Presidente de BancoEstado: “Las señales económicas y de estabilidad deben venir para que las empresas comiencen a invertir”

Con un foco en la entrega de servicios financieros a personas y otro en micro, pequeñas y medianas empresas, define Ricardo de Tezanos Pinto, presidente de BancoEstado, la estrategia de la entidad estatal para los próximos años.

Según De Tezanos, en la estatal pretenden acercar servicios financieros a la forma de vida de las personas a través de la digitalización. Dentro de ese plan, la red de adquirencia Compraquí ya cuenta con 50.000 comercios asociados, de los cuales la mitad cuenta con un POS, y la otra mitad trabaja con código QR.

“Tenemos una meta que es llegar a 100.000 comercios con POS el primer año”, comenta Tezanos, y agrega que “debiéramos tener como meta llegar en dos o tres años a unos 350.000 comercios”.

Junto con ello, el presidente de BancoEstado apunta que han detectado dos grandes áreas a atacar. “Tenemos más de un millón de clientes migrantes, y muchos de ellos necesitan enviarle dinero a sus familias. Estamos cerca de implementar una solución a través de la aplicación, tal como se hace una transferencia, podrán inscribir a sus familiares de otros países y enviarles remesas a los costos que podemos ofrecer. eso tiene un impacto importante. Se lanza en octubre y partirá con Colombia, Ecuador y Perú”, dice de Tezanos.

Junto con ello, detalla que hay 73 comunas “donde no hay BancoEstado, son cerca de 460 mil personas que viven en sectores alejados, a las que les entregaremos un módulo de atención remota, que permitirá que la persona tome el teléfono y se autentifique con su huella, permitiéndole hacer cosas básicas, pero también acceder a un centro de contacto por video llamada y atender cerca de 80 necesidades financieras de distinto tipo”.

Además del módulo, dispondrán de dispositivos Compraquí para los comercios de esas localidades pues “queremos es generar una solución de innovación para estar esas comunas, y esa innovación es reducir el uso de efectivo. Entre el 80 y 85% de esas personas tienen CuentaRut, así que podrán pagar en los comercios donde normalmente cubren sus necesidades”.

En esas 73 comunas hay 1.500 CajaVecina.

El presidente de la estatal detalla que la vía digital fue la opción porque los clientes ya tomaron la costumbre de realizar sus movimientos de forma digital. “Desde 2019 las transacciones digitales han aumentado 2 veces, los clientes se acostumbraron a no usar el efectivo, las transacciones en cajeros y sucursales bajaron a un 40% de lo que había dos años atrás. Tenemos 10 millones de clientes que hacen transacciones no presenciales. En un mes promedio, el 90% de las transacciones son no presenciales”.

Y respecto del ahorro, De Tezanos adelanta que están trabajando para que los clientes CuentaRut accedan a una cuenta de ahorro desde la aplicación.

¿Y en el mundo de las empresas hay algún sector que les preocupe y cuáles son sus planes?

Hoy existen sectores afectados en su posibilidad de operar porque dependen de la movilidad, como restoranes y turismo en particular. Esos sectores han recibido ayuda, le dimos especial foco al financiamiento Fogape: el 65% de los créditos a los sectores más afectados, de un total de más de treinta, los entregó BancoEstado. Ahora viene otro período, pero habrá sectores que seguirán afectados, como el transporte escolar.

¿Son eficaces las herramientas con las que cuentan hoy?

Se está reactivando la actividad, se ven tasas de crecimiento importantes, está aumentando el empleo aunque sea informal, y estamos activamente detrás de las empresas para apoyar sus necesidades de capital de trabajo, y estamos administrando el FOGAPE para empresas bajo UF100.000, con especial foco bajo las UF25.000. Durante la crisis nuestro número de clientes micro y pequeñas empresas creció 26%, los clientes se han volcado a BancoEstado.

Pero al parecer las grandes empresas no están invirtiendo, y el escenario que describió el IPoM no es favorable en ese ámbito.

La principal señal es que en la crisis tomaron préstamos para tener liquidez y luego la empezaron a devolver. La demanda de crédito no ha crecido, y los proyectos de inversión de largo plazo no se han visto activados. Es un tema importante donde las señales económicas y de estabilidad deben venir para que las empresas comiencen a invertir.

¿Qué señales?

Señales de estabilidad política y económica y respecto de las reglas del juego para invertir. Todos estos días vemos la discusión sobre lo que ocurre con las tasas de interés, la inflación, son una alerta respecto de los planes de las distintas empresas.

Créditos hipotecarios

¿Qué pasará con las tasas de los créditos hipotecarios en un mercado que se ha visto alterado por eventos idiosincráticos?

Uno de los elementos que tiene Chile es un mercado de ahorro a largo plazo institucional que garantiza condiciones de créditos para proyectos de inversión y la vivienda, mantener esas condiciones es importante por la actividad económica. A fines del año pasado ofrecíamos tasas hipotecarias al 1,9%, hoy eso se ha duplicado, estamos un poco bajo el 4%, y eso es porque la tasa de interés de largo plazo ha aumentado producto del retiro de recursos de las AFP, que han debido vender papeles para poder generar la liquidez. Estos retiros, y lo señalo el presidente del Banco Central, parecen innecesarios cuando la economía ya está funcionando, porque se empieza a notar el impacto que tiene en los mecanismos de ahorro a largo plazo, y esto afecta el bolsillo de las personas que es lo que nos preocupa a nosotros, en inflación, costo de crédito para pymes y préstamos para la vivienda.

¿Un cuarto retiro sube más la tasa?

Claro, porque las AFP deben salir a vender instrumentos y hoy hay pocos compradores. Y no sólo hay pocos en el mercado local, lo que pasa es que se conjuga que las compañías de seguros también debieron salir a liquidar instrumentos, y también tenemos un buen actor demandando recursos de largo plazo que es el Estado a través de la deuda pública. Hay menos disponibilidad de fondos para invertir y una mayor oferta de papeles, todo eso empieza a desplazar las posibilidad de financiamiento para el sector privado.

La negociación colectiva y las Fintech

¿Cómo cerró la negociación colectiva?

Fue muy positiva para los trabajadores y el banco. Hicimos la negociación en un período donde el banco ha debido estar disponible para atender al país. Tuvimos un buen cierre de negociación con buenas relaciones, el convenio establece distintas cosas, entre ellos un bono de $5,2 millones, pero ampliamos el plazo de 24 a 28 meses e hicimos un reajuste fijo que afecta de manera más relevante a las rentas más bajas. Otro aspecto importante es que se acordó una regulación para el teletrabajo. en varios aspectos fue un buen acuerdo para los trabajadores.

¿Respecto del mundo Fintech, por qué siguen peleando con Khipu?

Nosotros no estamos peleando, apoyamos al mundo del emprendimiento, es parte de nuestro ADN y las fintech cumplen un rol importante porque agregan servicios financieros a los millones de clientes de la entidad. Pero nos preocupa la seguridad, es una obligación que tenemos y estamos aplicando los más altos estándares. En ese sentido hemos tenido una conversación muy constructiva con las fintech, tenemos acuerdos con cuatro empresas, donde generamos protocolos de seguridad y estamos conversando con otras que se nos han acercado.

Han conversado con todos menos con Khipu

Tomó la determinación de judicializar el tema y ese es el foro donde ellos pusieron la discusión, y nosotros tenemos que respetar eso.