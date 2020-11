No es solo el 10%: las 11 reformas que podrían llegar al Tribunal Constitucional

CUANDO el Presidente Sebastián Piñera dijo en la Sofofa el pasado 17 de noviembre que un grupo de parlamentarios está pretendiendo “escribir una Constitución paralela”, no se refería solo al retiro del 10% de las AFP. Hay otras 11 iniciativas ingresadas en el Congreso por parlamentarios que, por la vía de disposiciones transitorias, buscan reformar la Constitución, y que el gobierno tiene en la mira, señalan fuentes conocedoras.

La idea de legislar mediante disposiciones transitorias en la Constitución ocurre porque el quórum requerido para aprobar este tipo de iniciativas sería de 3/5, y no de 2/3 como sucedería con artículos permanentes.

El gobierno contraargumenta que al tratarse de una materia que afecta derechos fundamentales, como la seguridad social, eso debería hacerse con un quórum de 2/3, tema donde están divididos los abogados constitucionalistas y que deberá dirimir el Tribunal Constitucional (TC) en el requerimiento que ingresó el gobierno por el segundo retiro del 10%.

Pero más allá de eso, lo cierto es que este tipo de reformas constitucionales no son nuevas en el Congreso, pero antes no se presentaban de forma masiva, debido a que requieren un quórum bastante alto para ser aprobadas. Sin embargo, desde que la oposición vio que los parlamentarios de Chile Vamos no estaban alineados y tenían los votos para aprobar el retiro del 10%, cayó una lluvia de reformas constitucionales en el Parlamento.

El requerimiento que presentó el Ejecutivo frente al TC justamente busca frenar esta práctica de legislar mediante reformas a la Constitución por la vía de artículos transitorios. A eso ha apuntado en reiteradas ocasiones el ministro de Hacienda, Ignacio Briones: “Acá lo que está en juego es mucho más que el retiro del 10% (...) Acá están en juego las reglas de nuestra institucionalidad”.

Las 11 reformas

Fue en abril cuando parlamentarios de oposición intentaron ingresar un proyecto de ley para retirar fondos de pensiones, sin embargo, fue declarado inadmisible. Así, volvieron a la carga el 20 de abril, pero esta vez, con una reforma constitucional que agregaba un artículo transitorio, por lo que ahora sí logró ingresar al Congreso.

Mientras se tramitaba esa iniciativa, ingresaron tres de las 11 reformas constitucionales que actualmente preocupan al gobierno, según han señalado fuentes conocedoras. Una ingresó el 13 de mayo, y busca nacionalizar los fondos de pensiones. Luego, el 1 de junio, ingresó el llamado proyecto de impuesto a los súper ricos. El 30 de junio ingresó una reforma para hacer un retiro del 10% de los fondos de pensiones siempre que haya un estado de excepción por más de 90 días.

Pero después de que se aprobó en julio el primer retiro del 10%, vino la lluvia de iniciativas: el 27 de agosto se presentó el segundo retiro del 10%. El 1 de septiembre ingresó el retiro de fondos para enfermos terminales. El 4 de septiembre llegó al Congreso el retiro de fondos en rentas vitalicias. El 9 de septiembre una reforma para que, a raíz de lo ocurrido tras el estallido social, las personas acusadas de delitos de desórdenes públicos y algunos de los delitos contra el orden público, puedan votar para los plebiscitos.

Después, el 30 de septiembre, ingresó una reforma para que se suspenda de manera temporal el cobro de cuotas de los créditos sociales otorgados por las cajas de compensación. El 28 de octubre también entraron otras dos iniciativas: una para establecer la inhabilidad de ministros de Estado, subsecretarios, intendentes regionales y parlamentarios en ejercicio, para ser candidatos a la convención constitucional; y otra para que durante la vigencia de un estado de excepción constitucional se pueda igualar la pensión de los beneficiarios de una pensión de sobrevivencia, con la pensión de referencia del causante. Finalmente, el 12 de noviembre llegó al Parlamento una reforma para prorrogar por un año el pago de las patentes comerciales.

También hay una reforma número 12, que fue ingresada antes del primer retiro del 10%, el 17 de diciembre de 2019: los escaños reservados para representantes de los pueblos originarios en la convención constitucional.

Ir o no al TC

Hay quienes creen que un fallo contundente del TC en favor del gobierno por el retiro del 10% debería frenar el uso de lo que el gobierno ha llamado una “técnica legislativa” que se ha puesto de moda, no siendo necesario llevar al TC estas 11 iniciativas. Sin embargo, los abogados constitucionalistas aclaran que de todas maneras habría que llevarlas una por una en caso de que se aprueben.

“En términos legales, lo que ahora decida el TC solo afecta al caso concreto sobre el que se pronuncia. Ahora, podría tener un impacto político o de otro orden en las demás reformas, pero no jurídico”, comenta el abogado constitucionalista y académico UDP, Domingo Lovera.

Coincide con esta visión Javier Couso, académico UDP y de la Universidad de Utrecht, y el académico de la UC y la UDD, José Manuel Díaz de Valdés. Pero este último agrega que “también depende de qué argumento acoja el Tribunal”. Esto, considerando que el requerimiento del gobierno ante el TC reclama distintos puntos, por ejemplo, la iniciativa exclusiva presidencial, o el argumento de que las disposiciones transitorias no sirven para legislar cualquier tipo de iniciativas.P