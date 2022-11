Nueva directiva de la CChC enfatiza la urgencia de reactivar la inversión en la construcción

A un día de haber resultado electa, este viernes la nueva mesa directiva de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), encabezada por Juan Armando Vicuña, entregó los principales lineamientos para el período que inician. La nueva directiva fue electa este jueves y estará al mando del gremio hasta agosto de 2024.

El nuevo presidente del gremio, Juan Armando Vicuña, enfatizó la necesidad de reactivar la economía y la inversión en la actividad. “Si no hay inversión, no hay proyectos, si no hay proyectos, no hay trabajo”, afirmó.

Junto a él, fueron presentados los integrantes de la nueva mesa nacional, conformada por los vicepresidentes Jacqueline Gálvez, Alfredo Echavarría y Claudio Cerda y por el anterior presidente Antonio Errázuriz.

Jacqueline Gálvez, es la primera mujer que asume un cargo en una mesa directiva en la CChC. Al respecto, la vicepresidenta aseguró que “es un honor y una tremenda responsabilidad para seguir inspirando a nuevas líderes, estudiantes y mujeres pymes que trabajan en la construcción. Hoy la reactivación tiene cara de mujer y seguiremos como gremio abocados a incentivar su participación”.

La nueva mesa directiva planteó que entre sus desafíos está mantener un diálogo activo y constructivo con las autoridades para impulsar la reactivación económica y destrabar los nudos críticos que impiden la generación de nuevas inversiones y la realización de proyectos. “Esto es fundamental, sobre todo para las empresas regionales y las más pequeñas, es un daño muy grande”, señaló Vicuña.

El presidente de la construcción recordó que el 57% de las empresas de la Cámara son pequeñas o medianas y resultan muy afectadas por el exceso de trámites y la demora en la recepción de proyectos: “Disminuir la burocracia y la permisología es fundamental. Eso mejora la productividad y el estándar de nuestro país”.

Los integrantes de la nueva mesa destacaron los avances obtenidos en los últimos meses para destrabar los proyectos de infraestructura pública en riesgo de paralizar a causa del aumento en el precio de los materiales.

El vicepresidente Alfredo Echavarría, quien tiene a su cargo el área de infraestructura en el gremio, destacó estos avances, al ser consultado por la relación con el ministerio de Obras Públicas: “en estos pocos meses ha habido avances importantes en la reajustabilidad de los contratos, pero quedan aún sectores de la inversión pública donde aún hay que seguir trabajando. No podemos olvidar que el retraso de obras públicas afecta directamente a las personas y su calidad de vida”.

Claudio Cerda, Vicepresidente a cargo del área de gestión, sostuvo que es necesario fortalecer el trabajo con otros actores privados, como el sector financiero, para abordar los problemas de las empresas del sector, con una mirada caso a caso, sin hacer generalizaciones. “Para que podamos salir de estos momentos difíciles y de lo que nos espera el próximo año, vamos a necesitar un poco más de ayuda del sistema financiero. Va a ser difícil reactivar si no contamos con ellos para avanzar en los proyectos; y en este minuto, tenemos que buscar todas las alternativas y mecanismos para salir juntos de este momento que está bastante difícil”.

Por último, en el área de vivienda, la vicepresidenta Jacqueline Gálvez reiteró el compromiso gremial con abordar el déficit habitacional. “Entendemos el dolor del déficit habitacional. Son familias que están a la espera de una solución y que necesitan de nuestro trabajo, en conjunto con el gobierno, para que estas viviendas lleguen pronto, con pertenencia al lugar y una adecuada calidad de ciudad”.