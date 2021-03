Otro round en el royalty: equipo de Narváez dice que ministro Cerda está equivocado y que el Estado “debiese ser capaz de apropiarse” de mayores rentas que antes

El cobre está en la mira de todos en Chile. El precio del principal producto de exportación del país ha experimentado un rally que nadie hubiese imaginado hace algunos meses, convirtiéndose en un verdadero bálsamo para las arcas fiscales.

La libra se empina sobre los US$ 4, se ubica en sus niveles más altos desde que hay registros y está engrosando los ingresos y ganancias de las principales mineras presentes en el país. Este último punto reflotó el debate en torno a los impuestos y royalty al sector, y ahora el tema ya se instala en el terreno de la carrera presidencial.

En una carta enviada a El Mercurio, el equipo económico de Paula Narváez hizo una serie de planteamientos en esa materia y afirmó que, en la actual coyuntura, “y con varios contratos de invariabilidad tributaria que llegan a su fin, el Estado debiese ser capaz de apropiarse de mayores rentas que en el pasado”.

La carta firmada por Michel Jorratt (exdirector del SII), Hernán Frigolett (extesorero general de la República) y Ricardo Guerrero (excoordinador de política tributaria de Hacienda), plantea que en el país hay un “consenso transversal” de aumentar la recaudación proveniente de la gran minería del cobre.

Esto tiene como telón de fondo el Impuesto Específico a la Minería (IEM), el cual tiene tasas nominales de entre 5% y 14% y que se aplica sobre la renta imponible operacional minera.

La misiva afirma que distintos contratos de invariabilidad tributaria vigentes (“varios llegando su fin”) han mantenido tasas de entre 4% y 5% que, a juicio de esos expertos, es más baja que la de otros países.

Ministro equivocado

Pero hay más. Los expertos también dicen que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, está equivocado cuando dice que, con la ley vigente, se aplica un impuesto minero (IEM) cercano al tope máximo de 14%.

26 Febrero 2020 Entrevista a Rodrigo Cerda, Ministro de Hacienda Foto : Andres Perez26 Febrero 2020 Entrevista a Rodrigo Cerda, Ministro de Hacienda Foto : Andres Perez

“Esto es incorrecto. Como muestra Jorratt en su estudio, con un precio de US$ 4 por libra, las tasas efectivas alcanzarían apenas un 6,2%, con US$ 5, un 7,3% y con US$ 7, tasas de 8,8%. Todos lejos del 14%.

Hace algunos días, en un seminario de Sofofa, el jefe de la billetera fiscal dijo que los ingresos fiscales del país aumentarán en 2020-2021 “porque el royalty determina que a medida que sube el precio del cobre, el margen operacional minero es mayor y la tasa de tributación también sube. Y eso significa que a medida que el precio cobre se mantenga relativamente alto tendremos más ingresos fiscales”.

Hay que recordar que el royalty minero es y ha sido muy relevante para la economía chilena. Desde 2007 hasta 2020 ha significado para el país ingresos por más de US$9 mil millones, siendo los peak los años 2011 y 2012, con US$1.198 millones y US$1.269 millones, respectivamente.

En conversación con Pulso, Christopher Sheldon, gerente de la Práctica Global de Energía e Industrias Extractivas del Banco Mundial, dijo que este tipo de impuestos están en una tasa de entre 2% y 5%, la cual en ocasiones varía en función del movimiento del valor del metal en cuestión. Además, dijo que las reglas de invariabilidad se han ido reduciendo en el tiempo, especialmente en países con sectores mineros de bajo riesgo.

De prosperar la fórmula impulsada por el PPD Guido Girardi, la DC se vería forzada a llegar a primera vuelta con su abanderada Ximena Rincón.

Ad portas de la votación en Cámara del proyecto, la senadora Ximena Rincón dijo a Pulso que ayer se llegó a un acuerdo con la bancada de diputados de la DC para apoyar el cambio al royalty minero y que eso será apoyado en la sala.

Consultada por las advertencias de que el cambio en ese impuesto afectará la inversión, la parlamentaria dijo que los críticos dicen eso porque “no quieren cambiar el impuesto que hoy existe. Los expertos con los que estamos trabajando señalan que tenemos que revisar con cuidado el impuesto específico a la minería”.