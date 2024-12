Oposición pide al gobierno no insistir con alza de impuestos a las personas y anticipa que rechazará cualquier incremento

No fue parte de la presentación central que Hacienda les realizó a los representantes del gran empresariado. Y según los presentes en esa reunión, solo fue mencionado porque los dirigentes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) le preguntaron qué otros elementos contendrían el proyecto de impuesto a la renta.

Y ahí la respuesta fue que se tiene previsto incorporar un alza a las rentas altas del global complementario. Si bien no especificó desde que montos, todo indica que se analizará para rentas sobre $4,5 millones mensuales, que fue lo último que se presentó como alternativa previo al acuerdo con los legisladores de la DC.

La explicación que entregó Hacienda es que necesita contar con recursos para suplir los menores ingresos que significará la reducción del impuesto de primera categoría de 27% a 25%, más el régimen alternativo para las pymes y los incentivos a la inversión.

La insistencia de Hacienda por subir el impuesto a las personas no cayó nada de bien entre los parlamentarios de la oposición que integran la Comisión de Hacienda. Lo primero que mencionan es que les llama la atención que el gobierno insista con esta idea considerando que no cuenta con el apoyo mayoritario en el Congreso. Además, dentro del análisis de los expertos, ya se daba por descontado que el Ejecutivo no iba a perseverar con esta propuesta considerando que este proyecto ahora será fiscalmente neutro por lo que la necesidad de recaudación será menor que la iniciativa original.

Valparaiso, 2 de octubre de 2023 Punto de prensa del diputado Miguel Mellado Sebastian Cisternas/Aton Chile

Lo que sí tiene apoyo en la oposición es la rebaja de impuesto a las empresas, aunque hay dudas sobre la desintegración del sistema.

Uno de ellos es el diputado RN, Miguel Mellado, quien asegura que inicialmente estaría de acuerdo con que se rebaje el impuesto corporativo, especialmente porque en el contexto global eso puede hacer de Chile un país atractivo para invertir. En esa misma línea, plantea que la rebaja podría ser mayor, “es poca la rebaja para poder igualar al criterio Ocde”.

No obstante, Mellado aclaró que no votarían a favor de un alza al impuesto de las personas. “No estamos de acuerdo si efectivamente en la compensación hay un aumento de impuesto a las personas. Ahí sabe el ministro que se va a encontrar con un muro alto con nosotros y que va a ser muy difícil que el proyecto avance en ese lado”, afirmó el parlamentario.

El legislador acota que “este gobierno piensa que subiendo las tasas se va a recaudar más, pero eso no es así. Incluso, bajando las tasas puede generarse mayor recaudación de impuestos, porque hay mayor actividad económica”, expresa Mellado.

Mellado indica que subiendo el impuesto a las personas de mayores ingresos “se castiga a los profesionales exitoso, lo que podría incentivar la informalidad”.

Valparaiso, 27 de noviembre 2024 El ministro de Hacienda, Mario Marcel, y Juan Antonio Coloma durante la Sesion del Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile

Por su parte, el también diputado RN, Frank Sauerbaum, también mostró su oposición a un alza en los impuestos. “Yo no soy partidario de aumentar tributos a nadie, en esta situación económica. Ni siquiera a los sectores que tienen mayores ingresos, porque eso también trae un impacto en la disminución del ahorro, en la disminución del consumo. Y también trae un efecto negativo finalmente en la generación de puestos de trabajo”, agregó.

El legislador considera que los incentivos para la reactivación económica son muy importantes. “Las bajas tributarias traen necesariamente una mayor inversión. También mejora la competitividad, el desempeño económico, y también produce nuevas fuentes laborales”, afirma el parlamentario.

A su vez, se refirió a la situación de las pequeñas y medianas empresas, puntualizando que “nosotros estamos pidiéndole al Gobierno que mantenga la rebaja tributaria que hoy día tiene la pequeña empresa, que los tiene tributando al 12,5% después de la pandemia”.

Mientras que el diputado Agustín Romero del partido Republicano también se mostró en contra de un aumento de impuestos. “Hoy las personas pagan muchos impuestos, si sumamos los propios de las rentas, como aquellos asociados al consumo”.

En ese sentido, dijo que “me gustaría que el gobierno, en lugar de enfocarse en cómo aumentar los impuestos a las personas, se concentrara en reducir sus gastos, ajustar sus ingresos a lo que realmente produce la economía y, en definitiva, entregar el país al próximo gobierno sin el déficit fiscal que actualmente nos está dejando”, complementó el diputado Romero.

En cuanto a los tributos de primera categoría apunta que “el impuesto a las empresas en Chile actualmente supera el promedio de los países de la Ocde, lo que nos hace menos competitivos como país. En un contexto donde es fundamental incrementar la inversión y atraer capitales al país, reducir dicho impuesto para alinearlo a estándares más competitivos resulta, en mi opinión, una medida necesaria y adecuada”, afirma el parlamentario del Partido Republicano.

Desde el senado, Juan Antonio Coloma (UDI) “no es primera vez que se anuncian por los medios un proyecto de ley tributario que después son modificados de manera sustancial”.

Para el legislador, lo que se debe tener claro en esta materia “es que hay un acuerdo de que cualquier reforma tributaria que se quiera impulsar tiene que ser neutra en materia de recaudación”. Para Coloma, lo importante en un sistema impositivo es que “se debe tener cuidado en que cualquier cambio no sea un desincentivo a la inversión, que es un elemento clave para que la economía vuelva a crecer”.