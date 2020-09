Nuevo retiro del 10% de AFP: Ejecutivo rechaza iniciativa y advierte que 20% de afiliados retiró todo, pero diputados oficialistas aún no definen postura

Un nuevo retiro del 10% de las AFP es lo que se comenzó a ver este miércoles en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. A la instancia, acudió la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien rechazó la propuesta y señaló que “por los efectos del primer retiro de fondos, sería sumamente regresivo, va absolutamente en contradicción de lo que se está tratando, que es fortalecer el sistema de pensiones, y generaría serios problemas que creo no están siendo analizados en forma armónica e integral”.

Pese a las críticas de la ministra, desde el oficialismo hay diputados que no descartan apoyar el proyecto. Por ejemplo, el diputado Diego Schalper (RN), comentó: “Me opuse al primer retiro por dos razones. Uno porque me parecía que los fondos que tenían que pagar la crisis eran los del estado y no los de los trabajadores. Y segundo porque toda la información que recibíamos tendía a decir que acá se iba a producir un tremendo descalabro. Como ninguna de estas dos cosas sucedieron, respecto a este segundo retiro me declaro abierto a evaluarlo, y junto con eso, además, me parece que podríamos aprovechar de hacer algo más amplio”.

En ese sentido, detalló que tal vez se podría “avanzar en un segundo retiro, pero al mismo tiempo a avanzar en aprobar la reforma previsional”.

El diputado Andrés Celis (RN) señaló que “como persona y legislador, no me puedo negar, a lo menos, a debatir la idea de legislar cuando estamos en plena pandemia y en un contexto de excepcionalidad”.

Por su parte, el diputado Eduardo Durán (RN), dijo que está en reflexión y que su votación se basará en la respuesta que el gobierno entregará para solucionar la situación económica de las familias afectadas por la crisis.

La diputada Sofía Cid (RN) manifestó que estaría dispuesta a apoyar este segundo retiro de fondos, pero “hay que revisar bien qué saldrá de la Comisión de Constitución (...). Pero dejando claro que esta medida sí o sí disminuye las pensiones de los jubilados, por lo mismo, insto al Senado a agilizar la discusión y la aprobación de la reforma de pensiones”.

Por su parte, la ministra del Trabajo en la Comisión de este miércoles señaló que esta iniciativa “tendrá un impacto que será limitado, considerando que a la fecha, 9.148.000 personas ya han retirado fondos previsionales, y de este total, un 20% retiró ya la totalidad de sus fondos, pero tenemos cerca de un 65% de afiliados de estos 9 millones, que retiró, sino todos sus recursos, bastante más que el 10% de sus fondos. Esto hace que tengamos una norma que no necesariamente vaya a cumplir con el objetivo”.

Comentó que “tenemos que seguir avanzando en una reforma previsional que asegure mejores pensiones, creemos que ese es el objetivo principal en este minuto”.

En paralelo, los senadores de oposición descartan haber sido convocados por el gobierno a una reunión por la reforma, e insisten en que es el Ejecutivo el que debe pronunciarse sobre su propuesta.

“Creo que el gobierno tiene que hacer su propuesta. La pregunta central es cuánto aumentan las pensiones, y con la fórmula que proponemos se generan mejores beneficios. Si el gobierno tiene una mejor, que la presente y conversamos, pero pareciera más bien que está enredando la discusión pública para no hacerse cargo de la reforma”, comentó la senadora Carolina Goic (DC).