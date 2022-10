Presidenta de la CCS apunta a la violencia y delincuencia como las principales preocupaciones del comercio y emplaza a autoridades a “hacer cumplir la ley”

En la cena anual de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), este martes la presidenta del gremio, María Teresa Vial se refirió, entre otros temas, a las tareas pendientes y preocupaciones del sector. Mencionó como temas principales la violencia y la delincuencia.

“La seguridad es un tema no resuelto hace muchísimo tiempo y hoy es la principal preocupación del país”, señaló. Vial aseguró que los socios de la Cámara y las empresas del sector se han visto gravemente afectados en materia de seguridad, “pues un 57% del comercio minorista ha sido víctima de delitos en contra de la propiedad en lo que va de este año. Lamentablemente, los actos delictuales alcanzan también a los colaboradores y colaboradoras, ya que un tercio de ellos ha sido afectado por este tipo de incidentes en los trayectos desde y hacia sus trabajos”.

“Los ciudadanos y las empresas están hartos de esta situación y no podemos menos que comprenderlos y movilizarnos con decisión y un propósito común. Señoras y señores ministros, confiamos en que el Gobierno trabaja para hacer cumplir la ley y están convencidos de aplicarla”, agregó.

Relacionado al tema de la seguridad, María Teresa Vial también se refirió al otro gran tema que preocupa a la CCS: el avance del comercio ilegal en las ciudades. Esto “alentado por la destrucción que provocó el estallido social en los centros urbanos, las restricciones al comercio formal en pandemia y una creciente sensación de impunidad, este tipo de actividades le quita día a día nuevos espacios anteriormente seguros a los vecinos, trabajadoras y trabajadores, empresas y consumidores”, dijo.

“Como sociedad requerimos tomar de forma urgente medidas que tiendan a erradicar las actividades ilícitas tanto físicas como electrónicas, fomentar la formalización responsable, tendiendo no solamente al trato justo de los consumidores, sino que también al compromiso del Estado con el trato justo al comerciante y sus colaboradores y colaboradoras”, señaló Vial, agregando que lo anterior se traduce en que se respeten las reglas establecidas para poder ejercer la actividad y que el Estado “sea garante del cumplimiento de esas normas y ecuánime en su actuar”.

Asimismo, la presidenta del gremio del comercio de Santiago solicitó también “reglas claras” no solo para el comercio físico, sino también para el electrónico. Esto ya que, “pese a todos los grandes beneficios que nos ha traído el comercio electrónico, sabemos que también es utilizado por algunos para evadir impuestos y abastecer al comercio ilegal”.

En ese ámbito, aseguró que desde la CCS están proponiendo que se dicte una normativa especial o que se incorpore a la reforma tributaria la obligación de los medios de pago de retener el IVA a los productos comprados en el extranjero a través de comercio electrónico, y el fin de la exención de impuestos a paquetes de menos de US$ 30, “que ha sido fuente de todo tipo de distorsiones y un poderoso incentivo al fraude aduanero y tributario. El comercio formal paga impuestos por todas sus transacciones sin importar su monto y no desde los US$ 30”.

Sobre lo anterior, detalló que la retención del IVA en medios de pago a compras internacionales a través de plataformas digitales ya está vigente en Chile desde hace unos meses, y la medida que busca promover la CCS consiste en extender dicho mismo mecanismo al caso de los bienes adquiridos al exterior.

Finalmente, en otros temas, la presidenta del gremio anunció la creación de un Centro de Autorregulación para Nuevos Desarrollos, el cual se ocupará de anticipar los cambios digitales en la industria, buscando contribuir a cubrir la brecha entre los avances modernos y el retraso regulatorio, “ofreciendo a las empresas mecanismos de adhesión a buenas prácticas voluntarias que esperamos contribuyan a diseñar las nuevas institucionalidades regulatorias del futuro”.

Algunas de las áreas que se analizarán en dicho trabajo serán los modelos de autorregulación para espacios como el metaverso, inteligencia artificial, prácticas de ciberseguridad, divisas digitales y Blockchain, entre otros.