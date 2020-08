Oaktree critica oferta de Jefferies y defiende la de los Cueto, ad portas de audiencia clave

Este miércoles a las 13.00 horas se llevará a cabo una nueva audiencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el juez a cargo, James L. Garrity, deberá resolver sobre las propuestas de financiamiento tanto por los actuales controladores como por fondos internacionales y acreedores.

En la antesala de la audiencia, este martes Oaktree -fondo que presentó una propuesta de financiamiento DIP (Debtor In Possession) por US$1.300 millones para el tramo A- envió una declaración en apoyo a la aerolínea, que se opone a reabrir el registro, pues cree que eso podría dilatar más el proceso.

“Oaktree apoya los esfuerzos de los deudores para llevar las mociones de financiamiento del DIP a una resolución final, y se opone a la solicitud de Knighthead y el Grupo Ad Hoc de prolongar los procedimientos reabriendo nuevamente el registro”, indicó.

“Sobre el fondo, la posición de Oaktree con respecto a los prestamistas del tramo C es perfectamente clara. Oaktree considera valioso tener a los accionistas como prestamistas del tramo C por los motivos establecidos en la declaración de Oaktree; Oaktree tomó su decisión de inversión para prestar al tramo C basándose en la identidad de esos prestamistas (entre muchos otros factores); y aunque Oaktree está y siempre ha estado dispuesto a considerar cualquier propuesta competitiva y comprometida, el único compromiso de Oaktree es financiar el tramo A del DIP que han sido propuestos por los deudores y que actualmente está ante el tribunal para su aprobación”, añadió.

Por otra parte, indican que “Oaktree apoya la necesidad de que el financiamiento DIP se apruebe ahora”, ya que como lo ha dicho la aerolínea “los deudores requieren este efectivo en las próximas semanas”.

“Tomará aproximadamente dos semanas desde la entrada de la orden DIP propuesta para que se produzca la financiación inicial de la instalación DIP. Entonces, mientras los objetores sortean nuevas ideas como si no hubiera urgencia, ha llegado el momento de que los deudores finalmente aseguren esta liquidez tan necesaria. Oaktree se opone a los esfuerzos de Knighthead y del Grupo Ad Hoc para reabrir el registro probatorio ya cerrado y extender más la audiencia sobre la moción DIP de los deudores”, explican.

Por otra parte, los representantes de la aerolínea publicaron ayer los últimos argumentos respecto de su declaración de la semana pasada en las audiencias.

“La evidencia respalda abrumadoramente la aprobación del acuerdo de crédito DIP de US$2.450 millones proporcionado por Oaktree Capital Management en el tramo A y Qatar Airways y Costa Verde Aeronáutica en el tramo C. Proporciona la liquidez que se necesita con urgencia a los deudores”, dijeron.

Por otra parte, señalaron que la evidencia de la audiencia demuestra que la propuesta de Jefferies “es mejor solo para los prestamistas alternativos que la defienden” y para quienes “buscan maximizar sus retornos de inversión en estos casos a través de una combinación de compras de deuda y tácticas de litigio para aprovechar un rol en cualquier financiamiento DIP aprobado”.

Además, recalcaron que el experto del comité de acreedores que testificó sostuvo que “los costos de reembolso en efectivo de cada uno son esencialmente iguales”.

Despidos en Brasil

En paralelo, continúan los ajustes en Brasil. Según publicó Valor Económico, Jefferson Cestari, director de recursos humanos de Latam Brasil, dijo que la compañía está reduciendo su personal en 30%, en promedio, incluidos los profesionales de oficina y los equipos que operan en tierra en los aeropuertos.

“Cerramos negociaciones con las otras categorías. Logramos avanzar en la negociación con los 10 sindicatos de aviación. Después de este ajuste, no habrá más despidos “, dijo Cestari. Las desvinculaciones ocurrirán entre este viernes y el 14 de agosto.