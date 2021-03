Presidente de Banco de Chile no ve sorpresa en la rebaja de nota de Chile, pero cree que ahora hay que preocuparse de no poner en riesgo el grado de inversión

“No es una sorpresa”. Así se refirió Pablo Granifo, presidente de Banco de Chile, a la rebaja de nota que anunció ayer S&P para Chile.

Tras la junta ordinaria de accionistas de la entidad, Granifo señaló que “hay cuentas fiscales y hay niveles de deuda, y todo el mundo estaba súper consciente de que estábamos en una dinámica, con un tema fiscal que fruto de esta pandemia hemos tratado de administrar de la mejor forma posible, pero para ello ha habido que endeudarse”.

Recordó que también se suma a esta ecuación el retiro de fondos previsionales, recursos que en el futuro habrá que financiar de alguna forma, puntualizó.

“Por lo tanto, es un país que definitivamente va a estar más endeudado, y que ya está más endeudado, para hacer frente a todos estos planes y programas que se han implementado”, argumentó.

Así, el ejecutivo reafirmó que si bien no le sorprende la baja de la nota, “lo que sí es importante, es que tomando conciencia de eso, pensemos: bueno, cómo llegamos hasta aquí y no ponemos en riesgo la categoría de investment grade (grado de inversión)”.

El líder de Banco de Banco de Chile explicó que esto se traduce en “cómo somos capaces realmente de focalizarnos en el mundo, queremos crecimiento, queremos inversión, queremos generación de empleos; de tal manera de que podamos volver a una dinámica que sea sustentable en el largo plazo, que la gente vuelva a tener trabajo y que esto vaya en beneficio de todos los chilenos. Ese es el gran desafío”.

El ambiente legislativo y la Constitución

En línea con lo anterior, el presidente del Chile dijo que “el proceso (nueva Constitución) que se nos viene encima yo creo que es clave. Es clave que mantengamos una discusión técnica, seria, de largo plazo”.

Sobre esto último, Granifo afirmó que “si damos por bueno que tenemos que crecer, que haya inversión, para generar nuevos y buenos empleos, tenemos que mantener ciertas cosas, que por lo menos, desde mi perspectiva, cuando uno mira el mundo, ¿por qué hay países que andan bien? Porque tienen buenas instituciones, legitimidad de instituciones, hay Estado de Derecho. En el fondo, es un buen ambiente para hacer cosas, y en eso yo aspiro, tengo la esperanza, que vamos a ser capaces en el periodo que viene de tener una discusión seria y técnica”.

Por su parte, el gerente general de Banco de Chile, Eduardo Ebensperger, comentó que “uno esperaría que efectivamente se mantuviera de alguna manera un equilibrio, claramente la independencia del Banco Central demostró cómo se pudo apoyar en la pandemia. Entonces, para qué cuestionar cosas que de alguna manera ha sido evidente que han sido exitosas”.

Sobre este último punto, Ebensperger detalló que “en la crisis más grande que hemos tenido en el último tiempo, una de las cosas que ha mantenido la economía, el sistema financiero, la liquidez, ha sido el actuar del Central (...) Por lo tanto, es una institución que tiene una autonomía, y esa institucionalidad hay que respetarla”.

En esa línea, el gerente general puntualizó que “cuando uno respeta esa institucionalidad, para nosotros por lo menos, me encantaría que esa institucionalidad sea respetada por el Congreso, por el Ejecutivo, por todos lo que tienen que hacerlo; y en el último tiempo se ha visto un poco complejo, todavía no están elegidos los constituyentes, pero efectivamente el Congreso ha tomado un rol que, a ojos vista, nadie puede negarlo, ha tomado un rol que no le corresponde, al legislar en materias que no son de su competencia, eso es evidente que pone un grado de incertidumbre”.

Consultado por el ambiente legislativo que se ha dado en medio de la pandemia, Granifo dijo que “lamentablemente en periodos de elecciones de repente afloran ideas que no necesariamente son técnicas, sino que suenan bien”.

Sobre ello, complementó: “Lo que sí vale la pena mirar, alguien también lo dijo: da una idea, pero dime dónde esa idea ha funcionado, dime cuál es el valor agregado de implementar una idea como esa, por qué nos va a hacer bien eso, porque en realidad no tenemos claridad de cuáles son los efectos colaterales en el mediano y largo plazo que van a tener”.

El presidente del banco controlado por el grupo Luksic y Citibank añadió que “lo que sí les puedo decir, es que cuando uno hace un benchmark internacional, porque el 90% del mundo está en recesión; el esfuerzo que fue capaz de hacer el país, cuando miro los esfuerzos que hicieron otros gobiernos, no tiene nada que ver. Entonces, eso de alguna manera sí avala que en realidad hay cosas basales, estructurales, que ayudan a que los países estén en una posición mejor”.

Adicionalmente, Granifo recordó: “Se nos olvidó una cosa: ¿quién es el llamado a hacer políticas? Y esa es una discusión muchas veces que hoy día es constitucional, si esto es un tema del Ejecutivo o de las Cámaras, y ese ambiente está enrarecido, y va a seguir enrarecido”.

Un año de incertidumbre

¿Y qué esperar para este 2021? Desde la entidad por ahora ven un crecimiento para el país de entre un 5% y 6%.

Pero más allá de eso, “este es un año de mucha incertidumbre, independiente de las elecciones, claramente por la pandemia, porque si bien ha sido muy exitoso el proceso de vacunación, toda la economía como tal todavía está en un gran signo de exclamación. Nosotros vemos que en las carteras por ejemplo, los riesgos no están claramente establecidos”, puntualizó Ebensperger.

Al respecto, agregó que hoy “hay mucha plata, por distintos temas de liquidez, por lo tanto, las compañías pueden, a medida que pasen los meses, verse mucho más afectadas de lo que se han visto hasta ahora. No está la información de verdad, por lo tanto, eso genera cierta incertidumbre económica. Y mientras no haya más certidumbre, también la inversión va a ser más lenta, por lo tanto, es un año que vemos complejo”.

Para Granifo, “el gran desafío hoy día es saber qué va a pasar de verdad a la cuadra del segundo semestre. La cantidad de plata que hay hoy en la economía es gigantesca. El grupo que hoy está en la banca financiera formal es un grupo que ha sufrido mucho menos que el que está fuera de la banca. Ese grupo ha sufrido infinitamente”.

Entonces, el tema es ver qué es lo que ocurre a futuro, apunta el presidente del Chile. “Creo que todas las medidas que se han hecho han sido súper efectivas para la coyuntura, pero para adelante hay que ver cómo viene, la responsabilidad de cada banco (...) hay que ser muy responsables, porque de verdad esto es inédito, nunca habíamos vivido algo como esto, y la mora casi no existe hoy día, prácticamente nada, y con eso puedes cerrar los ojos y decir: aquí no ha pasado nada. Pero sabemos que va a pasar. Por eso hemos tratado de tomar una actitud realista”.

Modelo de 4 partes

Respecto de sus planes a futuro, el gerente general de la entidad dijo que están “esperando que se liberen algunas cosas, como es el proyecto de tasas de intercambio. Esas cosas, una vez que se resuelvan, permiten tomar decisiones a los operadores, de cómo vamos a competir y qué es lo que vamos a hacer”.

Y si bien no tienen nada definido, acotó que tienen “planes de acción dependiendo de lo que suceda en uno u otro caso, es evidente que tienes que tener reglas claras para determinar qué haces, cómo, y somos muy respetuosos de nuestra regulación. Falta que se fijen algunas cosas, mientras no estén fijas, es muy difícil hacer un escenarios respecto a qué vamos a hacer con respecto a Transbank, a nuestra propia adquirencia, o cuál camino tomar”.

Comentó que “por eso es importante que esas cosas se determinen, se resuelvan rápido (...) Se puede invertir cuando se conocen las reglas del juego, entonces queremos que eso se determine”.