

Desde la perspectiva del sector privado, Susana Muñoz, encargada de Asuntos Corporativos de Pacific Hydro Chile, subrayó la importancia de la corresponsabilidad de los hombres en este proceso. Aunque los esfuerzos por aumentar la representación femenina en la energía se están viendo reflejados, da evidencia de una participación aún baja en el sector, con solo un 23%. La clave, según Muñoz, es asegurar que haya un espacio real donde la inserción laboral prospere, a través de una discusión entre hombres y mujeres. En esta línea Francisca plantea que “la igualdad no es una opinión, sino un estándar internacional. Para ello, es necesario hacer buenos aliados, y eso significa entender que los hombres también tienen una responsabilidad activa”.

Inserción de la mujer en el mundo minero

En el foro se abordó también la necesidad de desarrollar políticas y programas de liderazgo que favorezcan la inserción de mujeres en la industria energética. Sigde Mamani, CEO de SigMatech y miembro activo de Women in Mining, advirtió que el sector de la minería, clave en la matriz energética chilena, necesita un cambio cultural profundo. “La minería en Chile, en comparación con la industria en otros países, es muy grande, representando un 18% de participación en el sector, solo por detrás de Australia, con un 22%, por ende, aseguró, es momento de replantearse los roles e iniciativas de la inclusión de la mujer.

En ese sentido, asegura que el enfoque hoy no es solo ver la igualdad de género como una cuota, sino como una necesidad para el éxito de la industria. “Queremos ser necesarias, no solo estar presentes. Por lo mismo, necesitamos llegar a las estudiantes de las regiones para formar una nueva generación de profesionales en minería”, dijo, haciendo hincapié en la importancia de la descentralización para garantizar que las mujeres tengan acceso a la formación necesaria.

Falta de oportunidades laborales y experiencia en liderazgos

Uno de los principales obstáculos identificados durante el foro fue la falta de capacitación y las brechas de formación que dificultan la inserción de las mujeres en los sectores energéticos y tecnológicos. Valenzuela, desde el ámbito público, subrayó que Chile se encuentra en uno de los peores rankings de la OCDE en términos de acceso de las mujeres a carreras científicas y tecnológicas. Sin embargo, también destacó que desde el gobierno se está trabajando activamente en programas como Energía más Mujeres, una iniciativa que busca reducir estas brechas de formación y motivar a las mujeres a incursionar en el mundo de la energía renovable.

Otro obstáculo que Garip llevó al panel fue el espacio de liderazgos. “Buscan mujeres líderes en las empresas, pero necesitan alguien con experiencia”. A esta problemática, como el cuento del huevo o la gallina, Sigde respondió que brindando oportunidades. “El mercado minero es muy nuevo para las mujeres, por ende la respuesta actual es que nos den la oportunidad”. Esa es la razón por la que siempre se repiten las mismas mujeres, “porque el nivel de experiencia acota el nivel de porcentaje de profesionales mujeres”, agregó.

Finalmente, plantea también la idea en que no solo las empresas deben adaptarse a las nuevas formas de trabajo e inserción en rubros, sino que las mujeres deben adaptarse a los distintos roles. “Una de las conclusiones que transmitimos es que esta igualdad en la industria minera que estamos demandando debe ir de ambas partes, de los géneros y de nosotras a las áreas que queremos emprender”, comentó.

Cultura organizacional y compromiso social

Finalmente, a lo largo del foro, las panelistas coincidieron en que la lucha por la igualdad de género no solo está en manos de las políticas públicas, sino también en la transformación de las culturas organizacionales. “El cambio cultural es esencial”, afirmó Mamani. Este, “debe ir más allá de las políticas de inclusión, promoviendo una verdadera integración de las mujeres en todos los niveles de toma de decisiones y liderazgo dentro de las industrias energéticas”.

En el foro se demostró también que la transición energética en Chile no solo depende de la implementación de nuevas tecnologías, sino también de un compromiso con la inclusión y la equidad de género. “Para que el cambio hacia una matriz energética sostenible sea verdaderamente exitoso, desde la innovación y la productividad, es esencial fomentar la participación activa de las mujeres en todos los niveles de la industria. Un grupo diverso siempre tendrá mejores ideas, mejores ingresos y mejores innovaciones”, aumentando la calidad humana en las industrias, productiva, y por ende, competitiva, concluyó Mamani.