Por qué el cambio de gabinete no tocará el corazón del equipo económico

Al igual como lo hizo Ricardo Lagos con su entonces ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, a principios de los 2000, el martes pasado en la tarde el Presidente Boric salió inesperadamente desde sus oficinas en La Moneda, cruzó hasta Teatinos 120 y se reunió con Mario Marcel, el jefe de las finanzas públicas. La visita, un día antes de que el Banco Central diera a conocer el sorpresivo crecimiento de 0,4% en enero -tras cuatro meses de caídas- y evidenciara una economía más resiliente de lo esperado, constituye una señal de la satisfacción que hay en La Moneda con el trabajo realizado por Hacienda y cómo Marcel ha liderado el equipo económico, integrado también por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y su par de Economía, Nicolás Grau.

El reconocimiento del oficialismo y del propio Boric a Marcel es haber logrado un superávit fiscal en 2022 luego de más de una década, tras el complejo escenario que dejó la pandemia en las finanzas públicas, y estar cerca de lograr un acuerdo para sacar adelante la reforma tributaria. Adicionalmente, y pese a las aún altas tasas inflacionarias, existe tranquilidad sobre cómo la actividad ha evolucionado en los últimos meses y satisfacción por el reconocimiento de diferentes agencias internacionales al desempeño de la economía chilena.

El inesperado aterrizaje de Boric en Hacienda para conversar sobre “las perspectivas de la economía” también se concreta ad portas de un nuevo cambio de gabinete que pretende ajustes de piezas ministeriales con gestión mal evaluada y equilibrios políticos a nivel de subsecretarías entre los partidos de Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad.

“En principio, los tres principales ministros del equipo económico se debieran mantener en sus cargos en este cambio de gabinete”, confiesa una alta autoridad cercana al equipo político de ministros. Si bien hay una inclinación de Boric por mantener intacta la tríada de ministros del área económica en el próximo cambio de gabinete, existen dudas sobre el efecto del bajo conocimiento y aprobación de algunos.

Según la última encuesta Criteria, entre los ministros y ministras con más de un 20% de conocimiento, los mejor evaluados son Marcel, con un 59% de evaluación positiva; y la ministra del Interior Carolina Tohá, con un 54%. Con menos de 50% le siguen Jeannette Jara y la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Por contrapartida, los con peor evaluación son la canciller Antonia Urrejola (30%) y el titular de Economía, Nicolás Grau (29%).

“La ministra Jara ha jugado bien su rol con Marcel y tiene una personalidad distinta a otros ministros. El ministro Grau, por su parte, no ha estado presente en los grandes debates, pero tampoco ha tenido gallitos con nadie en el gabinete”, sostiene Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda de la segunda administración de Bachelet.

La debilidad de Grau en las encuestas se suma a los desaciertos comunicacionales que ha exhibido en el último año en temáticas como la inflación y el precio del dólar, entre otros. Sin embargo, su fortaleza radica en la cercanía que mantiene con Boric y su ligazón al círculo original del programa que dio origen a Apruebo Dignidad.

Ese refugio podría evitar su salida del gabinete, pero a costa de migrar a otro ministerio, sostienen cercanos a Palacio. Las mismas fuentes no descartan que el economista pueda aterrizar en el Ministerio de Minería, tras la probable salida de la actual jefa de la cartera, Marcela Hernando. La militante radical ha sido blanco de fuertes críticas en el oficialismo por su bajo perfil en materias claves para su cartera como el royalty a la minería y el litio y la baja presencia mediática. Algunos en el oficialismo aseguran que su mayor interés es ser candidata a senadora por la Región de Antofagasta donde ya fue diputada y donde ha estado muy presente en actos públicos como ministra. Las elecciones senatoriales y presidenciales son en noviembre de 2025.

“La ministra de Minería ha estado ausente públicamente en el debate por el nuevo royalty, lo que no es una buena señal”, añade Micco.

A nivel de subsecretarios del equipo económico, el cambio de gabinete debiera ser más profundo. Muchos dan por descartado que al menos una de las tres subsecretarías del Ministerio de Economía (Turismo, Pesca y Economía) tendrá ajustes, mientras que en Trabajo podrían mantenerse los actuales nombres. Fuentes cercanas a Hacienda, a su vez, confiesan que el rol subsecretaria de la cartera, Claudia Sanhueza, también ha sido cuestionado en la oposición y en el propio oficialismo, dado sus errores comunicacionales y escaso manejo político.

“Al igual que Nicolás Grau, Sanhueza está en el ADN del Frente Amplio (FA), por lo que su salida tiene una complejidad mayor para el círculo cercano de Boric. El FA los va a defender a ultranza, pese a sus errores. En ese sentido, esta generación es distinta a las lógicas de la antigua Concertación, en que tomaban decisiones dolorosas y se asumían los costos políticos”, analiza una alta autoridad oficialista.

El engranaje de la tríada

En el mundo político estiman que el manejo económico que ha tenido el equipo económico ha sido un activo para el gobierno de Boric y que su mantención, especialmente de Marcel y Jara, es vital para el exito de las reformas estructurales.

“Los problemas que ha tenido este gobierno no están en el lado económico. El equipo económico se ha ido solidificado y transformando en un factor de estabilidad, que es deseable en un gobierno que ha tenido tanto otros frentes abiertos. Su eventual mantención es un signo de reconocer eso y de valorarlo”, sostiene el académico de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín.

El expresidente de BancoEstado añade que la ministra Jara le ha dado una sensación de estabilidad a la reforma de pensiones al estar muy alineada con el ministro Marcel, lo que está lejos de las tradicionales disputas públicas entre Hacienda y Trabajo en gobiernos de centro izquierda.

Uno de los protagonistas principales de esos “gallitos políticos” fue Osvaldo Andrade, quien desde el Ministerio del Trabajo tuvo fuertes enfrentamientos con el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en la primera administración de Michelle Bachelet.

“En el ámbito económico, como es el equilibrio fiscal, entre otros, Marcel ha hecho bien la pega y es reconocido como tal. También tiene con la ministra Jara un desafío político mayor que son las grandes reformas que el gobierno quiere impulsar, en pensiones especialmente”, afirma Andrade, quien agrega que ambos tienen buena comunicación, sintonía y enfrentan una importante agenda de cambios contenidos en el programa. Andrade afirma que la hostilidad inicial entre el PC y Marcel fue comandada en principio por el presidente de la colectividad, Guillermo Teiller, lo que Jara pudo manejar con gran habilidad política.

“Armar una disputa con Marcel no tiene sentido por el desafío que tiene por delante y porque cuenta con el respaldo del Presidente. En el caso que tuvimos con Velasco, hubo una disputa permanente a propósito de posiciones políticas diferentes, donde la propia Presidenta siempre arbitró. En alguna ocasión más hacia Velasco y en otra más hacia ‘Andrade’. En este caso hay un claro respaldo de Boric a Marcel, que es compartido en buena parte por la sociedad política y económica. Sería un desacierto armar una disputa con él”, afirma el ex ministro del Trabajo.

El ex presidente del PS estima, a su vez, que el ministro Grau no tiene un papel desequilibrante en este engranaje, pero le resta dramatismo a una eventual salida del gabinete. “El ministro Grau es un tercer actor. Si bien no está bien evaluado en las encuestas, es un ministro que no constituye un problema, por lo tanto, no tiene sentido ahí hacer un cambio”, concluye Osvaldo Andrade.

Mario Marcel, ministro de Hacienda

De sensibilidad socialista, es ingeniero comercial de la Universidad de Chile (63 años) y M. Phil. en Economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. En 2015 asumió como consejero del Banco Central y en 2016 fue designado presidente del organismo, cargo que ejerció hasta fines de enero de 2022. Entre 2000 y 2006 fue director de Presupuestos.

Jeannette Jara, ministra del Trabajo

Jeannette Jara, ministra del Trabajo

Administradora pública (48 años) y abogada de la Universidad de Santiago (Usach) y la Universidad Central, respectivamente. Fue subsecretaria de Previsión Social durante el segundo mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. En 1999 se integra al Partido Comunista (PC), y desde el 2015 forma parte de su comité central.

Nicolás Grau, ministro de Economía

Nicolás Grau, ministro de Economía

Doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania (39 años), y magíster e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Hasta febrero del año 2022 fue profesor de economía en la Universidad de Chile e investigador adjunto del Centro de Conflicto y Cohesión Social (COES). Milita en el partido Convergencia Social.