Naviera del grupo Luksic registra fuerte caída en sus ganancias por débil desempeño de Hapag-Lloyd

Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), del grupo Luksic, registró ganancias por US$347,5 millones en el primer semestre, cifra que representó un retroceso de 88% frente a igual periodo de 2022, lo que se explicó pricipalmente por el negativo de desempeo de su principal activo: la naviera alemana Hapag-Lloyd.

La compañía europea, en la que CSAV posee un 30%, tuvo una caída de 67% en sus utilidades en los primeros seis meses del año, las que totalizaron US$3.133 millones, respecto de los cuales la empresa reconoció una ganancia de US$935,5 millones.

Adicionalmente en virtud de los dividendos repatriados desde Alemania en el primer trimestre por 1.970,9 millones de euros se han usado US$496,9 millones de los activos por impuestos diferidos que también impactan el resultado del periodo, precisó la compañía.

Baja en demanda y tarifas

“La industria naviera continúa en un ciclo de normalización, tras el alza de los fletes por los efectos de la pandemia. En el período, la tarifa de flete promedio disminuyó un 38,3% (US$ 1.761/TEU vs. US$ 2.855/TEU), mientras los volúmenes transportados bajaron 3,4% (5.807 miles de TEU vs. 6.012 miles TEU)”, dijo la compañía.

Por su parte, añadió, los costos de transporte disminuyeron un 9,3%, caída en costos mayor a la reducción en volúmenes transportados, explicados principados por la gestión operacional, el proceso de normalización de la cadena de suministro y la caída en el valor del petróleo en el periodo.

“Los resultados son reflejo de un primer semestre con una caída en los volúmenes de carga en el mercado global debido principalmente a los altos niveles de inventario, así como una ralentización del consumo en los principales mercados. Este escenario más complejo de volúmenes ha tenido un fuerte impacto en las tarifas spot, que ha sido parcialmente compensado por la estructura de contratos. A pesar de lo desafiante del escenario, HapagLloyd ha confirmado sus rangos de proyección de resultados anuales”, dijo el gerente general de CSAV, Óscar Hasbún.

A inicios de agosto, al dar a conocer sus resultados la naviera alemanda mantuvo las proyecciones realizadas en marzo, y prevé cerrar el 2023 con un Ebitda (resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de entre US$4.300 millones y US$6.500 millones.

Recientemente Hapag-Lloyd cerró la compra de los negocios portuarios de SAAM en América, a lo que se suma a las adquisiciones efectuadas este año de Spinelli group en Europa y J M Baxi Ports & Logistics en India.

Con estas adquisiciones HapagLloyd consolida su estrategia para convertir las actividades portuarias en su segundo pilar de negocios, dijo la compañía.